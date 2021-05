« Solotech est très fière d'unir ses forces à cette entreprise renommée pour la qualité de ses solutions technologiques et de son service. Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance et confirme notre positionnement de leader canadien numéro un en ventes et intégration de systèmes audiovisuels. Le portefeuille de services et l'expertise TI de pointe de CBCI viennent bonifier, entre autres, notre offre en technologies de collaboration incluant le service infonuagique, notamment dans les segments corporatifs, gouvernementaux et éducationnels dans lesquels nous opérons. Nous sommes ravis que l'équipe chevronnée de Solotech s'agrandisse davantage », explique Martin Tremblay, président et chef de la direction de Solotech.

« La réputation de CBCI n'est plus à faire : elle est dirigée par une solide équipe d'experts qui dessert un impressionnant bassin de clients. C'est une synergie incontournable en raison de la complémentarité des services offerts par nos entreprises. La technologie des communications unifiées et de la collaboration est un secteur où les besoins sont immenses et nous sommes plus outillés que jamais pour continuer d'y répondre. De plus, l'expertise en technologies de l'information de CBCI vient très bien compléter l'offre de service de Solotech dans le marché corporatif. Ainsi, nous gagnons mutuellement en proximité et en spécialisation, et améliorons notre agilité dans une industrie où la demande est forte. Je suis heureux d'accueillir Denis Dumouchel, un leader reconnu dans l'industrie, et toute son équipe au sein de Solotech », précise Philip Giffard, président Global, Ventes et Intégration de systèmes, Solotech.

« La culture de Solotech et de CBCI repose sur une philosophie où la collaboration et l'innovation occupent une place prépondérante et se reflètent dans la qualité des services. Il était donc naturel de joindre nos deux organisations afin de non seulement enrichir l'offre de services et solutions pour nos clients, mais également d'offrir de plus grandes opportunités pour l'ensemble des employés de CBCI qui bénéficient du positionnement de Solotech à titre de leader canadien. J'ai très hâte de travailler en étroite collaboration avec Philip Giffard et son équipe », mentionne Denis Dumouchel, président de CBCI.

Cette acquisition, qui met en lumière un modèle à succès basé sur une offre technologique diversifiée, dynamique et accessible, est réalisée avec le plein soutien des actionnaires de Solotech: Claridge, Desjardins Capital et Investissement Québec. « Nous sommes heureux de contribuer à nouveau à propulser l'expansion de Solotech. Aux côtés de nos partenaires de l'écosystème financier, nous jouons pleinement notre rôle, soit de soutenir un acteur de premier plan de l'industrie du divertissement et de l'intégration des systèmes audiovisuels et TI, en lui donnant la marge de manœuvre et les outils nécessaires pour devenir un joueur incontournable, ici comme à l'extérieur de nos frontières », ajoute Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 40 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 15 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Grâce à un inventaire provenant de plus de 300 manufacturiers et partenaires de renom, Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la musique, les sports, les commerces, la culture et l'éducation. Solotech compte plus de 1 550 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Chicago, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec et Saguenay.

Pour en savoir davantage www.solotech.com/fr

À propos de CBCI

Depuis plus de 30 ans, l'entreprise située à Montréal joue un rôle de premier plan dans l'adoption de systèmes de visioconférence à l'échelle nationale, et a développé une expérience solide dans la fourniture d'équipements et de services de communication visuelle, entre autres, pour les secteurs des affaires, du droit, le secteur public, autant au niveau du gouvernement fédéral que provincial au Canada, et les domaines de la santé et de l'éducation. Elle fournit des solutions en collaboration avec plus de 40 partenaires technologiques.

Pour en savoir davantage https://www.cbcitelecom.com/fr/

