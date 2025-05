Sommet des communautés d'affaires du G7 à Ottawa - La FCCQ participe au Sommet du B7

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), sera présente à Ottawa du 14 au 16 mai, dans le cadre du Sommet des communautés d'affaires du G7, le « Business 7 ».

La FCCQ fera la rencontre de différents acteurs du milieu des affaires des pays du G7, afin de bâtir et consolider des alliances stratégiques, en plus de rencontrer des intervenants clés pour le Québec.

Quoi

Véronique Proulx sera disponible pour s'entretenir avec les médias pour parler de cet accès inédit aux plus grands dirigeants économiques au monde :

L'importance des relations économiques entre le Québec et les pays du G7 dans le contexte actuel.

Pourquoi bâtir des alliances stratégiques avec les secteurs économiques est névralgique.

Quand

14 au 16 mai 2025

Où

En présence à Ottawa ou à distance (téléphone ou vidéoconférence)

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

RSVP et entrevues : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]