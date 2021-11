MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Solmax a le plaisir d'annoncer qu'elle a accepté d'acquérir Propex, un fabricant américain de produits géosynthétiques à la fine pointe de l'industrie qui a fait ses preuves dans les secteurs de la construction, du transport, de l'exploitation minière et de l'automobile. Par cette transaction, Solmax renforce sa position de fournisseur de solutions géosynthétiques de premier plan.

Jean-Louis Vangeluwe, président de Solmax, a commenté : « Cette acquisition stratégique permet à Solmax d'élargir son portefeuille de produits géosynthétiques haut de gamme au profit des ingénieurs, distributeurs, entrepreneurs, opérateurs et autres personnes travaillant dans les secteurs du confinement environnemental et de l'infrastructure civile. En tant que chef de file mondial de l'industrie, Solmax accélère la promotion et la sensibilisation aux solutions géosynthétiques hautement techniques et spécialisées, réduisant l'empreinte carbone des solutions de construction conventionnelles et atténuant les effets des activités humaines sur l'environnement. »

Forte de ses origines qui remontent à 1910, la société Propex est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de produits géosynthétiques en Amérique du Nord. Fabricant primé et fournisseur de solutions à faible émission de carbone, l'entreprise peut se targuer d'une histoire riche et d'une réputation enviable en matière d'innovation, d'expertise, d'excellence du service et de qualité.

Les solutions géosynthétiques de Solmax sont utilisées par de grandes entreprises industrielles dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie, de la gestion des déchets, de la construction, du génie civil, du confinement environnemental, de l'infrastructure et du transport, tandis que les solutions et systèmes d'infrastructure de Propex sont utilisés dans les applications de contrôle de l'érosion, la construction, les infrastructures de transport et les applications industrielles.

En tant que chefs de file de l'industrie présents depuis longtemps sur le marché, Solmax et Propex sont tous deux réputées pour leur expertise en matière de produits géosynthétiques, leurs connaissances des applications, l'excellence de leurs produits et de leur service à la clientèle, et sont reconnues comme des entreprises pionnières dans leurs domaines respectifs. Les deux entreprises partagent une même vision de la protection de l'environnement de manière responsable pour un monde et un avenir meilleurs.

K&L Gates LLP et Jones Day ont agi comme conseillers juridiques de Solmax. Barclays et Valeurs mobilières TD agissent en tant que conseillers financiers conjoints, preneurs fermes, teneurs de livres conjoints et arrangeurs principaux conjoints pour les facilités de crédit de premier rang de Solmax. Solomon Partners a agi comme conseiller financier exclusif et Stroock a agi comme conseiller juridique de Propex.

À PROPOS DE SOLMAX

Solmax est une entreprise pionnière, innovatrice et chef de file dans le domaine de produits géosynthétiques. Comptant près de cinq décennies d'expérience, l'acquisition de GSE et TenCate Geosynthetics fait de nous le plus grand manufacturier de géosynthétiques au monde. Avec des usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, nos produits géosynthétiques sont utilisés dans des applications critiques par les plus grands noms de l'exploitation minière, de l'énergie, de la gestion des déchets, de la construction, de l'agriculture et de l'irrigation, du génie civil, du confinement environnemental, de l'infrastructure et du transport. Nos produits créent une protection entre la Terre et les déchets et les contaminants, et protègent les investissements, de façon à préserver l'intégrité et la longévité des infrastructures essentielles dans les environnements les plus difficiles. Notre vision consiste à faire progresser l'industrie des géosynthétiques en développant des produits accessibles partout dans le monde.

Solmax ꟷ Des produits géosynthétiques qui contribuent aux progrès humains. Visitez notre site à www.solmax.com.

SOURCE Solmax

Renseignements: Contact de Presse : Andreea Sasu, Directrice Marketing Global - Solmax, 514-660-1318