Paillettes inc. célèbre l'excellence et l'innovation des femmes entrepreneures

Sept femmes entrepreneures québécoises ont été récompensées lors de la 2e édition du Gala Prestige

SHAWINIGAN, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - C'est avec un immense honneur que Paillettes inc., une entreprise dédiée à l'épanouissement personnel et professionnel des femmes à travers des programmes de formation sur mesure, a remis les prix Paillettes D'or lors la 2e édition du Gala Prestige, à l'Espace Shawinigan, le 17 janvier dernier. L'événement a réuni plus de 200 femmes entrepreneures et des invités de marque, dont Ingrid Falaise, comédienne et auteure, et Kim Bruneau, entrepreneure.

Fondée en Mauricie, Paillettes inc. a fièrement récompensé six femmes entrepreneures de sa 9e cohorte qui se sont distinguées au cours de la dernière année par leurs accomplissements personnels et professionnels. Pour la première fois, une catégorie pour les femmes entrepreneures non inscrites aux programmes de Paillettes inc. a été introduite.

« Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations à toutes les nominées et lauréates. Leur engagement envers leur développement personnel et professionnel, ainsi que les liens authentiques qu'elles tissent au sein du mouvement Paillettes inc., sont notre force motrice. C'est avec une immense fierté que nous célébrons leurs accomplissements remarquables lors de cette 2e édition du Gala Prestige. Nous sommes impatientes de poursuivre sur cette belle lancée en 2025 avec notre 10e cohorte qui débutera à la fin février et nous invitons toutes celles qui souhaitent renforcer leurs compétences entrepreneuriales et élargir leur réseau professionnel à se joindre à nous pour bâtir ensemble un avenir prometteur », a indiqué Mélissa Normandin Roberge, présidente fondatrice de Paillettes inc.

Lauréates de la 2e édition du Gala Prestige

Les lauréates ont été sélectionnées par un jury externe composé de femmes d'affaires de la région de la Maurice. Paillettes inc. remercie chaleureusement Desjardins Entreprises - Mauricie, OrFée Subventions, CroustiWitchy Marketing et l'humoriste Claudia Duchesne pour sa prestation.

À propos de Paillettes inc.

Paillettes inc. est une entreprise québécoise de coaching et de développement personnel qui accompagne les femmes, en particulier celles à l'esprit entrepreneurial, dans leur développement personnel et professionnel. Fondée par Mélissa Normandin Roberge, entrepreneure depuis 2002 et autrice du roman à succès Née pour briller, Paillettes inc. offre des formations en ligne, des événements inspirants et des contenus éducatifs qui ont rejoint plus de 5000 femmes francophones provenant de 15 pays.

Avec une communauté dynamique et bienveillante, l'entreprise se distingue par son soutien et ses opportunités de collaboration. Paillettes inc. est devenue une référence dans l'accompagnement des femmes vers le succès et l'abondance. Pour plus d'information et pour rejoindre cette aventure, visitez le www.paillettesinc.com.

SOURCE Paillettes inc.

Pour renseignement : Caroline Bouchard, [email protected]