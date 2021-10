5 acquisitions conclues depuis le début de l'exercice 2021 pour des ventes potentielles de 75 millions $ annuellement

Pour le troisième trimestre clos le 31 août 2021, les ventes totalisent 373,3 millions $, en hausse de 20,0 %, dont 14,1 % de croissance interne et 5,9 % provenant des acquisitions. Au Canada et aux États-Unis, les hausses ont été respectivement de 21,3 % et de 26,7 % ($ US). Pour les neuf premiers mois de l'année financière , les ventes se sont élevées à 1,042 milliard $, en hausse de 28,9 %.

, dont deux au troisième trimestre et deux subséquentes à la fin du trimestre. Ouverture de deux centres de distribution aux États-Unis dont un au troisième trimestre. Situation financière saine et solide avec une encaisse de 66,7 millions $, une dette totale de 8,8 millions $, un fonds de roulement de 416,9 millions $ pour un ratio de 3, 3:1 et un rendement moyen des capitaux propres de 21,2 %.

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - « Richelieu (TSX: RCH) a réalisé à nouveau une performance trimestrielle des plus solides. La croissance du troisième trimestre a contribué à faire grimper les ventes des neuf premiers mois à plus d'un milliard $ et à renforcer encore la situation financière. Nous avons continué de porter la plus grande attention à bien épauler nos clients en leur fournissant un service multicanal à valeur ajoutée et une diversité incomparable de produits à travers notre réseau de centres « tout sous un même toit » - de même qu'en ligne sur notre site richelieu.com, et ceci malgré les défis actuels d'approvisionnement. Le marché des fabricants a bénéficié de la forte demande dans le marché de la rénovation avec des ventes en hausse de 32,5 % au Canada, et de 36,7 % ($ US) aux États-Unis. Le marché des détaillants a connu une baisse de 14,8 % au Canada et de 21,6 % (en $US) aux États-Unis - ramenant ainsi le volume d'affaires à un niveau pré-pandémique », a commenté M. Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

« Depuis le début de l'année, nous avons mené une stratégie d'expansion très active avec la clôture de cinq acquisitions en Amérique du Nord pour des ventes potentielles de 75 millions $ sur une base annuelle, et ouvert deux centres de distribution additionnels aux États-Unis. À la suite des acquisitions conclues au troisième trimestre, soit Les Attaches industrielles Uscan Ltée, et 75 % des actions d'Inter-Co Inc., nous venons d'en conclure deux autres ultérieures à la fin du trimestre, soit Cook Fasteners inc., un distributeur spécialisé en visserie et boulonnerie pour le marché des fabricants, qui opère un centre de distribution à Mississauga, Ontario, ainsi que Industrial Plywood, un distributeur de panneaux et produits connexes actif en Pennsylvanie. Après avoir ouvert notre cinquième centre dans l'État de New-York au premier trimestre, nous avons ouvert un centre de distribution de quincaillerie spécialisée à Reading en Pennsylvanie au troisième trimestre. Notre réseau compte maintenant 97 centres en Amérique du Nord. Nous sommes confiants de terminer l'année 2021 avec des résultats en bonne progression, en maintenant nos stratégies créatrices de valeur à court et long terme », a ajouté M. Richard Lord.



ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2021, COMPARATIVEMENT À CEUX DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2020

Au troisième trimestre, les ventes consolidées se sont élevées à 373,3 millions $, comparativement à 311,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 62,1 millions $ ou 20,0 %, dont 14,1 % de croissance interne et 5,9 % provenant des acquisitions. En devise comparable à celle du troisième trimestre de 2020, la hausse des ventes consolidées aurait été de 23,2 % pour le trimestre clos le 31 août 2021.

Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 318,8 millions $ comparativement à 244,6 millions $ au troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 74,2 millions $, ou 30,3 %, dont 24,5 % provenant de la croissance interne et 5,8 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a réalisé des ventes de 54,5 millions $, soit une baisse de 12,1 millions $ ou 18,2 % sur celles du troisième trimestre de 2020, dont 6,1 % provenant des acquisitions et 24,3 % de décroissance interne, ramenant ainsi le volume d'affaires à un niveau pré-pandémique. Rappelons qu'au deuxième semestre de 2020, la Société avait bénéficié des retombées favorables de la forte demande dans le marché de la rénovation dans le contexte de la pandémie.

