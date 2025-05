Lutte contre le phénomène de violence urbaine liée aux armes à feu - Les jeunes de plus en plus impliqués dans les événements de violence urbaine à Laval

LAVAL, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - À l'aube de la période estivale, le Service de police de Laval (SPL) dresse un bilan de ces efforts déployés dans le cadre du projet coordonné Paradoxe. Au cours des derniers mois, les autorités policières lavalloises constatent entre autres la participation d'individus de plus en plus jeunes dans les événements liés aux armes à feu. Pour le premier trimestre de 2025, 41 % des dossiers de violence urbaine impliquent des mineurs âgés de 14 à 17 ans. Entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025, parmi les personnes arrêtées ou soupçonnées dans des dossiers d'armes à feu véritables, 20 % étaient d'âge mineur. La trame de fond des événements impliquant des armes à feu sur le territoire est, dans la grande majorité du temps, des conflits entre les groupes criminalisés.

Cela dit, la mobilisation des équipes du SPL a eu des retombées considérables sur le terrain, notamment en matière d'arrestations en lien avec des événements impliquant des armes à feu et de saisies d'armes. En 2024, 40 armes à feu ont été saisies et 20 individus ont été arrêtés. Malgré une hausse des événements de décharges d'armes à feu en 2024, qui a atteint un total de 25 événements, le SPL dénote une baisse pour le premier trimestre de 2025. En date du 31 mars, 4 événements de décharges ont été recensés, comparativement à 6 événements à pareille date en 2024.

« Au cours des dernières années, notre Service de police a fait de la lutte contre la violence urbaine liée aux armes à feu une priorité, en réponse à une recrudescence marquée des événements à Laval. Ce phénomène évolue et reste imprévisible, c'est un fait. Néanmoins, nous avons la ferme conviction que notre approche axée sur la cueillette d'information, la vigie, la présence accrue sur le terrain et la prévention constitue la stratégie à adopter », soutient Karine Ménard, directrice adjointe responsable de la Direction des enquêtes criminelles.

Présence policière et opérations ciblées

Devant ces constats, le SPL réaffirme que ses policiers et policières seront présents sur le terrain cet été et continueront de miser sur une mobilisation coordonnée pour contrer le phénomène de violence urbaine. La priorisation des dossiers de violence urbaine par le Secteur des enquêtes criminelles, la saisie d'armes à feu durant des perquisitions ou lors d'interceptions réalisées par nos policiers et policières de la Gendarmerie, le travail initié par nos escouades Équinoxe, Azimut et notre Patrouille à vélo ainsi que l'implication du Renseignement font partie des actions prises par le SPL. Par ailleurs, en plus des opérations de visibilité, une vigie des individus criminalisés continuera d'être réalisée notamment par la vérification et le respect des conditions de remise en liberté. Le maintien des liens de partenariat avec les centres jeunesse et la DPJ permettra également de suivre de près les jeunes pouvant être impliqués dans certains événements de violence sur le territoire. Enfin, une vigie de la sécurité dans les parcs contribuera à améliorer les aménagements et les infrastructures en compagnie de plusieurs partenaires municipaux. Des initiatives de prévention se poursuivront aussi pour agir en amont des problématiques liées à la violence urbaine et encourager les jeunes à s'éloigner de la délinquance.

Les citoyens peuvent eux aussi avoir un apport dans cette lutte en rapportant des événements dont ils sont témoins ou victimes. Toute personne qui aurait de l'information sur un événement ou une enquête en lien avec la violence urbaine liée aux armes à feu peut communiquer, de façon confidentielle, avec la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911.

À propos de Paradoxe

Dans le cadre du projet coordonné Paradoxe, le Service de police de Laval a établi cinq axes d'intervention afin d'avoir une couverture globale des événements impliquant des armes à feu. Ces axes sont le Renseignement, la Prévention, le Partenariat, l'Opérationnel et la Communication. Cette stratégie à 360 degrés déployée par le SPL permet d'attaquer le phénomène de front et a un grand impact sur le terrain. Ces efforts sont en cohérence avec la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée CENTAURE, qui a pour mandat d'assurer une pression sur le crime organisé et lutter contre le trafic d'armes à feu illégales au Québec.

Pour en apprendre davantage sur les ressources disponibles : https://www.laval.ca/police/Pages/Fr/violence-urbaine.aspx

