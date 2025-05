ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES - QUESTIONS PRESSANTES POUR LA MINISTRE ROULEAU SUR LE FINANCEMENT DU MILIEU COMMUNAUTAIRE AUTONOME

TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) interpelle directement la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, pour avoir l'heure juste sur le financement de l'action communautaire autonome.

Le mouvement communautaire autonome est profondément inquiet du manque d'engagement de la part du gouvernement Legault suite au dernier budget provincial. « Madame la ministre, comment expliquez-vous l'écart fulgurant entre les besoins exprimés par le milieu et les sommes allouées dans le dernier budget? », questionne Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA.

Le RQ-ACA compte sur l'étude des crédits budgétaires pour obtenir des réponses à plusieurs autres questions qui demeurent en suspens.

Comment peut-on distinguer l'argent qui provient du Plan d'action gouvernemental en action communautaire (PAGAC) de l'argent qui a été ajouté?

Quelles mesures concrètes la ministre prévoit-elle mettre en place pour assurer une indexation systématique du financement à la mission pour tous les organismes?

Madame Rouleau a récemment débloqué 10 millions pour les organismes en itinérance. Pourquoi avoir confié ces fonds à Centraide et à la Ville de Montréal? Pourquoi ne pas avoir passé par les canaux gouvernementaux habituels, qui assurent plus d'équité dans la distribution et de transparence dans la gestion des fonds publics?

Madame Rouleau peut-elle nous confirmer qu'il y aura un nouveau PAGAC en 2027?

Le RQ-ACA estime que le milieu communautaire a besoin de 2,6 G$ supplémentaires en soutien à la mission globale. Rappelons que le Québec fait face à de multiples crises (inflation, logement, itinérance, climat et biodiversité, etc.) et que dans ce contexte, les organismes d'action communautaire autonome ont beaucoup de pression car ils représentent souvent, pour un bon nombre de personnes, leur dernier rempart social.

À propos du RQ-ACA :

Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome depuis 2001, le RQ-ACA représente 78 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 500 organismes d'ACA travaillant partout au Québec pour une plus grande justice sociale. Grâce à son expertise et à celle de ses membres, il porte et amplifie la voix des organismes communautaires de tout le Québec.

