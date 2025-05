SomaVie : une révolution du bien-être féminin propulsée par Paillettes inc.

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Abeille Gélinas, artiste multidisciplinaire, DJ et guide de transformation par le mouvement, et Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneure et fondatrice de Paillettes inc., annoncent fièrement le lancement de SomaVie, une nouvelle méthode d'entraînement innovante. Cette approche unique combine danse libre, mouvements somatiques et respiration consciente pour transcender le simple conditionnement physique et atteindre un état d'unité corps-esprit.

C'est lors d'une rencontre déterminante avec Mélissa Normandin Roberge que le projet SomaVie d'Abeille Gélinas a pris son envol. Artiste passionnée, reconnue pour faire vibrer les foules depuis plus de 15 ans, Abeille a trouvé en Mélissa une alliée visionnaire qui a su reconnaître le potentiel transformateur de sa méthode. La collaboration entre ces deux femmes entrepreneures québécoises et dynamiques a permis de structurer et d'amplifier la portée de SomaVie, en l'intégrant à l'écosystème bienveillant et inspirant de Paillettes inc.

Cliquer ici pour consulter la vidéo de lancement

« J'ai toujours été fascinée par le pouvoir de la musique sur le corps et les émotions. Derrière les platines, je voyais des gens se transformer sur la piste de danse : des visages s'éclairer, des épaules se relâcher, des corps s'ouvrir. Et en même temps, dans ma propre vie, je sentais ce besoin d'une pratique qui me ramène dans mon corps, qui me libère, qui me régénère. J'ai réuni la musique, le mouvement et la respiration, et SomaVie est née. À travers son entreprise, Mélissa propulse des transformations uniques, dans un cadre sûr et positif depuis près de 10 ans, ce qui correspond exactement à l'écosystème où je veux faire évoluer SomaVie. Nous partageons la même vision », a indiqué Abeille Gélinas.

« L'approche novatrice d'Abeille s'inscrit parfaitement dans la philosophie de Paillettes inc. Nous nous distinguons par notre volonté d'offrir des expériences transformatives, jamais vues auparavant. À travers nos formations de pointe, nos expériences de divertissement et nos événements rassembleurs, nous ne nous contentons pas de rêver grand, nous mettons en place les actions et les stratégies nécessaires pour aider les femmes qui participent à découvrir leur plein potentiel et à concrétiser leurs rêves », a déclaré Mélissa Normandin Roberge, fondatrice de Paillettes inc.

SomaVie sera disponible grâce à un abonnement de 12 cours virtuels d'une durée d'une heure sur une période de trois mois, animés par Abeille elle-même. Des personnalités et des experts se joindront pour approfondir un sujet de développement personnel. Les premières invitées : Sophie Grégoire Trudeau, autrice du livre Entre nous : mieux se connaître, mieux s'aimer, Vanessa Grutman, coach en santé et en affaires, et Virginie Théron, comédienne, facialiste et psychothérapeute. SomaVie sera également intégrée dans le cursus des programmes offerts par Paillettes inc.

À propos de SomaVie

SomaVie est une méthode d'entraînement innovante qui allie danse libre, mouvements somatiques et respiration consciente pour offrir bien plus qu'un simple conditionnement physique. Imaginée par Abeille Gélinas, artiste multidisciplinaire, DJ et guide de transformation par le mouvement, en collaboration avec Mélissa Normandin-Roberge, fondatrice de Paillettes inc., SomaVie vise à créer une expérience immersive favorisant l'unité du corps et de l'esprit.

SomaVie s'adresse à toutes celles qui souhaitent explorer leur plein potentiel grâce à une pratique corporelle novatrice où la musique, le mouvement libre et la respiration consciente deviennent des leviers puissants de transformation intérieure. Pour plus d'informations : somavie.ca/accueil.

À propos de Paillettes inc.

Paillettes inc. est une entreprise québécoise de coaching et de développement personnel qui accompagne les femmes, en particulier celles à l'esprit entrepreneurial, dans leur développement personnel et professionnel. Fondée par Mélissa Normandin Roberge, entrepreneure depuis 2002 et autrice du roman à succès Née pour briller, Paillettes inc. offre des formations en ligne, des événements inspirants et des contenus éducatifs qui ont rejoint plus de 5000 femmes francophones provenant de 15 pays.

Avec une communauté dynamique et bienveillante, l'entreprise se distingue par son soutien et ses opportunités de collaboration. Paillettes inc. est devenue une référence dans l'accompagnement des femmes vers le succès et l'abondance. Pour plus d'information et pour rejoindre cette aventure, visitez le www.paillettesinc.com.

