Solstice Montréal - La construction a commencé

Michel Guilbault, vice-président au développement du Consortium QMD-Ménard, a déclaré : « Aujourd'hui, cette première pelletée de terre constitue l'étape initiale de la construction d'un projet ambitieux et mémorable au cœur d'une ville unique et remarquable. Avec l'équipe en place, nous unissons nos forces pour construire Solstice Montréal. Je sais que cela confirmera l'importance architecturale de Montréal ainsi que notre expertise dans la réalisation d'un projet de luxe à dimension humaine. Solstice Montréal est le secret le mieux gardé de la ville... pas pour longtemps! »

Signé par la firme primée NEUF architect(e)s, cet aménagement de 44 étages et de 339 unités sera situé sur la prestigieuse rue de la Montagne, au sud de René-Lévesque. Solstice Montréal s'installe dans un quartier prisé et raffiné, revitalisant le terrain sur lequel il se tiendra. Le bâtiment aura un design contemporain distinctif, sa base de briques rouges, inspirée et incorporée dans le tissu du patrimoine urbain de Montréal sera dominée par une tour de verre effilée, élégamment surmontée d'une couronne architecturale unique surplombant le fleuve Saint-Laurent.

Caractérisé par la chaleur des matériaux, le souci du détail et l'inclusion d'œuvres d'art tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du projet, Solstice Montréal est la quintessence du mode de vie montréalais tant recherché. Le projet propose des unités avec des aménagements intérieurs particulièrement lumineux, offrant au moyen d'une approche innovante six unités d'angle par étage au lieu de quatre, chacune bénéficiant au moins d'un balcon. Alliant style, chaleur et efficacité, Solstice Montréal se décline en unités d'une, de deux ou trois chambres ainsi qu'en penthouses spectaculaires aux finitions haut de gamme offrant une vue imprenable. Inutile de dire que Solstice Montréal constitue ce qu'il y a de mieux en matière de design, style de vie, fonctionnalité et luxe.

Aires communes

Solstice Montréal proposera des aires de vie communes imprégnées de la finesse des traditionnelles résidences de luxe de la ville. L'espace, moderne et chaleureux, s'orne de matériaux naturels et élégants : bois de chêne, pierre de Montréal et cuivre. Un invitant salon des propriétaires, un cellier privé, si souhaité, avec accès à une salle de dégustation, une piscine intérieure, un spa thermal, des salles d'exercice et de yoga et des stations pour véhicules électriques compléteront l'ensemble. Patrick Moreau, directeur des ventes, a beaucoup à dire sur Solstice Montréal : « C'est tout simplement un rêve de travailler sur ce projet. Ceux qui ont déjà acheté une unité nous disent qu'il s'y dégage un sentiment complètement différent. Nous bâtissons une communauté de gens qui apprécient vraiment le style de vie de Montréal : ici, nous vivons vite, travaillons dur, aimons voyager, mais désirons un endroit où on se sent chez nous, où nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Tout ce que le projet a à offrir aidera les résidents à maintenir une vie équilibrée. Solstice Montréal est un match parfait pour une communauté d'individus épicuriens aux vues similaires qui veulent goûter aux plus belles choses de la vie. »

L'art du développement

Le développement d'un projet exceptionnel est un art qui demande de la finesse et un équilibre délicat entre les éléments clés. Grâce à l'intégration d'œuvres d'art dans le design distinctif et raffiné de Solstice Montréal et dans l'espace public, les créateurs du projet démontrent une passion pour la beauté et l'excellence.

Trois œuvres d'art majeures s'implanteront dans Solstice Montréal. La céramiste de renommée mondiale Pascale Girardin installera une première pièce, visible de la rue, surplombant le hall et accueillant les résidents et les visiteurs. La deuxième création de Girardin s'épanouira sur un mur entier adjacent à la piscine, au spa et à la salle de sport, ce qui rendra l'expérience encore plus époustouflante dans son ensemble. Les collaborations passées de l'artiste comprennent les Hôtels Four Seasons, le restaurant Nobu à New York, le Printemps Haussmann à Paris et Le Germain à Calgary.

La promenade est-ouest du projet, qui rappelle la High Line de New York, ne sera pas laissée de côté puisqu'elle proposera également une œuvre. Conçue par Vanessa Harden et David Gardener de Wild Flag Studios, cette sculpture interactive, une œuvre d'art sphérique en métal de 1,8 mètre de diamètre reposant sur une base de 2,9 m. permettra d'exploiter la lumière du soleil en projetant des ombres complexes le jour. La nuit, la sphère, qui est éclairée de l'intérieur, créera une ambiance de brillance, en jetant des motifs scintillants sur les surfaces environnantes pour ainsi rendre l'atmosphère magique.

Vanessa est une designer primée dont la pratique est axée sur la création d'expériences significatives à travers des installations d'art multisensorielles. David quant à lui est à la fois un ingénieur de conception qui crée des sculptures interactives à grande échelle et un multi-instrumentiste qui se spécialise dans la composition de musique électronique et la direction vidéo. Par leur association, ils conçoivent des designs visant à stimuler les sens humains qui se trouvent à l'intersection de l'art et l'innovation.

Pour Benjamin Sternthal, directeur du développement, ce parc linéaire deviendra un legs important pour tous les Montréalais : « Nous sommes fiers de ce que nous créons avec Solstice Montréal. Non seulement nous revitalisons un terrain, mais nous construisons quelque chose de tout à fait remarquable et d'aussi unique qu'une empreinte digitale. Nous travaillons avec des artistes de Montréal qui en comprennent l'essence et le mode de vie. Nous créons des espaces de vie, mais aussi des lieux de rencontre, à l'intérieur et à l'extérieur du projet. Tous les Montréalais y gagneront quelque chose et c'est génial! »

L'équipe derrière Solstice Montréal

Solstice Montréal, un projet dirigé par le Consortium QMD-Ménard, sera le résultat de la mobilisation des forces des principaux acteurs : Les Entreprises QMD inc., Les Habitations Sylvain Ménard inc., Harden, Kastello Immobilier inc. et Gestion S.J.-S.F. Travaillant en étroite collaboration avec NEUF architect(e)s, Kodem, MP1 et SIX, ils offriront à leurs clients une résidence d'une qualité inégalée.

solsticemontreal.com

