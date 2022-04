Solidarité sociale - l'étude des crédits budgétaires sous le regard du mouvement communautaire

TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) suivra avec attention l'étude des crédits dédiés aux organismes communautaires sous la responsabilité de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Le mouvement communautaire est resté sur sa faim suite à l'annonce du dernier budget, qui prévoyait des investissements de 233,9 millions $ sur 5 ans pour le financement à la mission des organismes d'action communautaire autonome (ACA), dont 117 millions $ pour 2022-2023 qui seront déployés via un plan d'action gouvernemental en action communautaire.

« La pandémie a augmenté la vulnérabilité d'un bon nombre de personnes qui se tournent vers le milieu communautaire, leur dernier rempart social, explique Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA. Malheureusement, le gouvernement ne semble pas avoir réalisé l'ampleur des besoins sur le terrain puisqu'il a fait le choix de n'en financer qu'une partie seulement (25%). »

Faits saillants :

Si la première année prévoit une augmentation de 15% de l'enveloppe totale, la progression variera entre 1,4% et 4,7% seulement par année d'ici 2027, ce qui ne couvrira même pas l'augmentation des coûts de fonctionnement (indexation).

Il reste à préciser la proportion des 4000 organismes d'ACA qui bénéficieront d'un rehaussement de financement.

Sur l'ensemble des organismes, les sommes annoncées représentent une moyenne de seulement 29 300$ par organisme pour 2022-2023. Cette augmentation couvrira à peine la moitié d'un salaire alors que, selon les récentes données de l'Observatoire de l'ACA, 83% des organismes affirment avoir besoin de personnel supplémentaire, pour une moyenne de 2,8 personnes manquantes par organisme, faute de financement.

Avec les conditions de travail précaires du milieu communautaire suite à une historique de sous-financement chronique, 80% des organismes éprouvent des difficultés à maintenir les personnes en poste (Observatoire de l'ACA, 2022). Vue l'urgence de consolider les équipes existantes, les sommes investis ne permettront pas en plus de répondre davantage aux besoins exacerbés de la population.

« Dans l'état actuel, on doute que les sommes annoncées puissent permettre aux organismes de faire face aux enjeux cruciaux et urgents de l'emploi et de l'inflation, selon Marie-Line Audet, présidente. D'autant plus que plusieurs questions demeurent en suspens. » C'est pourquoi le RQ-ACA compte sur l'étude des crédits budgétaires de la Solidarité sociale pour obtenir des réponses.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, peut-il nous confirmer la date du dépôt de son plan d'action gouvernemental en action communautaire?

Est-ce que son plan d'action prévoit une indexation annuelle des subventions à la mission globale?

Est-ce que les investissements annoncés touchent tous les secteurs de l'ACA, de toutes les régions?

Quelle sera la répartition des sommes dans chacun des ministères?

Est-ce que les groupes écologistes, dont seulement 9 sont financés à ce jour, auront enfin accès à du financement à la mission globale?

Du côté de la Santé et des Services sociaux, les sommes annoncées plafonnent à 40,1 millions $ dès la deuxième année, et ce, pour 3 000 organismes (moyenne de 13 000$ par organisme). D'autres sommes sont-elles à prévoir?

Est-ce que les interlocuteurs communautaires seront consultés quant à la répartition des sommes pour chacun des secteurs?

Compte tenu des retombées sociales et économiques importantes du mouvement communautaire et du rôle central qu'il a joué pendant la pandémie, le RQ-ACA demande au gouvernement de corriger le tir et de rehausser à 460 millions $ le financement à la mission de l'ACA, et ce, de manière récurrente et indexée annuellement.

À propos du RQ-ACA :

Interlocuteur privilégié́ du gouvernement en matière d'action communautaire autonome depuis 2001, le RQ-ACA représente 67 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà̀ de 4 000 organismes d'ACA travaillant partout au Québec pour une plus grande justice sociale. Grâce à son expertise et à celle de ses membres, il porte et amplifie la voix des organismes communautaires de tout le Québec.

