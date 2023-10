MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le Sommet de Montréal sur la sécurité internationale aura lieu les 11 et 12 octobre 2023. Le sommet servira de plate-forme pour des décideurs politiques de haut niveau, des experts de renom et des journalistes d'Amérique du Nord et d'Europe qui s'engageront dans un dialogue stratégique sur les l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le sommet est organisé par l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne (MIGS) de l'Université Concordia, avec le soutien du ministère de la Défense nationale et la Konrad Adenauer Stiftung Canada.

L'événement de deux jours se fera sous forme de tables rondes sur les conséquences de l'agression de la Russie pour la sécurité internationale et les droits de la personne.

Parmi les intervenants nous aurons : Lt. Général Roméo Dallaire (MIGS), Serge Schmemann (The New York Times), Yuliya Kovaliv (Ambassadrice de l'Ukraine au Canada), Lisa Laflamme (journaliste), Lt. Général Andrew Leslie, Jeremy Kinsman (Conseil international canadien), Laura-Julie Perreault (La Presse), Terry Martin (journaliste), Christopher Walker (National Endowment for Democracy), Evan Solomon (GZero Media), Ken Roth (Université de Princeton), Naomi Kikoler (U.S. Holocaust Museum), Azeem Ibrahim (New Lines Institute), et bien d'autres.

Citation du Lieutenant-général l'honorable Roméo A. Dallaire, chercheur principal émérite au MIGS:

« La communauté internationale s'est entendue sur le fait que, lorsque des civils sont ciblés, lorsque des crimes de guerre et un génocide sont commis, ils ont la responsabilité d'y mettre fin. Cela veut dire agir pour y mettre fin et non observer. Le Sommet de Montréal sur la sécurité internationale identifiera des stratégies concrètes pour aider l'Ukraine à contrer la guerre d'agression de la Russie. »

Citation de Kyle Matthews, directeur exécutif du MIGS:

« Le Sommet de Montréal sur la sécurité internationale rassemblera les acteurs internationaux pour des discussions stratégiques sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Il est nécessaire de relever les défis liés à la sécurité et de soutenir l'Ukraine dans son combat contre l'invasion génocidaire de la Russie. »

Horaires : 11 octobre : de 17h à 20h / 12 octobre : de 9h à 17h.

Lieu: Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3.

SOURCE Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies

Renseignements: Pour les demandes des médias: Marie Lamensch, Coordonnatrice du programme et de la diffusion, [email protected] / +1 514-793-1284