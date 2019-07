Sondage Ebates.ca : Inclure les enfants dans les achats scolaires facilite la rentrée des classes

Plus du trois quarts (77 pour cent) des Canadiens effectuent leurs achats pour la rentrée en avance, un nombre légèrement à la hausse comparé au 75 pour cent de 2018. Et les parents usent des stratégies créatives afin de réduire le stress de la rentrée scolaire, tant pour eux que pour leurs enfants. L'une des stratégies utilisées est de garder les enfants occupés pendant l'été avec des livres ou des activités (76 pour cent).

« En finir rapidement avec leur magasinage de la rentrée donne le temps aux familles de profiter des activités estivales sans tous les tracas de dernière minute », explique Belinda Baugniet, vice-présidente marketing et spécialiste des achats chez Ebates.ca. « En plus de faire d'excellentes affaires, les familles qui magasinent tôt réduisent ce stress et cette anxiété que tout le monde tend à ressentir lorsque l'été tire à sa fin. »

En ce qui concerne les dépenses, 67 pour cent des parents s'attendent à devoir débourser plus de 100 $, ce qui signifie une moyenne de 168 $ par enfant, une augmentation considérable par rapport à 155 $ en 2014. Les dépenses moyennes varient à travers le pays et aussi en fonction de l'âge des enfants. Les dépenses sont plus élevées (179 $) dans les provinces de l'Atlantique et les plus basses (164 $) dans l'Ouest canadien. Les parents d'enfants d'âge postsecondaire doivent s'attendre à débourser en moyenne 198 $ par enfant. Quant aux parents d'enfants d'âge préscolaire, la moyenne dépensée sera autour de 147 $ par enfant.

Des stratégies pour obtenir les meilleures aubaines

Cette année pour la rentrée des classes, la majorité (70 pour cent) des parents envisagent de magasiner en ligne, c'est-à-dire plus du double du résultat de 31 % obtenu en 2014. Plus de la moitié (52 pour cent) des parents qui effectuent leurs achats de la rentrée en ligne pensent qu'ils obtiennent de meilleurs prix et préfèrent le côté pratique du magasinage en ligne. Et ces adeptes du magasinage en ligne pour le retour en classe ont plus d'un tour dans leur sac en matière d'astuces permettant d'obtenir les meilleures aubaines en ligne ; 70 pour cent consultent les sites Web de détaillants, tandis que 41 pour cent utilisent des sites Web de remises -- une tendance à la hausse comparée à 37 pour cent en 2018 et 32 pour cent en 2017.

Afin de réduire davantage le stress lié au retour en classe, 94 pour cent des parents canadiens affirment inclure leurs enfants dans le processus d'achat pour la rentrée. Par exemple, 69 pour cent les laissent choisir des articles (68 pour cent en 2018 et 66 pour cent en 2017) et 30 pour cent les laissent leur venir en aide pendant le magasinage en ligne, une légère hausse comparativement aux résultats deux années précédentes.

« Inclure vos enfants dans le processus d'achat des articles scolaires peut contribuer à créer de l'enthousiasme envers la nouvelle année scolaire qui arrive », affirme Baugniet. « De plus, c'est aussi l'occasion parfaite de créer un dialogue avec eux sur leurs inquiétudes du premier jour d'école. Je laisserai ma fille de 4 ans choisir son sac à dos et sa bouteille d'eau lors de son premier jour à la prématernelle ! »

À propos du sondage Le sondage d'Ebates Cabana a été effectué sur le net au début du mois de juin 2019 avec un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 003 Canadiens. Un échantillon de cette taille est précis à +/ -- 3 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

À propos d'Ebates inc. La marque Ebates appuie une solide communauté d'acheteurs avertis à travers le monde et a versé près d'un milliard en remise à ses membres mondialement. L'adhésion à Ebates.ca est gratuite et permet au consommateur de magasiner en ligne chez plus de 750 de ses détaillants renommés favoris, tels que Lenovo, Dell, Amazon, Sport Check et Canadian Tire, tout en gagnant une remise en argent sur chacun de ses achats. Cette remise est payée tous les trimestres sous forme de #Mégachèque ou via PayPal. Fondée en 1998, Ebates a débuté son expansion à l'international avec le lancement en 2012 d'Ebates Canada, dont le siège social se situe à Toronto, et l'entreprise a été acquise par Rakuten, inc. en 2014. Ebates.ca est fièrement et spécifiquement conçue par les Canadiens et pour les Canadiens.

