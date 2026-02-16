Sondage : Journées de la persévérance scolaire 2026 - 85 % des Québécois considèrent que l'école n'est pas la seule responsable de la réussite éducative des jeunes

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la 22e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui se déroulent du 16 au 20 février, le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) dévoile aujourd'hui les données de son plus récent sondage Léger qui prend le pouls des Québécoises et des Québécois quant à leurs perceptions et préoccupations sur divers aspects de la réussite éducative. À cet effet, il est rassurant de constater que 85 % des Québécois considèrent que l'école n'est pas la seule responsable de la réussite éducative des jeunes, qui repose en réalité sur un engagement collectif impliquant les familles, le réseau de l'éducation et de la santé, les organismes communautaires, le milieu de la petite enfance, le marché du travail et le gouvernement.

Les JPS sont un moment clé pour rappeler l'importance de soutenir la réussite éducative pour assurer l'avenir de tous les jeunes et le développement social et économique du Québec. Pour y parvenir, toute la communauté a un rôle à jouer et elle doit rester mobilisée pour encourager et soutenir chaque jeune.

« Les JPS sont là pour rappeler aux parents, aux chauffeurs d'autobus, aux chercheurs, à l'épicier, au prof de tennis - bref, à tout le monde ! - que la persévérance scolaire est une responsabilité collective et que nous pouvons toutes et tous faire une différence réelle », explique Ariane Cyr, présidente du RQRE. « C'est grâce au soutien de toute cette collectivité qui l'entoure qu'un jeune peut se sentir écouté et appuyé. C'est en rappelant à chacun des jeunes que l'on côtoie que l'on est fier d'eux, de leur persévérance et de leurs efforts qu'on peut faire une différence dans leur parcours et souligner que leur persévérance vaut la peine. »

Une approche concertée qui a fait ses preuves

Le sondage souligne également que la population reconnaît la responsabilité collective à l'égard de la réussite éducative : 90 % des Québécois estiment que nous avons besoin d'un effort concerté du réseau de l'éducation, de ses partenaires et, plus largement, de toute la société pour favoriser la réussite éducative des jeunes.

« La persévérance n'est pas seulement un effort individuel : c'est un mouvement collectif ! En effet, le RQRE et les18 Instances régionales de concertation sur le terrain déploient des actions concrètes pour sensibiliser, mobiliser et concerter les ressources des milieux pour une action cohérente en persévérance scolaire et en réussite éducative. Ces efforts doivent être maintenus. », affirme Luce Lapierre, directrice générale du RQRE.

Persévérer ne se fait jamais seul. Derrière chaque personne qui continue d'avancer, il y a un mot d'encouragement, un geste de soutien, une personne qui croit en elle. Les JPS mettent ainsi en lumière l'importance de bâtir une culture de la persévérance, où chaque jeune et adulte en formation se sent soutenu et encouragé à poursuivre son parcours.

Encourager la réussite éducative pour bâtir l'avenir

De plus, la persévérance scolaire et la réussite éducative sont des piliers essentiels à la vitalité et à la prospérité du Québec. Il est donc impératif de poursuivre nos efforts collectifs afin que chaque jeune puisse atteindre ses objectifs éducatifs. D'ailleurs, toujours selon le sondage Léger, une forte majorité de Québécois reconnaît l'importance de cet enjeu : 82 % jugent prioritaire de se soucier du décrochage scolaire, tandis que 71 % se disent préoccupés par ses conséquences économiques pour la société.

En effet, les bénéfices économiques de la réussite éducative sont clairs : un diplôme augmente véritablement les chances d'obtenir un emploi. Selon une étude menée par Écobes en 2025, 80 % des diplômés possédant un DEP ou un DEC sont à l'emploi contre 55,9 % des personnes sans diplôme. La diplomation, qui repose notamment sur l'effort et la persévérance, demeure un levier important et peut constituer un gain à vie pour les jeunes. Or, les résultats du récent sondage Léger montrent une diminution de la valeur accordée au diplôme d'études secondaires, celui-ci étant jugé moins important en 2026 (77 %) qu'en 2024 (82 %). Dans ce contexte, il apparaît essentiel de continuer à valoriser l'éducation et la diplomation, peu importe le parcours emprunté.

Plus que jamais, chaque geste posé, chaque mot d'encouragement et chaque initiative locale comptent. Tous ensemble, dans le cadre des JPS, nous envoyons un message clair : les jeunes ne sont pas seuls dans leur parcours, et leur persévérance mérite d'être soutenue et célébrée.

À propos des Journées de la persévérance scolaire 2026

Propulsées par le Réseau québécois pour la réussite éducative et déployées régionalement par les 18 instances, les Journées de la persévérance scolaire 2026 se déroulent du 16 au 20 février sous le thème « La persévérance, ça mène loin ». Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole pour une 8e année, invite l'ensemble de la population québécoise à participer à ce mouvement collectif en célébrant les jeunes et les adultes en apprentissage ou en formation, et en posant des gestes simples pour les motiver à poursuivre leur parcours scolaire. Tenues chaque année lors de la troisième semaine de février, les JPS arrivent à un moment clé de l'année scolaire pour rallumer la flamme de la ténacité et de la persévérance.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE)

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est un réseau national qui regroupe les instances régionales de concertation (IRC) en réussite éducative. Il soutient leurs forces distinctives, amplifie leur capacité d'agir collective et met en valeur leurs actions à l'échelle du Québec.

À propos du sondage Léger

Léger a été mandatée par le Réseau québécois pour la réussite éducative afin de réaliser une étude auprès de la population québécoise. Elle vise à comprendre leurs perceptions et leurs préoccupations sur des enjeux clés liés à la réussite scolaire et à mieux cerner les opinions de la population sur le décrochage. Les données ont été récoltées à l'aide d'un sondage Web réalisé entre le 18 décembre 2025 et le 6 janvier 2026 auprès de 1 571 Québécoises et Québécois.