Au Canada, les ventes ont atteint 246,2 millions $, en hausse de 43,2 millions $ ou 21,3 % sur celles du troisième trimestre de 2020 dont 12,9 % de croissance interne et 8,4 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont totalisé 205,3 millions $, comparativement à 155 millions $ au troisième trimestre de 2020, soit une croissance de 32,5 % dont 23,9 % de croissance interne et 8,6 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a atteint des ventes de 40,9 millions $, en baisse de 7,1 millions $ ou 14,8 % sur celles du troisième trimestre de 2020, dont 7,2 % de croissance provenant des acquisitions et 22,0 % de décroissance interne.

Aux États-Unis, les ventes ont atteint 102,1 millions $US, comparativement à 80,6 millions $ US, en hausse de 21,5 millions $US par rapport à celles du troisième trimestre de 2020, ou 26,7 %, dont 25,3 % de croissance interne et 1,4 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont établies à 91,2 millions $US, comparativement à 66,7 millions $US au troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 36,7 %, dont 35,3 % de croissance interne et 1,4 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes en $US ont atteint 10,9 millions $, comparativement à 13,9 millions $, en baisse de 3,0 millions $, ou 21,6 % par rapport à celles du troisième trimestre de 2020. Les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 127,1 millions $, comparativement à 108,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2020, en hausse de 17,5 %. Elles ont représenté 34,0 % des ventes consolidées du troisième trimestre 2021, alors que pour le troisième trimestre de 2020, les ventes aux États-Unis avaient représenté 34,8 % des ventes consolidées de la période.

Pour les neuf premiers mois, les ventes consolidées ont atteint 1,042 milliard $, en hausse de 233,5 millions $ ou 28,9 % sur celles des neuf premiers mois de 2020, dont 25,1 % de croissance interne et 3,8 % provenant des acquisitions. En devise comparable à celle de la période correspondante de 2020, la hausse des ventes consolidées aurait été de 32,4 %.

Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 872,2 millions $, comparativement à 656,8 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 215,4 millions $ ou 32,8 %, dont 29,1 % de croissance interne et 3,7 % provenant des acquisitions. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont augmenté de 11,9 % ou de 18,1 millions $ pour totaliser 170,1 millions $.

Au Canada, Richelieu a réalisé des ventes de 687,5 millions $, contre 514,9 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 172,6 millions $ ou 33,5 %, dont 29,0 % de croissance interne et 4,5 % provenant des acquisitions. Les ventes au marché des fabricants ont été de 562,6 millions $, en hausse de 155,1 millions $ ou 38,1 %, dont 33,9 % de croissance interne et 4,2 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont atteint 124,9 millions $, contre 107,4 millions $, en hausse de 17,5 millions $ ou 16,3 % sur celles des neuf premiers mois de 2020.

Aux États-Unis, la Société a enregistré des ventes de 283,4 millions $US, comparativement à 217,3 millions $US pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 66,1 millions $US ou 30,4 %, dont 27,6 % de croissance interne et 2,8 % provenant des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 247,3 millions $ US, contre 184,3 millions $US, soit une hausse de 63,0 millions $US ou 34,2 % sur celles des neuf premiers mois de 2020, dont 30,9% de croissance interne et 3,3 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes sont en hausse de 9,4 % par rapport à la période correspondante de 2020. Les ventes réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 354,8 millions $, comparativement à 293,9 millions $ pour les neuf premiers mois correspondant de 2020, soit une hausse de 20,7 %. Elles ont représenté 34,0 % des ventes consolidées des neuf premiers mois de 2021, alors que celles des neuf premiers mois de 2020 avaient représenté 36,3 % des ventes consolidées de la période.

