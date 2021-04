Les motifs pour investir dans des produits d'IR

Chez les répondants intéressés par l'IR dans le sondage commandé par Desjardins, les quatre principaux motifs pour investir dans ce type de placement sont, dans l'ordre, les retombées positives pour la société et la planète (75 %), un bon potentiel de rendement (54 %), des preuves démontrant que son placement génère concrètement des retombées positives (53 %) et l'idée d'être en accord avec son mode de vie et ses convictions (48 %).

Chez les répondants qui, de prime abord, ne sont pas enclins à investir dans des produits d'IR, les quatre principaux incitatifs à y investir sont, dans l'ordre, le bon potentiel de rendement (61 %), des preuves démontrant que son placement génère concrètement des retombées positives (29 %), les retombées positives pour la société et la planète générées par le placement (28 %) et la recommandation de son conseiller (16 %).

Les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dominantes

Au moins la moitié des répondants au sondage sont très préoccupés par la cybersécurité (51 %) ainsi que les changements climatiques (51 %) et les droits humains (50 %). Suivent les répondants très préoccupés par la protection de la biodiversité (45 %), la qualité de l'air (43 %), la gestion de l'eau et le travail des enfants dans les pays en développement (41 %), l'intégrité des pratiques de gouvernance des entreprises (39 %), les droits des travailleurs (38 %), la gestion des déchets (36 %) et le gaspillage alimentaire (34 %). « Ce sont ces préoccupations qui sont au cœur des fonds communs et des fonds négociés en bourse (FNB) d'investissement responsable offerts aux Canadiens par Desjardins », de conclure Marie-Justine Labelle, détentrice d'une maîtrise en politiques et réglementations environnementales de la London School of Economics and Policital Science.

L'investissement responsable (IR) en forte hausse au Canada

L'IR est une forme de placement qui intègre les critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG) sans toutefois négliger le rendement potentiel pour l'investisseur. Les portefeuilles d'IR sont conçus pour faire fructifier le rendement tout en appuyant des entreprises favorisant le développement durable et le sens de la responsabilité sociale. Selon l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), les produits d'IR (fonds communs et FNB) représentent 20,1 milliards de dollars d'actifs au Canada en date du 31 décembre 2020, pour une hausse annuelle de 55 %3.

Avec une trentaine de solutions (fonds communs, produits structurés et FNB), Desjardins offre la plus grande gamme de produits d'investissement responsable au pays avec des actifs sous gestion de 7,3 milliards de dollars au 31 décembre 2020. Ce leadership se reflète dans la proportion de membres Desjardins détenteurs de fonds communs qui détiennent des Fonds Desjardins SociétéTerre et des Portefeuilles SociéTerre, soit 30 %, pour près de 5 milliards de dollars d'actifs. Desjardins offre également neuf FNB faibles en carbone, soit l'offre la plus importante au Canada pour ce type de fonds négociés en bourse.

______________________________ 1 Le sondage de la firme SOM a été réalisé du 25 novembre au 14 décembre 2020 pour le compte de Desjardins auprès de 2 860 Canadiens. La marge d'erreur maximale pour l'échantillon total est de ± 2,5 %, 19 fois sur 20. 2 Les résultats du sondage 2020 diffèrent selon les provinces. Le mythe du rendement inférieur de l'IR recueillait 28 % des personnes interrogées pour l'ensemble du Canada, 22 % au Québec, 30 % en Ontario et culminait à 33 % en Alberta et en Colombie-Britannique. 3 Rapport sur les fonds d'investissement 2020, IFIC.

