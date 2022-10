L'entreprise canadienne fondée à Beloeil (QC) célèbre un jalon clé dans ses engagements environnementaux mais également sociaux et gouvernance. La re-certification datant de septembre 2022 souligne l'évolution du potentiel de ses solutions carbone et l'impact sur son écosystème d'entreprise ces dernières années.

BELOEIL, QC, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En septembre 2022, Solutions Will a obtenu sa re-certification B corp, reconnaissant l'entreprise pour 3 années supplémentaires, soit jusqu'en septembre 2025, au côté des organisations et entreprises leaders du développement durable et de l'engagement social. Déterminé par le mouvement B corp, le score minimal pour atteindre la certification est de 80/200. En 2019, le score de Solutions Will était de 83,5. En 2022, notre score a été réévalué à 143,7, plus haut score jamais obtenu par l'entreprise, mettant en lumière l'ampleur et l'évolution de son impact social, environnemental et gouvernance (ESG). Le rapport souligne notamment l'impact du modèle sur l'environnement, les collectivités, les employés et les clients.

Méthodologie du score

Fondée sur une norme internationale indépendante, l'évaluation B corp vise à stimuler l'engagement du secteur privé vers la durabilité et l'intérêt général. Par la création de cet indicateur de performance riche, qualitatif et aligné avec les enjeux de notre époque, B corp est le symbole d'une transition vers une économie régénérative. Pour son évaluation, B corp documente, réunit, évalue et certifie les organisations qui candidatent à sa certification selon 5 sections principales : communautés, employés, environnement, gouvernance et clients. Après la réponse à plus de 200 questions, la notion d'impact sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernance est ensuite détaillée par section et par l'attribution de points, avec un score maximal atteignable de 200.

"la certification B corp fait partie intégrante de notre image de marque. Grâce à la rigueur, l'expertise et la transparence de ses processus d'évaluation, B corp et sa certification sont reconnus de tous les acteurs de la société. C'est une preuve tangible et tierce partie de grande importance pour nous, car elle met en lumière notre engagement environnemental & social et la qualité de nos actions jusqu'ici. Ajouté à cela, nous faisons ainsi partie d'un mouvement d'entreprise pionnier sur les valeurs ESG. Il en découle pour nous de nombreux bienfaits, comme le réseautage, l'identification de partenaires clés en accord avec notre vision ou encore l'amélioration de notre marque employeur" déclarait Martin Clermont, Président de Les Solutions Will.inc

Points clés de l'impact

Ainsi, Solutions Will a été reconnu parmi les entreprises qui excellent sur ces critères d'avenir. La section ci-dessous résume l'impact par section de calcul :

Section Collectivité : fondé sur une vision communautaire et sociale, nous avons notamment été reconnu pour notre ' modèle de don' et pour notre ' contribution au développement économique local '.

fondé sur une vision communautaire et sociale, nous avons notamment été reconnu pour notre ' et pour notre ' '. Section Employés : par un modèle d'affaires positif pour le développement durable, nous permettons à nos collaboratrices et collaborateurs d'avoir une carrière en accord avec leurs valeurs fondamentales

: par un modèle d'affaires positif pour le développement durable, nous permettons à nos collaboratrices et collaborateurs d'avoir une carrière en accord avec leurs valeurs fondamentales Section Clients: nous concevons des services accessibles et à forte valeur ajoutée pour les entreprises de demain, bien conscientes que la gestion environnementale est un choix responsable et éthique, mais aussi un choix économique, qui permet notamment d'anticiper la réglementation climatique, de construire un avantage concurrentiel et d'optimiser sa chaîne de valeur.

nous concevons des services accessibles et à forte valeur ajoutée pour les entreprises de demain, bien conscientes que la gestion environnementale est un choix responsable et éthique, mais aussi un choix économique, qui permet notamment d'anticiper la réglementation climatique, de construire un avantage concurrentiel et d'optimiser sa chaîne de valeur. Section Environnement : nous avons notamment été reconnu pour la démocratisation, la facilitation et l'incitation à l'engagement climatique. Nous créons des communautés durables d'acteurs éco-responsables, et leur apportons un soutien économique. Enfin, nous sommes nous-même carboneutre depuis 2007.

: nous avons notamment été reconnu pour la démocratisation, la facilitation et l'incitation à l'engagement climatique. Nous créons des communautés durables d'acteurs éco-responsables, et leur apportons un soutien économique. Enfin, nous sommes nous-même carboneutre depuis 2007. Section Gouvernance : Solutions Will a été reconnue comme 'mission protégée' par le mouvement B Corp, démontrant la qualité et le potentiel de sa mission fondamentale.

Ainsi, entre 2010 et 2019, grâce à son projet Communauté Durable (agglomération de petits projets en cluster), Solutions Will a contribué à la réduction de plus de 6,4 millions de tonnes de CO2 équivalent (CO 2 e). Entre 2020 et 2029, nous visons 34 millions de tonnes de CO 2 e réduites. En plus de cet impact, Solutions Will qualifie les projets, quantifie et vérifie les réductions de gaz à effet de serre (GES) afin de mettre en marché et de récompenser les efforts de réduction d'acteurs volontaires et engagés.

Fort de ces récents succès, l'entreprise canadienne continuera de faire des Marchés Volontaires du Carbone (MVC) un levier de l'action climatique. D'autres jalons clés, comme l'ouverture d'une nouvelle Communauté Durable en Ontario, l'ajout du secteur du transport à sa méthodologie, ou encore la tokenisation de ses crédits carbones devraient encore accélérer l'ampleur de l'action climatique de Solutions Will et de toutes les parties prenantes de son écosystème.

Solutions Will Inc. est une entreprise privée canadienne dont le siège social est situé à Beloeil, au Québec. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) par l'entremise de sa communauté durable. Will Solutions a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle s'articule autour de deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone en mettant en commun des projets locaux de réduction de GES réalisés par des PME, des municipalités et des OBNL, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires suite à la vente de crédits de carbone par Will Solutions. Le nom de l'entreprise reflète sa volonté de promouvoir des initiatives climatiques volontaires qui vont au-delà des pratiques habituelles et des réglementations gouvernementales. Will Solutions est neutre en carbone depuis 2007 et s'est engagée à reverser 10 % de son bénéfice net à des initiatives communautaires soutenant le développement durable.

CD est un projet de démocratisation de l'accès aux marchés volontaires du carbone qui est validé sous le programme VCS administré par l'organisme VERRA. CD est le premier projet de groupes (cluster) sur plus de 1800 projets validés sur ce programme qui regroupe, en guichet unique pour ses membres, les réductions de GES. Le modèle d'affaires communautaire d'agglomération (cluster) de centaines de micro-projets de réductions de GES, se veut un catalyseur d'actions locales permettant d'engager une variété d'acteurs. En juillet 2020, Communauté Durable obtenait le label Solar Impulse, récompensant les solutions efficaces et rentables pour protéger l'environnement.

La certification B Corp a pour ambition de mesurer la performance des entreprises sur des indicateurs plus riches que le profit uniquement. Avec plus de 5000 organisations certifiées à travers le monde dans plus de 80 pays, B corp est un mouvement visionnaire qui réinvente le rôle des organisations vers un modèle économique plus respectueux de l'environnement, mais aussi plus inclusif, équitable et régénératif.

SOURCE Les Solutions Will

Renseignements: Martin Clermont | Président de Les Solutions Will Inc. | solutionswill.com, 514-990-2124 (poste 6) | [email protected]