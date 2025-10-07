Une initiative stratégique pour renforcer l'expertise mondiale et le service aux clients Autodesk et Bluebeam à travers le Canada

TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - SolidCAD, un important fournisseur et consultant canadien de solutions technologiques pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication, est heureux d'annoncer son acquisition par Symetri, un chef de file mondial des solutions numériques pour les industries qui conçoivent, construisent et fabriquent. SolidCAD a exercé ses activités au Canada en tant que membre du groupe Cansel. Cette transaction marque l'entrée de Symetri sur le marché canadien.

SolidCAD-Symetri (Groupe CNW/SolidCAD, Une Compagnie Symetri)

Symetri fait partie du groupe Addnote, reconnu mondialement comme chef de file en transformation numérique. Grâce à cette acquisition, SolidCAD rejoint le réseau mondial de Symetri, qui compte plus de 1 000 employés répartis dans 30 bureaux en Europe, aux États-Unis et au Brésil, et qui dessert plus de 25 000 clients.

Symetri est partenaire Platine d'Autodesk, et son orientation vers l'innovation et la durabilité s'aligne parfaitement avec la mission de SolidCAD : simplifier la technologie afin que les gens puissent travailler plus intelligemment, avec plus de clarté et de confiance.

Un alignement stratégique avec Autodesk et Bluebeam

Il s'agit d'un moment déterminant pour SolidCAD, alors que l'organisation s'associe à Symetri pour renforcer son alignement avec Autodesk et Bluebeam. En tant que seul partenaire Saphir de Bluebeam et plus grand partenaire Platine d'Autodesk au Canada, SolidCAD peut désormais combiner son expertise avec celle de Symetri. Les clients à travers le pays bénéficieront d'un portefeuille de solutions élargi, d'une connaissance sectorielle approfondie et d'un soutien renforcé, adaptés aux besoins évolutifs des professionnels de la conception, de la fabrication et de la construction.

Solutions élargies : Naviate, Sovelia et produits & services CQ

Dans le cadre de cette transition, SolidCAD introduira sur le marché canadien les réputés produits et services Naviate, Sovelia et CQ de Symetri. Naviate et Sovelia offrent des outils de productivité avancés pour les utilisateurs d'Autodesk, tandis que CQ propose des solutions complètes de gestion et optimisation des licences. Cet ajout élargit la gamme d'outils innovants disponibles pour les clients, aidant les organisations à optimiser leurs flux de travail et à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité.`

Engagement envers les clients et les employés

SolidCAD, Symetri et le groupe Addnode partagent le même engagement à assurer une transition harmonieuse pour tous les clients et employés. Il n'y aura aucune interruption des projets en cours, des ententes de service ni des opérations quotidiennes. Les clients peuvent s'attendre au même haut niveau de consultation et de soutien spécialisés, tandis que les employés continueront d'évoluer dans un environnement collaboratif axé sur la croissance. L'intégration vise à créer de nouvelles occasions de développement professionnel et de partage des connaissances.

Perspectives de la direction

Marcus Tateishi, président, SolidCAD : « Se joindre à Symetri et au groupe Addnode représente un pas en avant considérable pour SolidCAD. Nos clients bénéficieront d'un ensemble élargi de solutions et d'une expertise mondiale, tandis que notre équipe accède à de nouvelles occasions d'innover et de croître. Nous demeurons déterminés à offrir le meilleur service et le meilleur soutien possibles. »

Martin Trudelle, PDG, Groupe Cansel : « Cette acquisition représente une évolution positive et stratégique pour SolidCAD. Alors que SolidCAD poursuit sa croissance, nous voyons une valeur considérable à ce qu'elle se joigne à une organisation qui comprend réellement ses unités d'affaires, ses partenaires et l'industrie plus large de la CAO. Grâce à l'implication profonde de SolidCAD dans ce domaine, nous sommes convaincus que ses clients bénéficieront d'un soutien encore plus solide et mieux aligné, leur permettant de prospérer dans un paysage technologique en constante évolution. »

Jens Kollserud, PDG, Symetri : « Nous sommes ravis d'accueillir SolidCAD au sein de l'équipe de Symetri et du groupe Addnode. Ensemble, nous offrirons encore plus de valeur à nos clients, en combinant expertise locale et ressources mondiales. Notre vision commune met l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'autonomisation de nos clients pour atteindre leurs objectifs. »

Vers l'avenir

L'acquisition de SolidCAD par Symetri ouvre un nouveau chapitre de croissance, de collaboration et d'innovation. Les clients et partenaires peuvent s'attendre à un soutien renforcé, à un éventail plus large de solutions et à un engagement continu envers leur succès.

Fort Capital Partners a agi à titre de conseiller financier pour Cansel et SolidCAD dans le cadre de cette transaction

À propos de SolidCAD

SolidCAD est le plus grand partenaire Platine d'Autodesk au Canada et le seul partenaire Saphir de Bluebeam au pays, spécialisé dans le conseil technologique pour les industries de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication. Avec un héritage d'adaptation et d'innovation, SolidCAD permet à ses clients de concevoir, collaborer, fabriquer et gérer en toute confiance. En tant que fournisseur de premier plan au Canada, SolidCAD offre des solutions adaptées qui stimulent la transformation et le succès dans divers secteurs, soutenues par une expertise de haut niveau, un soutien primé et une gamme complète de services professionnels.

À propos de Symetri

Symetri crée et fournit des solutions et services technologiques pour les entreprises de conception, d'ingénierie, de construction et de fabrication. Nous aidons les gens à travailler plus intelligemment pour un avenir meilleur en leur donnant accès à l'expertise et à la technologie dont ils ont besoin pour améliorer leur performance et leur durabilité.

Fondée en Suède en 1989, Symetri compte aujourd'hui plus de 1 000 employés répartis dans des bureaux en Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Royaume-Uni, Irlande, États-Unis et Brésil. Symetri est partenaire Platine d'Autodesk, centre de formation agréé Autodesk (ATC) et fournisseur mondial de services Autodesk.

Symetri fait partie de Addnote Group AB, dont les actions de catégorie B sont inscrites au Nasdaq Stockholm. Addnode Group offre des solutions informatiques essentielles à des marchés sélectionnés, tant privés que publics.

Pour plus d'information, visitez : www.symetri.com

À propos de Addnote Group

Addnote Group acquiert, exploite et développe des entreprises de pointe qui numérisent la société. Avec 2 700 employés dans 20 pays, Addnode Group est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et services pour la conception, la construction, la gestion des données produits et la gestion d'installations.

Pour plus d'information, visitez : www.addnodegroup.com/

SOURCE SolidCAD, Une Compagnie Symetri

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : [email protected]