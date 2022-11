Le commerce électronique favorise des habitudes d'achat plus réfléchies, puisque 78 % des personnes qui prévoient de dépenser pour les fêtes s'attendent à dépenser autant ou plus cette année, en comparaison avec l'année dernière

MISSISSAUGA, ON, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Les achats en ligne continuent d'occuper une place importante dans les préparatifs des fêtes de nombreux Canadiens, grâce au commerce électronique qui a outillé les consommateurs pour traverser une saison de magasinage chargée sans devoir se serrer la ceinture. En fait, les nouvelles données du sondage annuel FedEx Express sur les achats des fêtes de cette année révèlent que 78 % des Canadiens qui vont magasiner pour les fêtes s'attendent à dépenser autant ou plus que l'an dernier pendant cette période.

« Les Canadiens se préparent à un temps des fêtes bien occupé. Ils achètent en ligne de façon plus intelligente et tirent parti des solutions numériques qui leur permettent de prendre en main leur propre expérience d'achat », a déclaré Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. « Comme à chaque période des fêtes, l'équipe FedEx est prête à répondre aux besoins d'expédition des Canadiens pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. »

Commandé par FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp (NYSE : FDX), et mené par Angus Reid, ce sondage fait la lumière sur les intentions d'achat des consommateurs canadiens à l'approche de la période des fêtes. Il révèle également leur niveau d'inquiétude quant à leurs moyens financiers et les mesures qu'ils prennent pour faire des achats plus intelligents malgré les pressions financières externes.

Cette année, les points saillants de l'enquête démontrent le souci des Canadiens de faire de bonnes affaires, la façon dont les coûts influencent les décisions des consommateurs et les moyens utilisés par les Canadiens pour faire face au vol de colis.

Les principaux éléments sont les suivants :

Plus que jamais, les Canadiens comptent sur FedEx

Face à l'évolution fulgurante du magasinage en ligne et à la popularité croissante du commerce électronique, FedEx Express Canada a procédé à une série d'investissements et d'améliorations du service. Ainsi, les Canadiens peuvent compter sur une expérience exceptionnelle, surtout pendant cette période critique de l'année.

Depuis juin 2020, FedEx Express Canada a fait passer ses effectifs de 7 100 à plus de 13 335 employés canadiens. L'entreprise s'est étendue à 69 sites opérationnels avec l'ajout de près de 300 000 pieds carrés de nouvelle capacité de tri dans les principaux marchés du Canada, en plus d'ajouter un Boeing 757 ainsi que trois ATR-72 supplémentaires à sa flotte nationale.

Les nombreuses nouveautés et améliorations récentes placent FedEx et ses clients canadiens dans une position unique pour une période des fêtes réussie et sans souci. Et voici quelques-unes des nouveautés :

Une preuve de livraison en photo : Juste à temps pour les fêtes, les clients et destinataires de colis des livraisons résidentielles recevront une confirmation visuelle de l'arrivée de leurs envois, leur assurant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire. Ce service s'applique aux livraisons de colis sans signature à domicile, sans nécessiter de compte ou de connexion de la part du transporteur ou du commerçant.





Juste à temps pour les fêtes, les clients et destinataires de colis des livraisons résidentielles recevront une confirmation visuelle de l'arrivée de leurs envois, leur assurant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire. Ce service s'applique aux livraisons de colis sans signature à domicile, sans nécessiter de compte ou de connexion de la part du transporteur ou du commerçant. Expansion des opérations de livraison : FedEx a étendu ses heures d'opération dans plusieurs marchés à travers le pays pour les livraisons résidentielles.

« Grâce à des options de livraison allant de la planification des envois au suivi des colis, FedEx s'engage à donner aux Canadiens les moyens d'agir afin qu'ils puissent se sentir en confiance et avoir l'esprit tranquille, en sachant que leurs achats des fêtes arriveront à temps et en toute sécurité », a déclaré madame Lisson.

À propos du sondage

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1 525 Canadiens en ligne, tous membres du Forum Angus Reid. La répartition de l'échantillon était équilibrée quant à l'âge, au genre, à la région et au niveau d'éducation, selon le recensement du Canada. Les questions ont été posées en anglais et en français. La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est précis à +/- 2,4 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, si l'ensemble des Canadiens avaient été interrogés. Les échantillons d'enquêtes et de sondages peuvent être exposés à d'autres sources d'erreur, y compris, mais sans s'y limiter, l'erreur de portée et l'erreur de mesure.

À propos de FedEx Express

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux entreprises du monde entier un vaste portefeuille de services de transport, de commerce électronique et de gestion. Avec un chiffre d'affaires annuel de 95 milliards de dollars, l'entreprise offre des solutions d'affaires intégrées grâce à des filiales opérationnelles qui affrontent la concurrence collectivement, qui collaborent et innovent numériquement sous la marque respectée de FedEx. Constamment classé parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx incite ses près de 550 000 employés à rester concentrés sur la sécurité, les normes éthiques et professionnelles les plus élevées et les besoins de leurs clients et des communautés. FedEx tient à connecter les gens et les possibilités partout dans le monde de manière responsable et ingénieuse, dans le but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Pour en savoir plus, visitez fedex.com/fr-ca/about.html .

