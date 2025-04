Sommet de l'Est 2025 - L'économie circulaire au cœur du développement de l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce aujourd'hui une série d'initiatives majeures visant à propulser le développement de l'Est de la ville grâce à l'économie circulaire. La circularité est au cœur des orientations stratégiques pour le développement de l'Est de Montréal. Lors du Sommet de l'Est 2025, la Ville de Montréal a présenté plusieurs initiatives destinées à transformer cette région par des pratiques durables et innovantes. Ces projets illustrent la volonté de la Ville de créer un modèle de développement où l'économie circulaire joue un rôle central, favorisant ainsi la résilience et la prospérité de l'Est de Montréal. Ces actions mettent en lumière la force de l'écosystème de partenaires et la vision de la Ville pour un avenir durable.

« Notre vision est ambitieuse et claire : faire de l'Est de Montréal un modèle de développement durable où chaque entreprise et chaque initiative contribuent à une économie circulaire et durable. Avec nos partenaires, nous transformons notre vision en réalité, et nous faisons de l'Est de Montréal un lieu où l'économie et l'environnement vont de pair. Montréal est et restera à l'avant-garde de la transition écologique, inspirant d'autres villes à suivre notre exemple », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Feuille de route en économie circulaire de Montréal transforme nos ressources urbaines en valeur économique tout en préservant l'environnement. En adoptant des pratiques circulaires, nos entreprises peuvent optimiser leurs opérations, réduire les coûts et renforcer leur résilience face aux perturbations économiques. Cette approche stratégique soutient notre économie tout en respectant nos engagements environnementaux », a poursuivi la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

« Avec ces investissements dans Synergie Montréal et le Campus d'innovation Espace circulaire, nous passons de la vision à l'action concrète pour développer l'économie circulaire dans l'Est. L'économie circulaire est essentielle, car elle permet de créer de la valeur locale tout en réduisant notre empreinte environnementale. Notre objectif est clair : doubler notre indice de circularité pour atteindre 6 % d'ici 2030. Le Plan d'action 2025-2030, qui sera dévoilé au Sommet canadien la semaine prochaine, viendra renforcer ces mesures pour accélérer la transition des entreprises », a souligné la conseillère associée au développement au comité exécutif, Alia Hassan-Cournol.

Bonifier le soutien financier à l'initiative Synergie Montréal

La Ville de Montréal est fière d'annoncer la bonification du soutien financier à Synergie Montréal, propulsé par PME MTL Est-de-l'Île et appuyé par la Ville depuis ses débuts, en lui accordant une enveloppe de 900 000 $, soit 300 000 $ par année pour la période 2025-2027. Grâce à ce financement, cette initiative essentielle accroîtra son impact, afin d'augmenter et de pérenniser les retombées positives de sa mission d'accompagner les entreprises dans l'adoption de stratégies d'économie circulaire.

Outre le soutien financier, l'accompagnement des entreprises est une condition essentielle à la transformation de l'économie. Synergie Montréal joue un rôle clé en aidant les entreprises à optimiser l'utilisation de leurs ressources et à redéfinir leurs modèles d'affaires vers un modèle circulaire. En quelque dix ans, Synergie Montréal a accompagné près de 2 300 entreprises et en a sensibilisé plus de 4 200.

Ces initiatives sont cruciales pour accélérer la transition des 64 000 établissements d'affaires montréalais d'un modèle d'affaires linéaire vers un modèle circulaire. Grâce à Synergie Montréal, les entreprises de l'Est de l'île et de l'agglomération de Montréal sont mieux équipées pour adopter des pratiques durables, réduire leur impact environnemental et contribuer à une économie plus résiliente et innovante.

Financement du Campus d'innovation Espace circulaire

La Ville de Montréal annonce un soutien financier de 600 000 $ pour les trois prochaines années au projet de Campus d'innovation Espace circulaire (CIPME), porté par PME MTL Est-de-l'Île et appuyé par plusieurs partenaires. Ce projet vise à accélérer l'économie circulaire à Montréal en misant sur les actifs stratégiques de l'Est, notamment la forte concentration de PME innovantes, le nouveau campus carboneutre 40NetZéro, l'accès aux infrastructures intermodales et énergétiques, et la présence d'institutions clés.

En implantant ce campus dans l'Est, les partenaires visent à transformer cette partie de la ville en un pôle d'excellence pour l'économie circulaire montréalaise, axé sur l'expérimentation, l'innovation, la collaboration et la créativité. Le campus mettra à la disposition des entreprises une gamme de ressources, incluant un accompagnement personnalisé ainsi que de nouveaux mécanismes de soutien financier pour faciliter la transition vers des modèles d'affaires circulaires.

Voici ses actions phares pour les prochaines années :

mise en place d'une Matériauthèque - vitrine montréalaise de circularité;

étude menant à l'établissement d'une usine pilote pour la filière textile circulaire;

Fonds de développement Innovation durable et circulaire;

parcours d'accompagnement et d'accélération Circulab;

collaboration au sein de réseaux de circularité sectoriels.

Étude sur la circularité du bois

La Ville annonce son intention de financer une étude approfondie sur la circularité du bois, un matériau clé pour le développement durable et l'économie circulaire. Cette étude, qui sera confiée à une firme spécialisée, explorera les possibilités de valorisation optimale du bois récupéré dans l'agglomération, avec pour objectif de stimuler la croissance économique et la transformation industrielle de l'Est de Montréal.

Chaque année, les sept écocentres et les territoires de l'agglomération de Montréal acheminent à des sites de traitement plus de 40 000 tonnes de résidus de bois provenant de diverses sources, en plus des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD). Bien que majoritairement valorisée, une grande partie est destinée à la valorisation énergétique. L'étude aura pour objectif d'identifier des procédés innovants afin de valoriser plus efficacement et durablement les matières résiduelles tout en réduisant les émissions de GES. Elle analysera également les coûts municipaux des différents procédés de valorisation, quantifiera les retombées économiques locales possibles dans des boucles courtes et dans un esprit de circularité, et examinera la potentielle implantation d'entreprises dans le domaine ainsi que l'adoption de ces procédés dans l'Est.

Vers une économie circulaire et résiliente

Dans un contexte mondial marqué par des tensions tarifaires et des incertitudes économiques, la Ville de Montréal réaffirme son engagement envers la résilience économique. Les récentes menaces de tarifs douaniers américains sur plusieurs produits manufacturés et agroalimentaires ont mis en lumière la nécessité de renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises locales. En réponse à ces défis, l'économie circulaire se présente comme une solution stratégique pour limiter les impacts financiers et préserver les emplois.

Les initiatives annoncées démontrent l'engagement de la Ville de Montréal à promouvoir un développement durable et à renforcer l'économie circulaire dans l'Est de la ville. Elles s'inscrivent également dans la Feuille de route montréalaise en économie circulaire, visant à augmenter l'indice de circularité de 3 % à 6 % d'ici 2030, et à 17 % d'ici 2050. En travaillant main dans la main avec ses partenaires, Montréal se positionne comme un leader dans le développement d'une économie verte, résiliente et prospère.

Le leadership de la Ville de Montréal en matière de circularité a permis d'attirer la deuxième édition du Sommet canadien de l'économie circulaire qui aura lieu à Montréal du 15 au 17 avril 2025, et qui rassemblera plus de 1 000 participantes et participants d'ici, du Canada et de l'international. Le premier Plan d'action triennal 2025-2027 en matière d'économie circulaire y sera dévoilé.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]