Au troisième trimestre, le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 63,9 millions $, en hausse de 14,9 millions $ ou 30,3 %, sur celui du trimestre correspondant de 2020, dû à une hausse importante des ventes ainsi qu'au maintien du contrôle rigoureux des coûts. La marge bénéficiaire brute s'est aussi améliorée comparativement à celle du troisième trimestre de 2020. En conséquence, la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 17,1 %, comparativement à 15,8 % pour le trimestre correspondant de 2020.

La dépense d'amortissement au troisième trimestre de 2021 s'est élevée à 9,3 millions $, en hausse de 0,5 million $, sur celle de la période correspondante de 2020. La charge d'impôts sur le résultat s'est établie à 15,1 millions $, en hausse de 4,3 millions $ sur celle du troisième trimestre de 2020. Les frais financiers ont été de 0,7 million $.

Pour les neuf premiers mois, le BAIIA s'est chiffré à 163,1 millions $, en hausse de 55,3 millions $ ou 51,3 % sur celui des neuf premiers mois de 2020. La marge bénéficiaire brute est en légère hausse par rapport à celle de la période correspondante de 2020. Quant à la marge BAIIA, elle s'est établie à 15,6 %, comparativement à 13,3 % pour les neuf premiers mois de 2020, résultant de l'augmentation des ventes et du contrôle des dépenses.

La dépense d'amortissement pour les neuf premiers mois de 2021 s'est élevée à 26,3 millions $, en hausse de 1,0 million $, comparativement à la période correspondante de 2020. La charge d'impôts sur le résultat s'est établie à 37,3 millions $, en hausse de 15,3 millions $ sur celle des neuf premiers mois de 2020. Les frais financiers ont été de 1,9 million $ pour les neuf premiers mois de 2021.

Au troisième trimestre, le résultat net montre une hausse de 35,0 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 38,7 millions $, en hausse de 35,2 % par rapport au troisième trimestre de 2020. Le résultat net par action s'est établi à 0,69 $ de base et dilué, comparativement à 0,51 $ de base et 0,50 $ dilué pour le troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 35,3 % et de 38,0 % respectivement.

Le résultat global a atteint 45,4 millions $, compte tenu d'un écart positif de 6,5 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 20,9 millions $ pour le troisième trimestre de 2020, compte tenu alors d'un écart négatif de 7,9 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis.

Pour les neuf premiers mois, le résultat net a augmenté de 67,0 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a été de 97,2 millions $, en hausse de 67,1 % sur celui des neuf premiers mois correspondant de 2020. Le résultat net par action s'est établi à 1,74 $ de base et 1,72 $ dilué contre 1,03 $ de base et dilué pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 68,9 % et de 67,0 % respectivement.

Le résultat global a été de 93,9 millions $, compte tenu d'un écart négatif de 3,6 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 55,6 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020, compte tenu alors d'un écart négatif de 2,8 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis.

SITUATION FINANCIÈRE

Analyse des principaux flux de trésorerie pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 août 2021

Activités opérationnelles

Au troisième trimestre, les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 48,6 millions $ ou 0,86 $ par action dilué comparativement à 38,1 millions $ ou 0,67 $ par action dilué pour le troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 27,7 % reflétant principalement l'accroissement du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 14,9 millions $, reflétant la variation des débiteurs et des créditeurs de 14,3 millions $ alors que les inventaires et autres éléments ont requis des liquidités de 29,2 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 33,8 millions $, comparativement à des fonds générés de 54,0 millions $ au troisième trimestre de 2020.

Pour les neuf premiers mois, les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) ont atteint 125,1 millions $ ou 2,22 $ par action dilué, comparativement à 84,9 millions $ ou 1,50 $ par action dilué pour les neuf premiers mois de 2020, soit une hausse de 47,3 %. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 36,9 millions $, représentant principalement la variation des débiteurs et des stocks qui ont requis des liquidités de 58,4 millions $ alors que les créditeurs et autres éléments ont représenté un apport de fonds de 21,5 millions $. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 88,2 millions $, comparativement à 112,2 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020.

