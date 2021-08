Sondage sur la télémédecine - Les Québécois souhaitent avoir davantage accès à la télémédecine et le gouvernement devrait en faciliter l'accès

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - La presque totalité des Québécois (87%) souhaite qu'un employeur, un assureur ou une organisation offre l'accès à la télémédecine à ses employés ou membres. Il y a aussi un consensus similaire (87%) à ce que le gouvernement continue de permettre d'offrir l'accès à un service de télémédecine privée et complémentaire.

Ces données proviennent d'un sondage réalisé par la firme montréalaise Synopsis Recherche Marketing et commandité par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« Force est de constater que la pandémie de la COVID-19 a favorisé l'adoption de la télémédecine, tant en santé physique qu'en santé mentale. Avec le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, nous voulions également connaître l'opinion des Québécois à propos de ce service qui est de plus en plus utilisé par les employeurs pour favoriser la rétention de personnel et l'embauche de travailleurs qualifiés. Ce service peut également permettre aux travailleurs d'atteindre un meilleur équilibre de vie et de diminuer l'absentéisme au travail en évitant de longues visites à l'urgence ou à la clinique. Les résultats du sondage s'avèrent percutants et confirment la nouvelle tendance; les Québécois souhaitent qu'on développe davantage la télémédecine », a mentionné Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

En raison de la crise sanitaire et des défis fiscaux auxquels le Québec fait face, la mise en place de soins de santé virtuels à grande échelle permettrait de diminuer la pression sur le réseau de la santé publique et, par conséquent, de réduire les dépenses du gouvernement sans avoir d'impact sur la qualité des soins prodigués. Un accès accru à la télémédecine complémentaire permettra de réduire le fardeau global du système de santé en diminuant les services médicaux et hospitaliers.

« On constate que la santé demeure la priorité absolue des Québécois, loin devant l'environnement et l'éducation. La télémédecine est perçue comme un outil important pour offrir de l'accessibilité, car elle permet de désengorger les urgences et gagner en efficacité. Ce sondage démontre que les Québécois souhaitent garder l'accès à la télémédecine, tant par l'entremise du gouvernement, que par le biais de leur employeur, » a ajouté Youri Rivest, président de Synopsis et responsable de l'étude

Ce sondage a été effectué en ligne auprès de 1000 adultes québécois entre le 23 et le 25 juillet. Les entrevues ont été réalisées en français ou en anglais, selon la préférence du répondant.

