SONDAGE : Les appels des Canadiens contre la fraude à l'assurance se font de plus en plus pressants

Une enquête révèle un changement d'opinion à l'approche du Mois de la prévention de la fraude

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Un récent sondage commandé par Aviva Canada et réalisé par Pollara Strategic Insight révèle que les Canadiens appuient massivement une intervention vigoureuse contre la fraude à l'assurance et qu'ils comprennent parfaitement le lien entre la fraude et la hausse des primes. Le sondage montre que la lutte contre la fraude devient une priorité incontournable pour les Canadiens, passant de 77 % en 2017 à 87 % en 2019, et recueillant un appui massif dans toutes les régions du pays.

« Mars étant le Mois de la prévention de la fraude, nous avons décidé de dévoiler les données de l'enquête, qui souligne l'attitude des Canadiens envers la fraude », explique Ashish Bhargava, vice-président, Aviva Équité, Aviva Canada. « À Aviva, nous nous engageons à sensibiliser et à informer les consommateurs, qui sont souvent victimes de fraude à leur insu. Nous sommes depuis longtemps un chef de file du secteur de l'assurance au Canada et nous continuons à plaider en faveur d'une réforme visant à combattre la fraude et à imposer des conséquences plus rigoureuses aux coupables. »

Le sondage montre que :

90 % des Canadiens sont conscients de la corrélation directe qui existe entre les indemnités versées par une compagnie d'assurance et leur prime annuelle - soit une sensibilisation accrue de 18 % par rapport aux résultats d'un sondage semblable de 2017 qui avait également été réalisé par Pollara selon la même méthodologie.

qui avait également été réalisé par Pollara selon la même méthodologie. 87 % des Canadiens souhaitent que plus de temps et d'argent soient consacrés à la mise en accusation et à la poursuite de ceux qui font des demandes d'indemnisation frauduleuses.

En fait, 72 % des Canadiens sont persuadés qu'une augmentation des poursuites pour fraude diminuerait les primes d'assurance auto.

La moitié des Canadiens estiment qu'un sinistre sur quatre comporte un aspect frauduleux, et 20 % sont d'avis que ce chiffre se rapproche plutôt de un sur deux.

15 % des Canadiens avouent connaître quelqu'un ayant exagéré la valeur des biens volés dans leur véhicule.

L'enquête souligne aussi le besoin de mieux informer les consommateurs; par exemple :

Les compagnies d'assurance peuvent mieux aider les consommateurs à connaître leurs droits sur les lieux de l'accident; en expliquant notamment que les conducteurs de dépanneuse doivent fournir une liste détaillée des coûts, présenter un avis écrit sur l'endroit où ils amèneront le véhicule et préciser si des coûts sont associés à l'atelier de réparation recommandé.

Un peu moins de la moitié des Canadiens ont dit qu'ils connaissaient dans le détail leur assurance couvrant les frais de location d'un véhicule, ce qui signifie que les autres paient peut-être plus qu'ils ne le devraient pour ce service.

Très peu de Canadiens s'estiment prêts à suivre les étapes du processus d'indemnisation, et la moitié de tous les Canadiens admettent ne pas être prêts du tout.

Près de 60 % des Canadiens ne se croient pas obligés de consigner les renseignements sur la police ni de retirer leur effets personnels du véhicule sur les lieux de l'accident.

Il est peu probable que les deux tiers des Canadiens se servent d'un atelier de réparation recommandé par leur assureur. Les données d'Aviva Canada indiquent une résolution des dossiers de sinistres plus rapide de 30 jours en moyenne lorsqu'un atelier recommandé est utilisé.

Nous recommandons aux consommateurs de se montrer vigilants face à toute activité suspecte pour ne pas faire partie des victimes de fraude à l'assurance. Les clients d'Aviva Canada qui pensent avoir été victimes de fraude peuvent communiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le Service antifraude d'Aviva Canada au 1 855 332-5255 ou envoyer un courriel à [email protected].

Notes à l'intention des rédacteurs

Le sondage a été réalisé en ligne entre les 14 et 21 octobre 2019 par la firme Pollara Strategic Insights auprès de 1500 Canadiens de 18 ans et plus titulaires d'une police d'assurance automobile. Sa marge d'erreur est de ± 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Communiquez avec Aviva pour obtenir le rapport complet.