Activités de financement

Au troisième trimestre, les activités de financement ont nécessité une sortie de fonds de 17,3 millions $ par rapport à 9,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2020. La Société a payé des obligations locatives de 4,2 millions $ et émis des actions pour 0,7 million $, comparativement à un paiement d'obligations locatives de 3,8 millions $, à une émission d'actions de 2,9 millions $ et un remboursement de dette à long terme de 4,5 millions $ au troisième trimestre de 2020. Les dividendes versés aux actionnaires de la Société ont totalisé 3,9 millions $ comparativement à 3,8 millions $ au trimestre correspondant de 2020. La Société a également racheté des actions ordinaires pour un montant de 9,8 millions $ au troisième trimestre de 2021 alors qu'elle n'avait effectué aucun rachat d'actions au troisième trimestre de 2020.

Pour les neuf premiers mois, les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 39,6 millions $ par rapport à 19,9 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020. La Société a effectué un remboursement de dette à long terme de 3,1 millions $, payé des obligations locatives de 12,1 millions $, et émis des actions pour 4,6 millions $, comparativement à un remboursement de dette à long terme de 5,0 millions $, un paiement d'obligations locatives de 11,0 millions $ et à une émission d'actions de 3,9 millions $ pour les neuf premiers mois de 2020. Les dividendes versés aux actionnaires de la Société ont totalisé 15,5 millions $ comparativement à 7,5 millions $ versés pour les neuf premiers mois correspondant de 2020, la Société ayant versé un dividende spécial de 0,0667 $ par action en plus d'un dividende de 0,07 $ par action au premier trimestre de 2021. La Société a également racheté des actions ordinaires pour un montant de 13,1 millions $ alors qu'elle n'avait effectué aucun rachat d'actions pour les neuf premiers mois de 2020.

Activités d'investissement

Au troisième trimestre, les activités d'investissement ont totalisé 39,6 millions $, dont 34,4 millions $ pour les deux acquisitions d'entreprises conclues au cours du troisième trimestre et 5,2 millions $ principalement pour l'achat d'équipement visant au maintien et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ainsi que d'autres investissements en infrastructures informatiques.

Pour les neuf premiers mois, les activités d'investissement se sont chiffrées à 56,3 millions $, dont 44,2 millions $ pour les trois acquisitions d'entreprises et 12,1 millions $ principalement pour l'achat d'équipement visant au maintien et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Sources de financement

Au 31 août 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie étaient de 66,7 millions $, comparativement à 73,9 millions $ au 30 novembre 2020. La Société disposait d'un fonds de roulement de 416,9 millions $, soit un ratio de 3,3:1, comparativement à 377,4 millions $ (ratio de 3,6:1) au 30 novembre 2020.

Analyse de la situation financière en date du 31 août 2021



(en milliers de $, sauf les taux de change) Aux 31 août 30 novembre

2021 2020

$ $ Actifs courants 602 251

522 702

Actifs non courants 283 563

248 354

Total 885 814

771 056

Passifs courants 185 304

145 294

Passifs non courants 75 836

71 319

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société 622 308

551 094

Participations ne donnant pas le

contrôle 2 366

3 349

Total 885 814

771 056

Taux de change de la conversion d'une filiale aux États-Unis 1,262

1,297



Actifs

Les actifs totaux se sont établis à 885,8 millions $ au 31 août 2021, comparativement à 771,1 millions $ au 30 novembre 2020, soit une hausse de 14,9 %. Les actifs courants se sont accrus de 15,2 % ou 79,5 millions $ par rapport au 30 novembre 2020. Cet accroissement provient, d'une part de l'ajout d'actifs courants suite aux acquisitions d'entreprises effectuées au cours de la période et, d'autre part, de l'augmentation des stocks résultant de la hausse de la demande et, dans une moindre mesure, des coûts d'approvisionnement. Les actifs non courants ont augmenté de 14,2 % principalement dû à l'ajout d'intangible et de goodwill en lien avec les acquisitions d'entreprises.

