Sondage : près de sept gestionnaires sur dix au Canada considèrent qu'un emploi temporaire régulier se compare à un emploi à temps plein lorsqu'ils évaluent des candidats

TORONTO, le 10 juill. 2019 /CNW/ - L'emploi temporaire se retrouve maintenant sur un pied d'égalité avec le traditionnel emploi à temps plein sur le plan des qualifications pour un poste, suggère une nouvelle recherche de la firme de recrutement Accountemps. 69 % des gestionnaires principaux au Canada, dans une variété de secteurs, ont affirmé qu'ils considèrent qu'une longue période d'emploi temporaire régulier se compare à un emploi à temps plein lorsqu'ils évaluent des candidats pour un poste.

Plus de la moitié (54 %) des employeurs sondés ont également affirmé qu'ils sont plus ouverts à l'idée d'embaucher des travailleurs intérimaires pour pourvoir un poste à temps plein qu'ils ne l'étaient il y a deux ans. Les résultats de la recherche montrent que les entreprise comptant entre 500 et 999 employés sont les plus susceptibles d'embaucher du personnel temporaire lorsqu'elles souhaitent pourvoir un poste à temps plein.

« Un nombre croissant d'entreprises reconnaît qu'un emploi temporaire peut offrir une expérience et des qualifications tout aussi valables qu'une expérience à temps plein, particulièrement s'il est associé à une variété de secteurs, de projets et de compétences, a expliqué Koula Vasilopoulos, présidente de district pour Accountemps, division de Robert Half. Les entreprises comme les travailleurs peuvent tirer avantage d'un emploi temporaire, dans un contexte où les professionnels intérimaires peuvent devenir des candidats pour un emploi à temps plein après avoir commencé dans un rôle à court terme. Cette stratégie d'embauche peut permettre aux gestionnaires et aux candidats de mieux juger si le poste et la culture de l'entreprise conviennent à la personne embauchée avant de se joindre à l'entreprise de manière permanente. »

Mme Vasilopoulos a ajouté qu'un emploi intérimaire peut constituer une option valable pour les personnes en recherche d'emploi qui veulent accélérer ou changer leur parcours professionnel. « Les nouveaux diplômés ou les professionnels à la recherche de nouvelles occasions ayant besoin d'acquérir de l'expérience devraient envisager une affectation temporaire pour aider à étoffer leur curriculum vitæ et à approfondir leurs compétences. »

Au sujet du sondage

Le sondage auprès de gestionnaires principaux a été mis au point par Accountemps et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 600 cadres supérieurs d'entreprises canadiennes comptant au moins 20 employés.

