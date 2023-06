SOLUTIONS WILL REMET 2,1 M $ AUX PME QUÉBÉCOISES QUI RÉDUISENT LEURS ÉMISSIONS DE GES !

BELOEIL, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Entreprise certifiée B Corp et spécialisée dans l'expertise carbone et les crédits de carbone depuis 2007, Solutions Will (Will) réalise aujourd'hui, pour la 7e fois consécutive depuis 2015, la remise à des PME québécoises de 40 % des ventes de crédits de carbone qu'elle a effectué sur les marchés internationaux au cours de la dernière année. Ces crédits de carbone proviennent de PME qui sont membres et partenaires du projet « Communauté Durable » de Will, enregistré sous le programme VCS, aux fins d'accélérer l'action climatique de l'ensemble de la trame industrielle québécoise. Le montant remis en 2023 est de 2,1 M $ CDN.

Cette distribution unique dans le paysage émergent des entreprises de crédits de carbone veut financer les efforts soutenus de PME, d'OBNL et de communautés locales qui font confiance à Will pour faire leur bilan carbone, suggérer des solutions pour réduire leurs GES, quantifier, vérifier et sérialiser sans frais pour les PME l'ensemble de ces réductions via le programme Verified Carbon Standard (VCS), reconnu à l'échelle internationale. Comme mentionné, les crédits de carbone vérifiés sont alors revendus sur différents marchés, essentiellement en Amérique du Nord et en Europe.

Par rapport aux distributions de revenus précédentes, les revenus reversés aux membres ont augmenté cette année de 152%. La croissance de l'entreprise, l'augmentation de la demande de crédits de carbone et du prix de vente moyen expliquent notamment l'ampleur de cette distribution. Solutions Will prévoit une augmentation continue de ses distributions de revenus jusqu'en 2030. Depuis 2015, un total de 3,8 M $ CDN a été retourné aux entreprises et organismes québécois de la Communauté Durable du Québec. Cela constitue une distribution historique de revenus au bénéfice de la finance verte et des petits réducteurs de GES.

« Nous sommes fiers d'annoncer cette distribution historique de 2,1 millions de CAD pour nos membres, et de mettre en lumière leur engagement sur l'action climatique. En tant que développeurs de projets de réduction carbone, ils contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre à la source, ce qui est une étape incontournable pour la décarbonisation mondiale et la transition verte. Leur rôle est essentiel pour atteindre les cibles climatiques et limiter le réchauffement à +1,5°C. Enfin, en tant que pionnier de la décarbonisation dans leurs secteurs d'activité respectifs, ils ouvrent la voie vers des modèles d'affaires et des positionnements de marque plus vertueux, qui répondent à une demande de marché de plus en plus forte pour les produits et services écoresponsables. » déclare Martin Clermont, président et fondateur des Solutions Will.

Cette remise est conforme au modèle d'affaires unique de Will et rend possible l'accélération de la décarbonisation de la société par la prise d'actions climatiques volontaires, concrètes, locales et collectives.

Solutions Will Inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp, dont le siège social est situé à Beloeil, au Québec. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) par l'entremise de sa Communauté Durable. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle s'articule autour de deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits carbone en mettant en commun des projets locaux de réduction de GES réalisés par des PME, des municipalités et des OBNL, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires suite à la vente de crédits carbone par WILL. Le nom de l'entreprise reflète sa volonté de promouvoir des initiatives climatiques volontaires, au-delà des pratiques habituelles et des réglementations gouvernementales. WILL reverse 10 % de son bénéfice net à des projets communautaires soutenant le développement durable.

CD est un projet unique visant à démocratiser l'accès au marché volontaire du carbone. Le modèle CD a été matérialisé dans deux communautés : une au Québec (depuis 2013) et une en Ontario (depuis 2023). La méthodologie associée VM0018 est la première méthodologie de projet d'agglomération au monde validée et certifiée par VERRA (2012). CD regroupe les réductions de GES en un guichet unique pour ses membres, principalement des PME, des municipalités et des OBNL. Le modèle d'affaires de l'agglomération communautaire (cluster), qui comprend des centaines de micro-projets de réduction de GES, se veut un catalyseur de l'action climatique locale pour accélérer la décarbonisation multisectorielle. Entre 2010 et 2019, la Communauté Durable a atteint une réduction de GES de 6,4 millions de tonnes de GES.

En appliquant les bonnes pratiques de qualification et de quantification des réductions de GES que sont le comptage unique, la permanence, l'estimation conservatrice, l'additionalité et la non-association avec des dommages sociaux et environnementaux, les CD sont par nature faites pour générer des crédits carbones de haute qualité. En juillet 2020, CD obtenait le label Solar Impulse, récompensant les solutions efficaces et réalistes pour protéger l'environnement et la société.

