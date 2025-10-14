RIGAUD, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Solpak, chef de file canadien en solutions d'emballage de repas et de livraison thermique, célèbre fièrement son 20e anniversaire. Depuis deux décennies, l'entreprise soutient plus de 600 organisations du secteur alimentaire, et ce à travers le Canada, grâce à des solutions clés en main qui allient performance opérationnelle, respect de l'environnement et sécurité alimentaire.

Michel-Olivier Brazeau, David Salerno, Keven Yvon. (Groupe CNW/Solpak)

Cette étape importante s'accompagne d'un changement significatif dans l'actionnariat. Deux membres clés de l'équipe de direction deviennent officiellement actionnaires : Keven Yvon, vice-président, relations clients & soutien, ainsi que Michel-Olivier Brazeau, vice-président, développement des affaires, finance & performance.

« En tant que fondateur de Solpak, je suis fier de voir l'entreprise amorcer ce nouveau chapitre avec une relève solide et une présence élargie à travers le Canada », affirme David Salerno, fondateur et président de Solpak. « L'entrée de Keven et Michel à titre d'actionnaires est un pas naturel dans l'évolution de Solpak, qui confirme notre engagement envers la pérennité de l'entreprise, nos valeurs, nos joueurs et nos clients. »

Forte de sa nouvelle gouvernance, Solpak s'affirme plus que jamais comme un partenaire incontournable de la chaîne d'emballage: de l'équipement de scellage aux contenants et sacs thermiques. Son approche intégrée permet aux traiteurs, institutions et transformateurs alimentaires de s'équiper, de s'approvisionner et d'optimiser leurs opérations auprès d'un allié unique, fiable et engagé.

À propos de Solpak

Solpak est un leader canadien dans les solutions d'emballage et de transport de mets préparés. Elle dessert plus de 600 organisations œuvrant dans les milieux des services alimentaires, que ce soit à domicile, en milieu scolaire, hospitalier ou privé, en leur offrant des solutions innovantes, écologiques et adaptées à leurs réalités. Grâce à une approche clé en main, un service amical et un service de livraison efficace, Solpak permet à ses clients d'optimiser leurs opérations tout en contribuant positivement à l'environnement.

