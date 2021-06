Waveform est également une agence clés en main qui fournit l'ensemble des services de création, de production et de marketing numérique. Avec sa plateforme d'événements et son logiciel de production exclusifs, l'entreprise produit des événements virtuels impressionnants pour un public en ligne de clients variés provenant des industries du jeu vidéo et du divertissement, du gouvernement et du marché des affaires.

Martin Tremblay explique : « La demande des clients pour des services numériques de pointe ne cesse d'augmenter et l'industrie du jeu est plus florissante que jamais. Cette acquisition nous permet de déployer de multiples diffusions d'événements en direct, d'esports, de productions virtuelles, incluant la réalité augmentée et virtuelle. Le marché du jeu à lui seul est en pleine expansion et représente plus de 160 milliards. Cette acquisition est en parfaite adéquation avec notre nouvelle division Médias et Technologies du divertissement et notre stratégie de diversification, notamment en ce qui concerne les tournois en ligne, l'engagement des « fans » et le volet des commandites. Notre objectif demeure d'être reconnu en tant que partenaire et leader audiovisuel de premier choix auprès des meilleurs créateurs de contenu, entre autres pour le cinéma, la télévision, la publicité et les jeux. Waveform a collaboré avec d'importants acteurs de l'industrie dont Ubisoft, Dreamhack, Cineplex et de grands événements esports, en plus de s'associer à des marques et partenaires notoires incluant NXNE, AMD et CSL. »

Simon Tremblay, vice-président, Opérations, Division Médias et Technologies du divertissement chez Solotech ajoute: « Cette entreprise est composée de gens d'exception, authentiques et dévoués à l'industrie du jeu et du esports. Le modèle commercial de Waveform est évolutif et s'adapte complètement aux réalités et aux demandes de l'industrie, en particulier grâce à sa plateforme exceptionnelle d'événements virtuels et à ses solutions et services de diffusion. L'esprit de l'entreprise repose sur l'ambition, l'innovation, la passion et la résolution de problèmes, ce qui est totalement à l'image de Solotech! Ensemble, nous allons devenir une solide référence dans l'industrie. »

« Cette union est idéale pour nos deux organisations puisqu'elles collaborent déjà sur plusieurs productions virtuelles majeures. Cela permettra à Waveform d'atteindre encore plus de fans dans le monde du jeu! Nous avons développé un regroupement unique de services d'événements esports et, ultimement, une crédibilité dans l'industrie du jeu vidéo. Nous sommes fiers de notre solide réputation et de notre expérience éprouvée dans les esports et la diffusion, tant localement qu'à l'international. Nous comptons poursuivre notre croissance, augmenter notre impact et notre présence mondiale au cours des prochaines années en tirant parti de la présence et des ressources de Solotech aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous nous engageons dans une expérience très enrichissante avec Solotech », déclare Tamir Kastiel, président de Waveform.

Cette acquisition agit comme déclencheur d'expansion globale qui profitera à la fois aux clients de Solotech et aux équipes d'experts maintenant regroupés pour soutenir cette vaste offre de services haut de gamme.

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 40 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 16 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Grâce à un inventaire provenant de plus de 300 manufacturiers et partenaires de renom, Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la musique, les sports, les commerces, la culture et l'éducation. Elle a le plein soutien de trois actionnaires importants : Claridge, Desjardins Capital et Investissement Québec. Solotech compte plus de 1 550 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Chicago, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Toronto, Montréal, Ottawa, Calgary, Québec et Saguenay. est réalisée avec le plein soutien des

À propos de Waveform

Waveform est une agence à services complets ayant pour vision de fournir aux clients des conseils concernant l'industrie du jeu et de l'esports ainsi qu'un accès à celle-ci. Notre objectif est d'apporter un torrent de créativité, d'interactivité et d'engagement dans tous les projets auxquels nous prenons part. Des tournois compétitifs aux festivals de musique, nous avons plongé dans la marée montante du jeu et de l'esports dans la culture traditionnelle. Fondée en 2018, Waveform a conclu plusieurs partenariats stratégiques en vue de toujours améliorer la qualité de ses services - de l'idéation à l'exécution - et des produits offerts à ses clients fidèles et nouveaux. Nous sommes à la fine pointe de la production et de la diffusion d'événements d'esports depuis plusieurs années, desservant certains des tournois et des événements les plus prestigieux au monde, notamment Dreamhack, Cineplex Entertainment et EGLX d'Enthusiast.

