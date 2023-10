Deux entreprises canadiennes unissent leurs forces pour donner à leurs membres accès à une assurance habitation et auto accessible, personnalisée et entièrement en ligne.

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Segic, la plateforme SaaS novatrice offrant un Marketplace pour les avantages collectifs, volontaires et individuels, est ravie d'annoncer qu'elle s'est associée à Sonnet Assurance (Sonnet), la première compagnie d'assurance habitation et auto entièrement en ligne au Canada. Cette alliance fournira aux cabinets de courtage, aux syndicats et aux grandes entreprises utilisant la plateforme de Segic un accès facile à une assurance habitation et auto personnalisée, sécurisée et en ligne pour leurs membres, employés et clients (membres).

Bienvenue à Sonnet Assurance sur le Marketplace des avantages (Groupe CNW/SEGIC)

Sonnet a redéfini l'expérience client grâce à une approche numérique offrant des couvertures personnalisées. Les membres de Segic peuvent maintenant bénéficier d'une couverture personnalisée à des prix concurrentiels. La technologie de pointe et l'analytique de Sonnet favorisent une expérience client en ligne simplifiée avec des conseillers en assurance pour offrir un soutien à chaque étape du processus.

Danny Boulanger, Président et chef de la direction de Segic, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Sonnet Assurance pour enrichir notre marché d'avantages, permettant ainsi à notre clientèle d'offrir une valeur ajoutée qui va au-delà de la simple assurance collective, en intégrant des avantages volontaires, et individuels. Ce partenariat renforce notre engagement à fournir des solutions sur mesure aux besoins spécifiques de notre clientèle -- cabinets de courtage, syndicats et grandes entreprises -- afin de mieux répondre aux besoins de leurs membres, employés et clients. »

En s'associant à Sonnet, Segic élargit la gamme d'avantages dans son domaine de la santé et du mieux-être, offrant des solutions novatrices et accessibles.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Segic pour offrir à ses membres une assurance habitation et auto simple, transparente et personnalisée sur le Marketplace des avantages de Segic », a déclaré Eric Marion, Vice-président, Assurance de groupe, Sonnet. « Grâce à cette relation, nous sommes bien placés pour offrir à nos membres une expérience d'assurance en ligne sécurisée et abordable, en tirant parti de notre expertise et de notre technologie de pointe pour protéger ce qui compte le plus pour la clientèle de Segic. »

Pour en savoir plus, visitez Sonnet.ca.

À propos de Segic

Segic est une entreprise technologique canadienne spécialisée dans le développement d'une plateforme complète pour les programmes d'avantages collectifs et individuels au sein des organisations. La plateforme de Segic permet à sa clientèle d'offrir des programmes d'avantages sociaux personnalisés et sur mesure à leurs clients, membres ou employés. Elle facilite ainsi l'accès à des avantages volontaires, individuels et collectifs dans les domaines de la santé, de la finance et des assurances.

Pour en savoir plus sur notre Marketplace des avantages, visitez : www.segic.ca

À propos de Sonnet Assurance

Lancée en 2016, la Compagnie d'assurance Sonnet est une compagnie d'assurance sous réglementation fédérale et membre de la famille de compagnies de Definity. Notre mission est d'offrir une méthode rapide, simple et personnalisée d'acheter une assurance habitation et auto en ligne. Passez à l'avenir de l'assurance simplifiée en visitant le Sonnet.ca, et venez nous découvrir sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn.

SonnetMC et Sonnet AssuranceMC sont des marques de commerce de la Société financière Definity.

SOURCE SEGIC

