Même si les Québécois sont impatients de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire depuis longtemps, quand il est question de leurs finances, ils ne pensent pas revenir à leurs habitudes prépandémie. Bon nombre d'entre eux ont acquis de bonnes habitudes financières depuis le début de la pandémie - puisqu'ils ont réduit certaines dépenses et augmenté leur épargne - et ils ont l'intention de continuer dans cette voie une fois la pandémie terminée. Plus du tiers (37 %) des Québécois prévoient de continuer à éliminer des dépenses non nécessaires ou discrétionnaires; 34 % ont l'intention de continuer à faire davantage de recherche avant de faire un achat, et plus du quart (28 %) prévoient de continuer à provisionner un fonds d'urgence. Trente-quatre pour cent ont l'intention de continuer de faire un budget mensuel, ce qui est plus élevé que la moyenne nationale de 28 %.

« Nous voyons un nombre record de dépôts dans les comptes bancaires du Québec, ce qui représente des occasions énormes, particulièrement pour les secteurs les plus durement touchés par la pandémie comme l'industrie du voyage et le secteur hôtelier, explique Mme Geneviève Brouillard, première vice-présidente régionale, Québec et Est de l'Ontario, à la Banque Scotia. Le sondage met en lumière ce que les Canadiens sont impatients de retrouver après plus d'un an de privation - les voyages, les repas au restaurant et les sorties - mais nous sommes encouragés de voir que nombre d'entre eux veulent conserver les saines habitudes financières qu'ils ont acquises. »

Près de la moitié des Québécois (46 %) déclarent qu'ils ont pu épargner davantage durant la pandémie et 52 % pensent qu'ils pourront maintenir ce niveau d'épargne après le retour à la normale. Vingt-six pour cent ne pensent pas qu'ils pourront maintenir ce niveau d'épargne.

« Les Québécois attendent maintenant la levée des restrictions dans la province; le moment est idéal pour passer en revue leur situation afin de s'assurer qu'ils conserveront une bonne santé financière après la pandémie, ajoute Mme Brouillard. Examinez votre budget, réduisez vos dépenses où vous le pouvez. Pour les dépenses qui sont nécessaires, continuez de profiter des points accordés par les cartes de débit et de crédit en vue d'un futur voyage ou de diverses sorties. »

Activités que les Québécois sont impatients de retrouver après la pandémie

Conseils de la Banque Scotia

1. Choisir le bon compte bancaire en fonction de son mode de vie. Pour les opérations bancaires, les fonctions les plus utiles durant la pandémie sont les suivantes pour les Québécois : paiement de factures en ligne, opérations bancaires courantes sans frais ou à frais peu élevés, et services bancaires mobiles ou en ligne gratuits. Vous devez vous poser certaines questions importantes. Payez-vous des frais trop élevés? Votre compte vous offre-t-il un nombre illimité d'opérations de débit, des virements de fonds internationaux sans frais et l'exonération des frais annuels de carte de crédit? Tirez-vous profit de tous les avantages? Si vous avez répondu non à quelques questions, vérifiez si votre compte bancaire répond vraiment à tous vos besoins compte tenu de votre mode de vie. Par exemple, le forfait Ultime de la Banque Scotia offre tous ces avantages et bien d'autres.

2. Faire fructifier son épargne. La pandémie a révélé l'importance d'avoir un fonds d'urgence. Plus du quart des Québécois ont l'intention de continuer à provisionner leur fonds d'urgence après la pandémie, mais ils doivent s'assurer de faire fructifier leur épargne dans un compte à intérêts élevés qui offre un taux concurrentiel. Avec le compte d'épargne MomentumPLUS, les titulaires touchent le taux d'intérêt ordinaire et le taux d'intérêt de la période de prime, et les titulaires du forfait Ultime touchent également une majoration d'intérêt.

3. Obtenir des récompenses pour ses dépenses. Depuis le début de la pandémie, plus de la moitié des Québécois (59 %) utilisent en premier lieu leurs cartes de crédit pour régler des achats, et en second lieu leur carte de débit (25 %). La prochaine fois que vous choisirez une carte dans votre portefeuille, assurez-vous de choisir la bonne carte de débit ou de crédit : celle qui vous offre le plus de récompenses pour vos achats. Le programme Points-bonis Scotia est l'un des programmes de récompenses et de fidélisation offrant la plus grande souplesse au Canada; il est arrimé au plus important programme de fidélisation et de divertissement au pays, SCÈNE. Les clients de la Banque Scotia obtiennent des Points-bonis Scotia lorsqu'ils utilisent leurs cartes de crédit et de débit. Lorsqu'ils sont prêts à faire un voyage, ils peuvent utiliser leurs Points-bonis Scotia pour réserver un billet d'avion, des nuits à l'hôtel, une croisière, des excursions, et bien d'autres choses. Ils peuvent réserver leur voyage auprès de n'importe quel voyagiste et utiliser leurs points pour régler les frais de leur voyage.

4. Obtenir les bons conseils financiers. Pour aider les Canadiens, la Banque Scotia a mis en place le Centre ScotiaConseils+, un portail en ligne qui offre une approche complète de planification financière en libre-service et permet de prendre rendez-vous avec un conseiller en services bancaires de la Banque Scotia en vue d'obtenir des conseils plus personnalisés.

