Sophie Boisvert nommée Femme d'exception lors des Mercuriades 2023

La ténacité, l'audace et l'engagement de Sophie Boisvert, vice-présidente Ressources, Industrie et Solutions, ont été soulignés lors du prestigieux gala Les Mercuriades. Elle a remporté le Mercure Leadership, Femme d'exception - volet Grande entreprise.

QUÉBEC, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Norda Stelo est fière d'annoncer que Sophie Boisvert, vice-présidente Ressources, Industrie et Solutions, a remporté le prix « Leadership, Femme d'exception Sun Life -volet grande entreprise » lors de la 43e édition du concours Les Mercuriades. Cette prestigieuse désignation reconnaît l'apport et le parcours exceptionnels de cette femme d'affaires, tout au long de sa carrière et au sein du secteur de l'ingénierie.

Le concours Les Mercuriades, lancé par la Fédération des chambres de commerce du Québec, est unanimement reconnu comme le plus prestigieux concours d'affaires du Québec. Il souligne l'excellence des entrepreneurs et des entreprises de la province, en célébrant leur innovation, leur ambition et leurs fibres entrepreneuriales.

La catégorie « Leadership, Femme d'exception Sun Life » vise à reconnaître le parcours exceptionnel d'une femme d'affaires ayant fait preuve d'audace, d'influence et de leadership tout au long de son parcours professionnel et au sein de son secteur d'activité.

« Recevoir ce prestigieux prix, hautement estimé dans le monde des affaires québécoises, est un honneur inestimable », a indiqué Sophie Boisvert. « Cette reconnaissance célèbre non seulement mon parcours, mais aussi celui des individus qui l'ont façonné et ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. C'est grâce à leur soutien inébranlable que je poursuis ma passion. Ce sont également eux qui m'encouragent continuellement à repousser mes limites. Je leur en suis très reconnaissance. », ajoute-t-elle.

Un parcours teinté d'une vision durable

Le leadership et la détermination de Sophie Boisvert a amené Norda Stelo à développer sa vision de durabilité des actifs pour le bien commun, l'environnement et la planète. Lorsqu'elle a rejoint Norda Stelo en 2011, elle a bâti une équipe d'experts en gestion de l'intégrité et de la fiabilité des actifs de renommée internationale.

Depuis 2021, elle dirige le nouveau groupe Solutions et innovation chez Norda Stelo, dédié à la conception de solutions innovantes d'ingénierie et de technologie axées sur la durabilité des actifs et l'ESG.

STELAR, la première solution technologique SaaS du groupe Solutions s'appuie sur les expertises en durabilité des actifs et en développement technologique de pointe de Norda Stelo, et constitue un puissant outil d'aide à la décision pour les gestionnaires de parc d'actifs, tout en contribuant positivement à la préservation de l'environnement et au bien-être des communautés.

« Les connaissances et la vision novatrice de Sophie ne lui servent pas à se mettre de l'avant, mais plutôt à contribuer au savoir collectif », a indiqué Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo. « Son authenticité, son ingénuité et sa vision déterminée font d'elle une leader admirée, dont le rayonnement contribue grandement à la progression des femmes en ingénierie. »

Norda Stelo, finaliste dans la catégorie « Employeur de l'année Promutuel »

Soulignons également que Norda Stelo était finaliste dans la catégorie « Employeur de l'année Promutuel - volet Grande entreprise ». Cette catégorie récompense une entreprise dotée d'une stratégie avant-gardiste dans la mise en place de pratiques innovantes en gestion de ressources humaines, tant par le recrutement, la rétention de talents, le développement de compétence, la motivation que la gestion de la diversité et du changement.

« Être finaliste dans la catégorie « Employeur de l'année » est un hommage formidable à tout le chemin que nous avons parcouru. C'est également une preuve du dévouement remarquable de tous nos talents, qui font de Norda Stelo un milieu où développement professionnel, équilibre, diversité, inclusion et impact prennent pleinement leur sens. Nous ne pouvons qu'en être fiers ! » a ajouté Alex Brisson.

À propos de Norda Stelo

Fondée au Québec en 1963, Norda Stelo est une firme d'ingénierie québécoise qui œuvre à l'échelle mondiale. Elle dispose de 17 bureaux au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Calédonie. Elle compte également des représentations à Madagascar. Norda Stelo emploie près de 700 talents et réalise des projets dans une cinquantaine de pays.

Norda Stelo se spécialise dans la livraison de projets intégrés et accompagne ses clients à toutes les étapes du mandat, de la planification à l'exploitation ; en passant par la conception, la réalisation et la gestion de la construction. À cette fin, Norda Stelo met en œuvre une gestion responsable, développe des expertises de pointe et propose des équipes sur mesure pour répondre aux besoins et aux contraintes de chaque client et de chaque projet.

Norda Stelo mise sur son expertise poussée dans les infrastructures de transport portuaire, ferroviaire et routier, de bâtiments ou tout autre type d'actifs physiques, ainsi que sur la connaissance approfondie des causes du vieillissement des composantes en vue d'offrir une approche en durabilité des actifs qui vise les contraintes techniques, économiques, opérationnelles, environnementales et de gouvernance.

Sa mission : Propulser le génie par l'innovation. Ensemble. Durablement.

Sa vision : Mobiliser l'intelligence collective au service de la durabilité des actifs de ses partenaires, des communautés et de la planète.

SOURCE Norda Stelo

Renseignements: Christine Sauvageau, Directrice, Communications et Marketing, Norda Stelo inc., [email protected], www.norda.com