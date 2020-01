Sondage : Parmi les chefs de file canadiens du secteur des technologies, 67 % affirment que leur entreprise offre des à-côtés ou des avantages supplémentaires afin de se rendre plus attrayante aux yeux des professionnels des TI

Selon une étude de Robert Half Technology, obtenir un avantage concurrentiel en matière de recrutement est la principale raison de cette stratégie.

TORONTO, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Une nouvelle étude menée par le cabinet de recrutement Robert Half Technology démontre que les employeurs canadiens haussent la barre en ce qui concerne les à-côtés et les avantages pour les travailleurs du secteur des technologies. Plus des deux tiers des chefs de file du secteur des technologies interrogés (67 %) ont déclaré que leur entreprise offre au personnel des TI plus que la norme en ce qui concerne les possibilités de travail à distance et les primes d'embauche.

Pour 66 % des gestionnaires du secteur des TI, obtenir un avantage concurrentiel en matière de recrutement est la principale raison de ces suppléments. Près du tiers (29 %) des répondants ont indiqué que cette mesure stimule le maintien en poste du personnel. La moitié (50 %) des répondants au sondage dans les entreprises qui n'offrent pas d'à-côtés ou d'avantages supplémentaires aux travailleurs des TI ont reconnu que cela pourrait les aider à recruter des employés - un défi persistant dans le marché du recrutement actuel, selon 87 % des chefs de file du secteur des technologies ayant participé à l'étude distincte sur l'état de l'embauche des talents dans le secteur technologique de Robert Half.

« Il s'agit d'un environnement concurrentiel pour les employeurs du secteur des TI qui souhaitent agrandir leurs équipes cette année », a déclaré Deborah Bottineau, présidente de district pour Robert Half Technology. « En raison de la demande accrue de professionnels de la technologie compétents, les chercheurs d'emploi talentueux ont le dessus sur le marché de l'embauche d'aujourd'hui, ce qui signifie que les entreprises doivent se surpasser pour se démarquer dans leurs recherches d'employés. »

Mme Bottineau a ajouté : « Pour attirer les meilleurs candidats, les gestionnaires des TI doivent préparer des régimes de rémunération solides qui tiennent compte des tendances locales et comprennent les à-côtés et les avantages les plus importants pour les travailleurs. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Technology et mené par une firme de sondage indépendante de premier plan. Il est fondé sur les réponses de plus de 270 décideurs du secteur des TI au Canada. Les répondants ont été sélectionnés selon leur pouvoir d'embauche dans les services des systèmes d'information ou des technologies de l'information d'une entreprise.

Robert Half Technology

Robert Half Technology, qui compte plus de 100 bureaux dans le monde, est un chef de file en placement de professionnels en technologies de l'information pour des projets allant du développement Web à l'intégration de systèmes multiplateformes, en passant par la sécurité des réseaux et le soutien technique. Robert Half Technology offre des services de recherche d'emploi en ligne à roberthalf.ca/fr/technology. Les visiteurs peuvent demander un exemplaire du Guide salarial 2020 de Robert Half Technology.

