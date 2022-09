Michael Dubowec dirigera la compagnie sur le plan de sa vision et de sa croissance stratégique

CALGARY, AB, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Sonoma Capital a annoncé la nomination de Michael Dubowec au poste de président de la compagnie, et ce, à compter d'aujourd'hui. Grâce à ses vastes connaissances et à son sens aigu des affaires, M. Dubowec travaillera avec Randy Smyth, président par intérim et chef de la direction, pour assurer une transition harmonieuse des responsabilités, alors que Randy Smyth demeurera chef de la direction.

M. Dubowec est un dirigeant de l'industrie qui cumule plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la location d'équipement au Canada. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein du segment de crédit-bail d'une banque canadienne. Au fil des ans, sa vision et son orientation financière axée sur le rendement, combinés avec son dévouement envers l'établissement d'équipes primées, lui ont permis de superviser avec succès un portefeuille d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars.

« Depuis le lancement de Sonoma en mai 2022, nous avons eu la chance inouïe d'attirer dans l'organisation certaines des personnes les plus talentueuses et passionnées du secteur de financement de petite valeur. Avec une équipe solide en place, nous avions besoin d'un président tout aussi talentueux pour diriger la compagnie et dynamiser nos plans de croissance, stimuler la rentabilité et saisir les occasions qui nous attendent. Au cours des deux dernières décennies, j'ai personnellement observé M. Dubowec diriger une société de crédit-bail appartenant à une banque et favoriser sa croissance impressionnante sur plusieurs cycles économiques. C'était le calibre de président dont nous avions besoin à Sonoma. J'ai hâte de travailler avec Michael et d'apprendre de lui pendant que nous continuons à faire croître la compagnie », a déclaré Randy Smyth, chef de la direction.

« Après une courte absence, je suis ravi d'être de retour dans l'industrie en me joignant à Sonoma Capital. L'équipe que Randy a créée est passionnée et domine ses marchés avec succès, sans jamais perdre de vue les gens qui l'appuient. Même si j'ai commencé ma carrière il y a plus de 30 ans au sein d'une société de crédit-bail indépendante et que j'ai fini par devenir président d'une société de crédit-bail appartenant à une institution financière, cette occasion est la plus intéressante. À titre de prêteur privé, j'ai hâte de servir notre personnel et d'offrir des solutions flexibles à nos clients », a affirmé le président, Michael Dubowec.

À propos de Sonoma Capital

Sonoma Capital est un fournisseur se spécialisant dans le financement et la location d'équipement qui œuvre dans l'ensemble du Canada. Cette compagnie offre une gamme complète de services de financement aux vendeurs d'équipement dans le segment du crédit de première catégorie. Le siège social de Sonoma Capital se trouve à Calgary, en Alberta. La compagnie a également un bureau à Montréal, au Québec, ainsi qu'une équipe de vente et un réseau de courtiers à l'échelle du Canada.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Rich Walker, Geminus Acquisition & Management Inc, |T. | +1 403 200-4487 |C.| [email protected]; Martin Gagnon, Sonoma Capital, |T.| +1 514 945-9525 |C.| [email protected]