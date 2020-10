TORONTO, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, SolidCAD, le plus grand partenaire Autodesk Platinum et le plus important fournisseur de services professionnels au Canada, annonce qu'il a développé et lancé son dernier produit; Variant. Variant est un configurateur de produits basé sur le Web qui repose sur la plateforme Autodesk Forge et a été développé pour les clients de fabrication qui souhaitent optimiser leurs processus depuis l'étape de soumission, la conception jusqu'à la fabrication. La semaine dernière, SolidCAD a annoncé qu'il devenait le tout dernier intégrateur de système certifié Forge d'Autodesk, et cette semaine, il est fier d'annoncer publiquement la disponibilité de Variant.

Variant va au-delà d'un outil de configuration de produit, prix et soumission (CPQ), où un utilisateur (qu'il s'agisse d'une équipe de vente interne du fabricant, d'un client potentiel ou d'un revendeur) peut sélectionner des produits presque n'importe où avec une interface Web intuitive. Il s'agit d'une solution unique qui donne des résultats précis de modèle visible en 3D, une nomenclature associée et une soumission professionnelle.

Variant n'est pas seulement un outil de configuration de produit, il est également intégré à Autodesk Fusion Lifecycle PLM ainsi qu'à Autodesk Vault, faisant du produit un élément crucial d'un flux de travail global. Il fournit non seulement des soumissions de vente, mais offre également les informations nécessaires pour passer les commandes et lancer la fabrication en aval.

Les clients qui utilisent actuellement la fonction iLogic d'Inventor ou qui en bénéficieraient sont d'excellents candidats pour Variant, car il leur permet de fournir ces variantes de conception aux utilisateurs sur le Web sans avoir besoin d'Inventor ni en avoir connaissance.

Kevin Robinson, directeur principal de la stratégie commerciale chez Autodesk, a ajouté: «L'automatisation de la conception est un outil puissant pour les clients de fabrication, et nous sommes heureux de voir comment SolidCAD est en train d'étendre la valeur des conceptions Autodesk Inventor contenant iLogic avec Forge. Variant ressemble à une offre fantastique dans un environnement Cloud pour aider à connecter l'ingénierie aux ventes, puis au client final. »

Une fois de plus, SolidCAD fournit aux entreprises de fabrication les meilleurs outils de leur catégorie», déclare Mark Gartner, directeur national de la fabrication chez SolidCAD. «De nombreux fabricants aspirent à offrir un configurateur de produits et comprennent les avantages que cela apportera à leur organisation. Beaucoup ont constaté que les produits qui offre des outils de configuration de produit, prix et soumission (CPQ) traditionnels sont insuffisants et que la plupart des produits d'ingénierie à la commande (ETO) sont trop chers pour le retour sur investissement. C'est la raison pour laquelle nous avons développé Variant. »

Pour en savoir plus sur Variant, visitez https://fr.solidcad.ca/variant/ et inscrivez-vous au prochain évènement d'amélioration des processus virtuels de SolidCAD ici: https://solidcad.swoogo.com/variant pour assister un aperçu direct du produit. De plus, le développeur principal de SolidCAD, Ryan Small, et le directeur national de la division Fabrication, Mark Gartner, présenteront également Variant à la conférence numérique Autodesk University du 18 au 20 novembre 2020: https://www.autodesk.com/autodesk-university/conference/schedule, Il suffit de rechercher le titre de la session "Sales Engineering Automation Using Forge, Fusion Lifecycle and Vault."

