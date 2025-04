Sommet de l'Est 2025 - La Ville annonce un investissement majeur pour la réfection des infrastructures au Jardin botanique

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - À l'approche du 100e anniversaire du Jardin botanique de Montréal, l'un des cinq jardins les plus populaires au monde, la Ville de Montréal est heureuse d'annoncer un investissement de 430 M$ sur 15 ans pour la réfection majeure de ses infrastructures. Cet investissement comprend notamment une somme de 150 M$ pour la construction de nouvelles serres d'exposition. Il permettra de rendre cet immense jardin-musée plus inclusif et écoresponsable, renforçant ainsi sa mission cruciale à une époque où la protection de la biodiversité est plus importante que jamais.

Malgré son âge avancé, ce joyau montréalais demeure reconnu pour sa beauté et l'expertise de son équipe dédiée à la conservation de la biodiversité. Véritable vitrine de Montréal et lieu de recherche scientifique d'importance mondiale, le Jardin botanique nécessite aujourd'hui une cure de rajeunissement, ses installations centenaires arrivant en fin de vie.

Un jardin tourné vers l'avenir

Fondé en 1931, le Jardin botanique est un lieu prisé des Montréalaises et des Montréalais, et une destination touristique réputée. Ayant attiré plus de 800 000 visiteurs et visiteuses en 2024, il fait la fierté de la métropole. L'ambition de son fondateur, le frère Marie-Victorin, et de son premier architecte-paysagiste et conservateur, Henry Teuscher, était d'aider « le citadin à retrouver ou à conserver le lien salutaire avec la nature ». La Ville de Montréal entend honorer cette ambition en prenant soin de ce joyau et en mettant en valeur la richesse de son patrimoine. Bon nombre de ses infrastructures, dont son complexe de serres, ont subi l'usure du temps. Un plan élaboré sur 15 ans prévoit des travaux afin que le Jardin puisse :

préserver ses infrastructures de nature patrimoniale et ses collections uniques, tout en répondant aux besoins du 21 e siècle, notamment en offrant une accessibilité universelle;

siècle, notamment en offrant une accessibilité universelle; réduire considérablement ses émissions de GES, limiter sa consommation d'eau potable et être un exemple en matière de transition socioécologique;

demeurer une attraction touristique prestigieuse et maintenir sa notoriété internationale.

Les projets phares

Amorcée en 2022, la première phase des travaux, soit la rénovation de l'Édifice Marie-Victorin, une représentation du mouvement Art déco au Québec, prendra fin cette année. Puis, en 2026-2029, ce sera au tour des six jardins patrimoniaux de l'ouest, dont la conception est en cours, de faire l'objet d'un coup d'éclat. Durant cette même période, dans l'objectif de renouveler son offre et d'élargir ses publics, le Jardin botanique aménagera un nouvel espace consacré exclusivement aux familles, qui pourront mettre les mains dans la terre et découvrir le monde des végétaux tout en s'amusant. Enfin, le complexe des serres sera entièrement refait pour faire place à un bâtiment exemplaire consacré à la conservation de la biodiversité végétale et à la diffusion des connaissances. Les travaux de réfection des serres s'étaleront sur une période de huit ans, soit de 2026 à 2034.

Citations

« Le Jardin botanique de Montréal est véritablement un joyau de notre ville, et il fait vibrer l'Est de Montréal. Nous avons la responsabilité d'en prendre soin, et c'est exactement ce que nous faisons avec l'annonce de ces investissements majeurs pour les prochaines années. Ces sommes permettront au Jardin botanique de continuer à incarner un pôle d'innovation exemplaire, bénéfique tant pour les familles que pour les experts du monde entier. Nous sommes fiers d'investir dans ce lieu privilégié, où la nature et la population se rencontrent et se connectent », a indiqué Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal.

« La population montréalaise entretient une relation privilégiée avec le Jardin botanique de Montréal, une institution essentielle, identitaire et unique; l'un des cinq musées d'Espace pour la vie. En synergie avec le Parc olympique, Espace pour la vie constitue un pôle touristique majeur dans l'Est de Montréal, une destination en soi qui dynamise le territoire et génère des retombées économiques importantes qui dépasseront les 130 M$ par année pour les prochaines années. Annuellement, plus de 2,5 millions de touristes et personnes de la grande région de Montréal visitent les musées d'Espace pour la vie, dont 4 de ses 5 institutions sont situées dans l'est de la ville », a mentionné Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

« À l'aube de son 100e anniversaire, le Jardin botanique se tourne résolument vers l'avenir. L'aménagement de nouveaux espaces publics et d'installations écoresponsables lui donnera l'occasion de poursuivre sa mission de manière cohérente, d'actualiser sa contribution auprès de la population montréalaise et de maintenir sa notoriété internationale », a exprimé Josée Bellemare, directrice du Jardin botanique.

À propos du Jardin botanique, un des cinq musées d'Espace pour la vie

Fidèle à la vision de son fondateur, le frère Marie-Victorin, et de l'architecte-paysagiste, concepteur du Jardin et premier conservateur, Henry Teuscher, le Jardin botanique de Montréal accompagne l'humain pour vivre en harmonie avec la nature. Il contribue à développer l'autonomie d'agir de la communauté en faveur de la protection de la biodiversité et de l'environnement, dans la perspective d'une transition socioécologique juste et respectueuse des besoins des générations futures.

Le Jardin botanique de Montréal possède une collection de 20 000 taxons qui incluent des espèces, des hybrides et des cultivars, dont 5 300 en serres. On peut y visiter dix serres d'exposition, trois jardins culturels, la Maison de l'arbre Frédéric-Back et plus d'une vingtaine de jardins thématiques répartis sur 75 hectares.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]