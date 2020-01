Sondage Léger - L'offre monétaire du gouvernement pour le milieu familial ne reçoit que 7 % d'appui dans la population

MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Un sondage Léger dévoilé ce matin révèle qu'à peine 7 % des Québécois considèrent qu'une rémunération équivalente à 12,50 $ l'heure pour les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) serait suffisante. Le gouvernement du Québec propose actuellement de hausser les subventions des RSE d'un équivalent de 12,42 $ l'heure à 12,48 $ l'heure.

Le coup de sonde mené du 24 au 27 janvier 2020 pour le compte de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) démontre par ailleurs que 78 % de la population juge qu'un salaire équivalent à 18,50 $/h serait assez élevé ou pas assez élevé. La FIPEQ-CSQ demande à la table de négociation une rémunération équivalente à 16,75 $ l'heure.

« Les résultats sont frappants. Notre demande monétaire est en deçà de ce que la population estime comme raisonnable pour notre profession. Pour sa part, le gouvernement offre un salaire complètement déconnecté avec les tâches et responsabilités qui viennent avec l'opération d'un milieu familial régi et subventionné », souligne la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Une grève qui touche près de 60 000 familles

Ce sondage est dévoilé alors que les 10 000 RSE membres de la FIPEQ-CSQ exercent une grève créative, innovante et originale de 15 minutes ce matin. Au cours des huit prochaines semaines, les RSE ouvriront leurs portes plus tard le vendredi matin pour atteindre deux heures de fermeture le 20 mars prochain. Elles se sont également dotées d'un mandat de grève d'une demi-journée et d'une journée complète à exercer au moment jugé opportun. Cette stratégie vise à réduire l'impact sur les parents et à maximiser l'impact sur le gouvernement.

« Soyons claires : accepter l'offre du gouvernement reviendrait à cautionner la fin des services éducatifs en milieu familial. Nos membres sont exténuées d'opérer des services de qualité avec des conditions médiocres. Nous souhaitons éviter d'en venir à des fermetures complètes et invitons le ministère à augmenter la cadence de négociation avec des mandats revus à la hausse », demande Mme Grenon.

Enfin, la FIPEQ-CSQ invite la population à appuyer les RSE en écrivant à leur député et en arborant un filtre Facebook.

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) régis et subventionnés.

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

