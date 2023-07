Les plans de dépenses demeurent stables par rapport à l'an dernier en raison des stratégies de lutte contre l'inflation et des taux plus élevés

TORONTO, le 31 juill. 2023 /CNW/ - L'inflation est le mot à la mode de l'été, mais cela ne change rien aux ambitions de nombreux Canadiens qui prévoient d'établir un budget et de maximiser la valeur de leur argent pour mener à bien leurs projets pour avoir du plaisir cet été, selon un nouveau sondage de la Banque CIBC.

Le sondage révèle que les Canadiens envisagent de dépenser autant pour des articles et des activités que l'été dernier, et la plupart des répondants (73 %) sont optimistes quant à leur capacité de vivre selon leurs moyens, bien que la grande majorité d'entre eux (92 %) subissent l'augmentation du coût de la vie au quotidien.

Pour ce faire, la plupart des répondants (81 %) affirment qu'ils ont un budget pour leurs activités estivales. La plupart des répondants (77 %) s'attendent à ce que leurs dépenses augmentent en raison de la hausse de l'inflation et cherchent des façons d'optimiser davantage leur dollar en réduisant leurs dépenses quotidiennes (44 %), en recherchant des aubaines (31 %), en reportant des achats importants (28 %) et en remplaçant des produits de marque par des options à moindre coût (27 %).

En dehors des dépenses quotidiennes comme l'essence et l'épicerie, les Canadiens s'attendent à consacrer les sommes d'argent les plus importantes aux catégories de dépenses suivantes :

Restauration

Voyages

Dépenses associées à la maison ou au chalet

Travaux de rénovation et d'aménagement paysager

« C'est en été que les Canadiens dépensent habituellement le plus d'argent, et compte tenu de l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'ils cherchent des moyens de maximiser la valeur de leur argent cet été », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements, Banque CIBC. « Établir votre budget, trouver des façons de maximiser la valeur de votre argent et connaître les avantages associés à votre programme de récompenses par carte de crédit sont quelques moyens simples de vous aider à tirer le meilleur parti de votre argent tout en ayant beaucoup de plaisir cet été. »

Voici les principales dépenses que les Canadiens cherchent à mieux gérer :

Repas au restaurant (y compris les commandes à apporter et la livraison)

Vêtements

Divertissement (spectacles, concerts, films)

« Un plan budgétaire intelligent peut aider à libérer de l'argent pour les choses qui comptent vraiment. Faire un budget vous donnera une idée claire du revenu et des dépenses de votre ménage afin que vous puissiez décider en toute confiance d'épargner, d'investir ou de dépenser pour des loisirs d'été », a ajouté Carissa Lucreziano.

Autres conclusions importantes du sondage :

83 % des Canadiens sont préoccupés par la détérioration de l'économie

76 % des répondants se disent préoccupés par la récession

43 % des répondants affirment qu'ils ont l'intention de financer leurs dépenses d'été au moyen de leur chèque de paie régulier

Avis

Ce sondage Maru Public Opinion a été mené les 26 et 27 juin 2023 par des experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue auprès de 1 543 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis.