La Société continue de jouir d'une situation financière saine et solide. La dette totale s'est établie à 8,9 millions $ au 31 août 2021 et représente principalement des soldes à payer sur des acquisitions.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société étaient de 622,3 millions $ au 31 août 2021, comparativement à 551,1 millions $ au 30 novembre 2020, soit une hausse de 71,2 millions $ provenant principalement d'une augmentation de 69,0 millions $ des résultats non distribués qui se sont élevés à 549,8 millions $ et de 5,8 millions $ du capital-actions et du surplus d'apport, alors que le cumul des autres éléments du résultat global a diminué de 3,6 millions $. Au 31 août 2021, la valeur comptable de l'action était de 11,15 $, en hausse de 13,1 % sur celle au 30 novembre 2020.

Au 31 août 2021, à la clôture des marchés, le capital-actions de la Société était constitué de 55 808 294 actions ordinaires [55 893 568 actions au 30 novembre 2020]. Pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 août 2021, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation diluées était de 56 566 200 et de 56 474 900 [56 769 970 et 56 582 160 en 2020]. Au cours des neuf premiers mois clos le 31 août 2021, la Société a émis 231 100 actions ordinaires à un prix de levée moyen de 20,09 $ [331 900 au cours de l'exercice 2020 à un prix de levée moyen de 16,92 $] à la suite de la levée d'options en vertu du régime d'options d'achat d'actions. De plus, la Société a racheté aux fins d'annulation 316 374 actions ordinaires dans le cours normal de ses activités pour une contrepartie au comptant de 13,1 millions $ (678 362 actions ordinaires pour une contrepartie au comptant de 25,0 millions $ au cours de l'exercice 2020). Au cours des neuf premiers mois clos le 31 août 2021, la Société a octroyé 289 000 options d'achat d'actions (300 500 au cours de l'exercice 2020) et en a annulé 31 875. En conséquence, au 31 août 2021, 1 723 950 options d'achat d'actions étaient en circulation [1 697 925 au 30 novembre 2020].

Dividendes

Le 7 octobre 2021, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,07 $ par action, payable le 4 novembre 2021 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 21 octobre 2021. Le dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PROFIL AU 31 AOÛT 2021

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits haut de gamme qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 130 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 90 000 clients actifs, qui sont desservis par 94 centres en Amérique du Nord, dont 46 centres de distribution au Canada, 46 aux États-Unis et deux centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc. spécialisée dans la fabrication d'une grande variété de gammes de placages et de bandes de chant et Menuiserie des Pins Ltée qui fabrique des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres et une grande sélection de moulures décoratives.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajusté provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés et la charge relative à la rémunération à base d'actions. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fond de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajusté provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 7 OCTOBRE 2021 à 14 H 30 (heure de l'est)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats qui aura lieu le 7 octobre 2021 à 14 h 30, pourront composer le 1-888-390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 7 octobre 2021 à 17 h 45, jusqu'à minuit le 14 octobre 2021, en composant le 1-888-259-6562, code d'accès : 561528 #. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.

Photos disponibles sous la rubrique « À propos de Richelieu » à la section « Médias » du site www.richelieu.com

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

[en milliers de dollars] [non audités] Au 31 août

2021 Au 30 novembre

2020

$ $ ACTIFS



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 66 682

73 928

Débiteurs 180 260

156 908

Stocks 349 902

287 344

Frais payés d'avance 5 407

4 522



602 251

522 702

Actifs non courants



Immobilisations corporelles 44 151

40 920

Immobilisations incorporelles 59 138

42 243

Actifs afférents aux droits d'utilisation 70 347

73 076

Goodwill 102 509

85 197

Impôts différés 7 418

6 918



885 814

771 056

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES



Créditeurs et charges à payer 145 175

120 193

Impôts à payer 12 517

4 031

Portion courante de la dette à long terme 7 750

3 592

Portion courante des obligations locatives 19 862

17 478



185 304

145 294

Passifs non courants



Dette à long terme 1 100

2 200

Obligations locatives 56 068

60 457

Impôts différés 9 633

6 842

Autres passifs 9 035

1 820



261 140

216 613

Capitaux propres



Capital-actions 53 940

48 522

Surplus d'apport 6 668

6 280

Résultats non distribués 549 825

480 808

Cumul des autres éléments du résultat global 11 875

15 484

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la

Société 622 308

551 094

Participations ne donnant pas le contrôle 2 366

3 349



624 674

554 443



885 814

771 056



COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

[en milliers de dollars, sauf les données par actions] [non audités]



