Combiné à une source lumineuse à 4 LED, laquelle prend en charge la haute définition de 1080P, le système d'endoscopie HD-550 permet une imagerie à spectres et à modes multiples. S'ajoutant au mode en lumière blanche à haute performance, ses modes d'éclairage chromoendoscopiques à imagerie spectrale (SFI) et la technologie de coloration polyvalente intelligente (VIST) rehaussent le contraste des couleurs du système vasculaire et des muqueuses. Par conséquent, il est possible de relever plus de détails dans le tractus gastro-intestinal, ce qui peut aider les médecins à détecter, à délimiter et à caractériser les lésions. Les vidéoscopes de la série 550, dont la manœuvrabilité a été approuvée par les meilleurs endoscopistes du monde entier, font partie de l'autorisation.

Le système d'endoscopie HD-550 est disponible à l'extérieur des États-Unis depuis 2019. En 2021, la qualité et les caractéristiques de pointe de ce système, combinées à sa polyvalence, ont permis son installation dans près de 40 pays et ont fait de SonoScape la troisième marque la plus vendue en Chine.

« Nous sommes devenus un nom de confiance dans l'industrie mondiale de l'endoscopie, et nous sommes maintenant prêts à étendre nos offres aux fournisseurs de soins de santé aux États-Unis. » Steven He, directeur des ventes de SonoScape Endoscopy, a commenté : « Cette autorisation de la FDA ouvre des possibilités dans l'un des plus grands marchés d'endoscopie au monde, ce qui donne un puissant coup de pouce à notre marque, et constitue une phase extrêmement importante du développement commercial dans les 20 ans d'histoire de SonoScape. »

À propos de SonoScape

Fondée en 2002 à Shenzhen, en Chine, SonoScape s'est engagée à « prendre soin de la vie grâce à l'innovation » en fournissant des solutions d'échographie et d'endoscopie. Grâce à un soutien continu, SonoScape fournit des ventes et des services dans plus de 130 pays afin de faire bénéficier les hôpitaux et les médecins locaux de données diagnostiques d'imagerie complètes et d'un soutien technique. SonoScape investit chaque année 20 % de son chiffre d'affaires total dans la recherche et le développement (R-D), et met en place sept centres de R-D à Shenzhen, à Shanghai, à Harbin, à Wuhan, à Tokyo, à Seattle et à Silicon Valley, avec des produits plus avancés à introduire dans le pipeline.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web au https://sonoscape.com/ .

