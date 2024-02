Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules - Devant un problème complexe, la Ville de Laval souligne l'importance de miser sur des mesures nationales concertées

LAVAL, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Lors du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules qui a eu lieu à Ottawa, le maire de Laval, Stéphane Boyer, et le directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet, ont pris la parole afin de prendre part à l'élaboration de solutions multilatérales, devant la recrudescence dans plusieurs villes canadiennes de ce phénomène lié au crime organisé.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, et le directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet. Crédit : Ville de Laval (Groupe CNW/POLICE DE LAVAL)

Cette tribune témoigne de la volonté de la Ville de Laval de miser sur des mesures concertées dans le cadre d'un véritable plan d'action national. Sans aucun doute, il peut s'agir d'une source d'insécurité, en plus d'avoir des conséquences sur les coûts des services et l'abordabilité des véhicules de promenade.

« Le vol de voitures est un crime contre la propriété qui a un impact important sur d'autres types de criminalité ici comme ailleurs au pays. Le Service de police de Laval mène déjà des actions concrètes sur le terrain, mais les défis demeurent nombreux. Ce phénomène n'a pas de frontières et doit être considéré par l'ensemble des partenaires. Par notre présence aujourd'hui, nous souhaitons porter la voix des communautés locales tout en offrant notre entière collaboration à trouver des solutions à ce problème complexe qui ne peut être résolu sans une forte concertation et des ressources additionnelles. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Les enjeux sont nombreux et complexes, d'où la nécessité d'avoir une approche globale rassemblant tous les acteurs concernés pour assurer des répercussions significatives. Le vol de voitures est devenu un marché malheureusement trop lucratif pour les criminels. Tous ensemble, nous sommes capables de freiner ce phénomène en priorisant des solutions multiples. L'impact sur le sentiment de sécurité de la population et du corps policier est réel. Face à la situation actuelle, il est plus que nécessaire d'avoir une concertation nationale et les investissements adéquats pour que tous les partenaires puissent se mobiliser rapidement et efficacement. »

-- Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval

Faits saillants

Nombre de véhicules volés par année sur le territoire lavallois*

En 2021 : 1 047

En 2022 : 1 567

En 2023 : 1 351, ainsi que 77 arrestations liées à des vols de véhicules

* Données du Service de police de Laval

