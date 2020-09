Des jeunes de partout à travers le pays élargissent le dialogue portant sur les possibilités et ambiguïtés de l'avenir du travail

OTTAWA, ON, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Plus de 120 jeunes leaders d'un bout à l'autre du pays se sont réunis virtuellement pour discuter de l'avenir du travail dans un monde post-COVID-19. Le sommet #ffwd2020, organisé par les Fondations communautaires du Canada, YouthfulCities, et RBC Objectif avenir, a permis aux jeunes d'identifier les enjeux qu'ils considèrent les plus pressants quant à l'avenir du travail et de proposer des solutions. Les principales préoccupations soulevées par les jeunes lors du sommet comprenaient le revenu minimum garanti, la littératie financière, le travail à engagement occasionnel, la mobilisation communautaire et l'inégalité systémique. Les délégués travaillent ensemble pour susciter la réflexion sur des idées et projets concrets pour répondre à ces défis en mettant l'accent sur l'avenir du travail qu'ils envisagent.

Citations de jeunes

« Jusqu'à présent, mon expérience du sommet ffwd2020 est très inspirante. C'est fantastique de pouvoir travailler avec un groupe diversifié de pairs pour produire des résultats tangibles selon un processus très clair. J'avais l'impression que les conférences se limitaient à de longues discussions qui n'aboutissent qu'à très peu de gestes concrets. Il est à la fois encourageant et essentiel de constater que le sommet ffwd2020 est exactement le contraire. »

- Ellis Greenberg (s'identifie comme une personne non binaire), Prince Edward County (Ontario)

« Je pense que le sommet ffwd2020 a été une occasion incroyable d'établir des liens avec divers facilitateurs de changements partout au Canada ; l'énergie dégagée lors du sommet était si puissante et positive, que je me suis sentie comme si rien ne pouvait nous arrêter et que tout était possible. J'ai été impressionnée par le niveau d'engagement démontré par chacun à reconnaître non seulement les enjeux qui affectent l'avenir du travail pour les jeunes, mais aussi à trouver des solutions pour eux. Pour moi, la conférence s'est terminée sur une note très optimiste, et je me sens réellement inspirée et optimiste quant à l'avenir du travail après avoir passé une semaine avec d'autres jeunes participants au sommet ffwd2020, tous aussi motivés à faire de ce monde un meilleur endroit, notamment pour les jeunes et l'avenir du travail. »

- Hailey McCullough (s'identifie comme une femme), Grande Prairie (Alberta)

« Lorsque j'étais enfant, l'idée de faire carrière dans le milieu professionnel m'attirait. Ce désir était d'autant plus accentué par le fait que je sois une Asiatique d'Asie du Sud ; l'autonomie financière étant fortement encouragée. Maintenant dans la mi-vingtaine, je me pousse à clarifier mes idées au sujet de la productivité et de mes buts en allant au-delà de l'idéologie voulant qu'on « fasse ce que l'on aime », pour ainsi intégrer le travail communautaire dans ma vie. C'est fantastique d'apprendre et d'élargir ses connaissances aux côtés des participants du sommet ffwd2020, et de développer son côté ludique et savoir collectif quant à l'avenir du travail que nous méritons. »

- Shalaka Jadhav (s'identifie comme une femme/personne non binaire), Waterloo (Ontario)

« Mon expérience du sommet ffwd2020 fut incroyable. Il fut très stimulant de constater la présence de jeunes de partout au pays, réunis pour témoigner de leur passé, leur réalité actuelle et leur avenir. Malgré les restrictions imposées par la COVID-19, les délégués et les organisateurs ont été des vecteurs de positivisme et d'optimisme en ce qui concerne l'avenir du travail pour nous tous. L'utilisation de pronoms, l'introduction de l'histoire des terres (plutôt que leur reconnaissance), le sous-titrage, les allocations pour connectivité Internet, et bien plus encore, témoignent de mesures novatrices d'organiser des conférences plus facilement accessibles et de susciter la participation de gens de divers milieux tout en ne perdant pas de vue nos responsabilités personnelles envers la réconciliation et la nécessité de nous soutenir les uns et les autres. Notre génération est confrontée à des changements sociopolitiques parmi les plus difficiles de notre époque, lesquels se traduisent aussi par de nouvelles possibilités et des façons novatrices de travailler qui révolutionnent les processus et attitudes désuets tout en s'appuyant sur nos plus grandes forces et nos espoirs d'un avenir meilleur. Plus qu'une simple conversation, le sommet ffwd2020 a donné le coup d'envoi à un mouvement important pour que les jeunes se rassemblent et poursuivent leur cheminement vers un avenir meilleur au Canada -- et je suis très reconnaissant d'en faire partie. »

- Jason Yuk-Fai Lau (s'identifie comme un homme), Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

« Ce fut une expérience de croissance personnelle et d'apprentissage à laquelle ont participé des jeunes de partout au Canada. Je suis enthousiaste quant à l'avenir du travail parce que je vois des jeunes qui font leur place et sont des vecteurs de changement. Je suis reconnaissant d'y avoir participé. »

- Joy Nnadi (s'identifie comme une femme), Charlottetown (Île-du-Prince Édouard)

Citations de RBC



« Fournir aux jeunes les moyens de faire face à l'avenir commence par s'unir pour partager des histoires, des conseils et des idées et pour apprendre les uns des autres », explique Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse, RBC. « Compte tenu de notre réalité actuelle, s'unir en personne est maintenant impossible, bien que le besoin de se rassembler soit plus présent que jamais. En collaboration avec nos partenaires Youthful Cities et Fondations communautaires du Canada, nous aidons les jeunes à rester centrés sur l'avenir en leur offrant une plateforme pour se réunir virtuellement pour réfléchir à la meilleure façon de se préparer pour l'avenir et de faire face aux possibilités et ambiguïtés sur notre parcours. »

« Les participants ont fait bien plus que simplement s'asseoir pour écouter. Ils ont collaboré au développement du programme du sommet et ont vécu une expérience immersive comme nulle autre », explique Robert Barnard, cofondateur de Youthful Cities

Les jeunes leaders qui participent au sommet en sont aux dernières étapes de l'élaboration de projets concrets qui seront admissibles à un financement de la Fondation RBC après le sommet. Dans le cadre de l'initiative RBC Objectif avenir, la Fondation RBC verse 200 000 $ pour aider les jeunes participants à mener à bien leurs projets dans les six mois qui suivent l'événement. Les projets sélectionnés seront annoncés en octobre 2020. »

Pour de plus amples renseignements, recherchez les mots-clics de l'événement #ffwd2020 et #RBCObjectifAvenir, ou consultez les pages de médias sociaux des Fondations communautaires du Canada (@CommFdnsCanada) et de YouthfulCities (@YouthfulCities).