Pour les trois mois

clos le 31 août Pour les neuf mois

clos le 31 août

2021 2020 2021 2020

$ $ $ $ Ventes 373 298

311 171

1 042 263

808 825

Charges opérationnelles excluant les amortissements 309 361

262 088

879 210

701 089

Résultat avant amortissements, frais financiers et impôts sur le résultat 63 937

49 083

163 053

107 736

Amortissement des immobilisations corporelles et actifs afférents aux droits d'utilisation 7 291

6 998

21 167

20 188

Amortissement des immobilisations incorporelles 2 009

1 826

5 179

5 099

Frais financiers, nets 656

645

1 943

2 086



9 956

9 469

28 289

27 373

Résultat avant impôts sur le résultat 53 981

39 614

134 764

80 363

Impôts sur le résultat 15 073

10 800

37 263

21 972

Résultat net 38 908

28 814

97 501

58 391

Résultat net attribuable aux :







Actionnaires de la Société 38 749

28 651

97 158

58 130

Participations ne donnant pas le contrôle 159

163

343

261



38 908

28 814

97 501

58 391

Résultat net par action attribuable aux actionnaires de la Société







De base 0,69

0,51

1,74

1,03

Dilué 0,69

0,50

1,72

1,03



ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

[en milliers de dollars] [non audités] Pour les trois mois

clos le 31 août Pour les neuf mois

clos le 31 août

2021 2020 2021 2020

$ $ $ $ Résultat net 38 908

28 814

97 501

58 391











Autres éléments du résultat global qui seront reclassés dans le résultat net







Écart de change résultant de la conversion d'une filiale à l'étranger 6 540

(7 930)

(3 609)

(2 828)

Résultat global 45 448

20 884

93 892

55 563

Résultat global attribuable aux :







Actionnaires de la Société 45 289

20 721

93 549

55 302

Participations ne donnant pas le contrôle 159

163

343

261



45 448

20 884

93 892

55 563



TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

[en milliers de dollars] [non audités] Pour les trois mois

clos le 31 août Pour les neuf mois

clos le 31 août

2021 2020 2021 2020

$ $ $ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES







Résultat net 38 908

28 814

97 501

58 391

Éléments sans effet sur la trésorerie







Amortissements des immobilisations corporelles et actifs afférents aux droits d'utilisation 7 291

6 998

21 167

20 188

Amortissement des immobilisations incorporelles 2 009

1 826

5 179

5 099

Impôts différés (78)

(66)

(209)

(227)

Charge relative à la rémunération à base d'actions 482

491

1 458

1 472



48 612

38 063

125 096

84 923

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (14 857)

15 965

(36 928)

27 287



33 755

54 028

88 168

112 210

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT







Remboursement de la dette à long terme --

(4 509)

(3 139)

(4 991)

Dividendes versés aux actionnaires de la

Société (3 914)

(3 757)

(15 465)

(7 511)

Remboursement des obligations locatives (4 227)

(3 848)

(12 059)

(11 020)

Autres dividendes versés --

--

(511)

(277)

Émission d'actions ordinaires 718

2 872

4 643

3 921

Rachat d'actions ordinaires pour annulation (9 837)

--

(13 094)

--



(17 260)

(9 242)

(39 625)

(19 878)











ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT







Acquisitions d'entreprises (34 387)

(9 676)

(44 229)

(33 074)

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (5 191)

(3 216)

(12 077)

(9 248)



(39 578)

(12 892)

(56 306)

(42 322)

Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 179

35

517

(220)











Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (22 904)

31 929

(7 246)

49 790

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 89 586

42 562

73 928

24 701

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 66 682

74 491

66 682

74 491



Renseignements: Richard Lord, Président et chef de la direction, Antoine Auclair, Vice-président et chef de la direction financière, Tél. : (514) 336-4144 www.richelieu.com

