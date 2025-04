Sommet de l'Est 2025 - Montréal soutient l'innovation dans l'Est avec une contribution à Polytechnique Montréal pour le soutien au développement de technologies propres

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal investit 64 850 $ dans un projet stratégique porté par Polytechnique Montréal visant à créer un Centre d'innovation en technologies propres (CITP) dans l'Est de la métropole, renforçant ainsi la position de Montréal comme leader en matière de développement durable.

Soutien au développement des technologies propres

Cette contribution financière permettra la réalisation du projet Plan d'affaires et étude de conception pour le Centre d'innovation en technologies propres (CITP). Ce projet vise à élaborer un plan stratégique et une étude de conception pour la création d'un centre dédié à l'innovation en technologies propres. Le CITP entend catalyser l'essor de technologies propres dans l'Est de Montréal et dans le reste du Québec en facilitant la maturation de projets qui ont franchi l'étape de la preuve de concept.

Les impacts attendus du projet incluent la création de nouvelles entreprises, la formation de personnel hautement qualifié, le développement de procédés visant à réduire les gaz à effet de serre et l'utilisation des ressources primaires.

Ce projet s'inscrit dans la volonté de la Ville de Montréal de promouvoir l'innovation et de soutenir les initiatives qui contribuent à un avenir plus durable et prospère pour tous les Montréalaises et Montréalais.

« Lancer avec succès une technologie qui aura un impact environnemental majeur nécessite un long cycle de développement », explique M. Alexandru lordan, directeur exécutif du CITP. « En offrant un local technique qui facilite l'innovation et l'expérimentation à échelle pilote, et un réseau d'experts qui aide à aligner la feuille de route de mise à échelle et de validation technologique avec les plans d'affaires, nous souhaitons faciliter et accélérer le chemin vers la commercialisation et ainsi permettre à ces technologies de voir le jour et d'avoir un impact réel sur notre société, qu'elles soient issues de la recherche académique, de l'entrepreneuriat ou d'entreprises de plus grande taille. »

« En appuyant le CITP, nous créons un environnement propice à l'innovation technologique et à la mise en œuvre de solutions durables pour accélérer la transition écologique. Ce projet soutient le développement de l'Est de Montréal, un territoire prioritaire pour notre administration. Le secteur des technologies propres joue un rôle crucial dans notre économie, offrant des opportunités pour créer des emplois, améliorer notre résilience et développer de nouveaux produits innovants. Ces investissements sont essentiels pour accélérer la commercialisation de technologies novatrices et pour répondre aux défis environnementaux actuels », a déclaré la conseillère associée au développement économique au sein du comité exécutif, Alia Hassan-Cournol.

« PME MTL Centre-Est est fier de contribuer financièrement à une initiative structurante telle que le projet de Plan d'affaires et étude de conception pour le Centre d'innovation en technologies propres (CITP). L'arrivée de ce pôle de savoir et d'innovation dans l'Est de Montréal constitue une avancée pour le développement de notre territoire, favorisant l'émergence de solutions durables, la création d'emplois et la croissance d'un écosystème d'entrepreneuriat innovant. Ces projets renforcent notre mission de soutenir des initiatives qui dynamisent l'économie locale et positionnent l'Est comme un moteur d'innovation », a souligné le directeur général de PME MTL Centre-Est, Jean François Lalonde.

Pôle d'innovation au 5600 Hochelaga

Ce projet vient s'implanter au 5600 Hochelaga qui est en passe de devenir un pôle d'innovation. Le 5600 Hochelaga accueille également le Lab-CiB - Laboratoire Collaboratif d'Innovation Bioalimentaire, qui bénéficie depuis le début de l'année 2025 d'une contribution financière de 300 000 $ octroyée par la Ville de Montréal. Ce financement vise à appuyer le déploiement des activités et de l'offre de services du Lab-CiB auprès des entreprises du secteur bioalimentaire pour les trois prochaines années (2025-2027).

Récemment, le Lab-CiB a franchi une étape majeure de son développement en accueillant Agathe Malécot au poste de directrice du développement des affaires et des opérations. À cette occasion, l'organisme a dévoilé une toute nouvelle identité visuelle et lancé sa plateforme numérique. Ces évolutions soulignent sa vocation de véritable laboratoire collaboratif où entreprises, organismes et institutions travaillent ensemble à créer un secteur bioalimentaire innovant et durable. Cette transformation vient renforcer le positionnement du Lab-CiB au sein d'un écosystème dynamique et en pleine croissance.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]