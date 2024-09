BUDAPEST, Hongrie, 27 septembre 2024 /CNW/ - SonoScape (300633.SZ), une importante force novatrice en technologie médicale spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons, le diagnostic et le traitement endoscopiques, les chirurgies minimalement invasives et les solutions d'intervention cardiovasculaire, a fièrement présenté ses progrès en tant que commanditaire platine au congrès mondial 2024 de l'ISUOG à Budapest.

L'année 2024 marque un moment décisif pour SonoScape avec le lancement de sa nouvelle série Fenix 80. Pour souligner ce lancement, SonoScape a organisé 12 conférences animées par des experts dans son « SonoElite Club » et a appuyé deux classes de maître mettant en vedette des démonstrations en direct et des tutoriels. Appuyées par la participation de 14 médecins et professeurs de renommée mondiale, les séances de SonoScape ont attiré environ 2 000 participants, favorisant ainsi une atmosphère très professionnelle et dynamique. La présence de l'entreprise a attiré les éloges et les commentaires positifs de la communauté médicale internationale.

Grâce à son engagement continu envers l'innovation et l'excellence, SonoScape demeure à l'avant-garde de la promotion de la santé des femmes grâce à une technologie de pointe. Le lancement réussi de la série Fenix 80 à l'ISUOG 2024 souligne le dévouement de l'entreprise à donner aux professionnels de la santé les outils dont ils ont besoin pour offrir de meilleurs résultats aux patients du monde entier. Alors que SonoScape se tourne vers l'avenir, l'entreprise est prête à façonner davantage l'avenir de l'imagerie médicale et à fournir des solutions transformatrices qui redéfinissent la norme de soins en obstétrique et en gynécologie, et au-delà.

Série Fenix 80

Fondée sur le principe de « prendre soin des femmes », la série Fenix 80 offre une solution complète adaptée aux besoins des femmes en matière de soins de santé, y compris la gynécologie, les examens de santé de la reproduction, le dépistage prénatal et la réadaptation postpartum.

Basé sur la plateforme C-Field+™, ce produit d'ultrasons haut de gamme réalise des progrès importants en matière de reconnaissance d'image intelligente et de fonctions sophistiquées, présentant une solution clinique multidisciplinaire, intégrée et intelligente.

La série Fenix 80 offre des performances accrues grâce à une plateforme intelligente de taux de hachage améliorée qui tire parti de la nouvelle technologie des XPU. Associée au système Omni-Intelligence, elle exploite le traitement des signaux alimenté par l'IA pour optimiser la sélection universelle des signaux, améliorant ainsi l'interaction de l'utilisateur grâce à une gestion du flux de travail adaptable, ce qui se traduit par une puissance de calcul supérieure et une efficacité de diagnostic accélérée.

À propos

Fondée en 2002 à Shenzhen, en Chine, SonoScape s'est engagée à « libérer le plein potentiel de la vie » en fournissant des solutions d'ultrasons, d'endoscopie, de chirurgies minimalement invasives et d'intervention cardiovasculaire, et des services de premier ordre. Classée parmi les 10 premières marques spécialisées en ultrasons à l'échelle mondiale, SonoScape réinvestit 20 % de ses revenus dans la recherche et le développement chaque année, et a établi sept centres de recherche et développement dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web au https://sonoscape.com/ .

Pour toute demande de renseignements concernant SonoScape, veuillez communiquer avec nous à [email protected] .

SOURCE SonoScape Medical Corporation