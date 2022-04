L'événement annuel de l'industrie se déroule sur les chantiers de construction aux États-Unis et au Canada

LIBERTYVILLE, Illinois, 27 avril 2022 /CNW/ - La semaine de la sécurité dans le secteur de la construction, un événement annuel de formation et de sensibilisation se déroulant à tous les niveaux de l'industrie qui a été organisé pour la première fois en 2014, commence sur les chantiers de construction aux États-Unis et au Canada le 2 mai.

Comme les restrictions liées à la pandémie ont été assouplies, la Semaine de la sécurité comprendra davantage d'événements en présentiel, y compris des célébrations près de l'aéroport O'Hare à Chicago et près du stade Centene, à St. Louis. Les représentants des médias qui souhaitent couvrir ces événements peuvent obtenir des détails en envoyant un courriel à [email protected] .

Le thème de cette année est : « Solidaires. Soutenus. Sécuritaires. » Cette formule rappelle le lien durable que les travailleurs et les dirigeants entretiennent les uns avec les autres dans l'industrie. Le fait d'être solidaires nous rend plus forts, car cela signifie que les travailleurs ne sont pas seuls à établir un secteur plus fort et plus sécuritaire et à créer un environnement sécuritaire et favorable pour tous.

L'événement porte également sur les problèmes de santé mentale des travailleurs. Des problèmes comme la toxicomanie ou la dépression peuvent faire courir des risques même au meilleur travailleur. Et des éléments moins visibles comme le stress chronique, l'anxiété, les préoccupations financières ou les conflits familiaux peuvent avoir une incidence négative sur la concentration du travailleur. Si nous faisons preuve de solidarité et nous nous appuyons les uns les autres, nous pourrons surmonter ces défis ensemble.

Nouveauté cette année, la semaine de la sécurité dans le secteur de la construction encourage tous les entrepreneurs et les travailleurs à commencer à porter des casques de sécurité munis d'une mentonnière intégrée et d'une protection latérale, comme ceux fabriqués par Kask et d'autres fabricants. Ce simple changement peut réduire considérablement la fréquence et la gravité des lésions cérébrales.

Les dirigeants de la Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction encouragent toutes les entreprises de construction à participer à cette importante initiative de l'industrie. Les entreprises peuvent visiter ConstructionSafetyWeek.com pour obtenir des ressources de planification gratuites, notamment :

Du matériel promotionnel pour la Semaine de la sécurité, y compris des bannières à apposer dans les lieux de travail, des modèles PowerPoint, un guide de planification et bien plus.







Des sujets quotidiens, des vidéos et des causeries Boîte à outils.







Des trousses d'outils pour aider à promouvoir la Semaine de la sécurité à l'interne et à l'externe.







Une première cette année : un guide pratique sur le bien-être mental à imprimer et à distribuer à vos équipes et sous-traitants sur les chantiers pendant la Semaine de la sécurité. Celui-ci comprend de l'information sur le bien-être mental et les ressources offrant de l'aide ou du soutien.







Des activités que les travailleurs et leur famille peuvent faire à la maison.







Des documents traduits en espagnol et en français.

Nous invitons également les travailleurs de l'industrie, les familles et les entreprises à partager une photo montrant comment ils parviennent à être solidaires, se soutenir les uns les autres et être en sécurité chaque jour, et à soumettre un court article pour courir la chance de gagner un prix de 1 000 $. Les détails sont disponibles sur le site Web de la Semaine de la sécurité.

« Je suis fier du travail que nous avons accompli au sein de notre industrie pour favoriser la sécurité tout au long de cet événement, a déclaré Ken Aldridge, président du Comité de la semaine de la sécurité 2022. J'ai hâte de voir comment les entreprises de l'industrie vont participer cette semaine. »

À propos de la semaine de la sécurité

La semaine de la sécurité dans le secteur de la construction est un événement annuel qui vise à faire connaître l'engagement continu de l'industrie à instaurer une culture de la sécurité en partageant les pratiques exemplaires, les outils et les ressources sur les chantiers et dans les bureaux partout aux États-Unis et au Canada. La Semaine de la sécurité a été fondée par les membres du groupe The Construction Industry Safety Initiative (CISI) et du forum Incident & Injury Free (IIF) à l'intention des cadres. L'événement regroupe maintenant 70 entreprises générales parmi les plus importantes de l'industrie, qui représentent des milliers de travailleurs. Le soutien supplémentaire provient des commanditaires, des partenaires et des intervenants de la semaine de la sécurité. Pour consulter la liste complète et obtenir plus de renseignements, visitez le www.constructionsafetyweek.com

Participants à la la semaine de la sécurité 2022 :

Aecom, Alberici, Aldridge Electric, Allan Myers, Ames Construction, APi Group, Arco, Atkinson Construction, Austin Industries, Baker Concrete, Balfour Beatty, Barnard, Barton Malow Company, Black & Veatch, BMWC Constructors, Boh Brothers, Brasfield & Gorrie, BrightView, Burns & McDonnell, Caddell Construction Co., Cashman Dredging and Marine, Cianbro, Clark Construction Group, Commercial Contracting Corporation, Doka USA, DPR Construction, Eldeco, Inc., Flintco, LLC, Fluor, Gaylor Electric, Gilbane Building Company, Graham, Granite, Great Lakes Dredge & Dock, Hensel Phelps Construction, Herzog, Hitt, Hoffman, Hunter Roberts Construction Group, J.F. Shea, Kiewit Corporation, Lane Construction, Limbach, M.J. Electric, Manson Construction, Massman Construction Co., McCarthy, Middlesex Corporation, Mortenson, PC Construction, PCL Construction, Phillips and Jordan Inc, Rodgers Builders, Rosendin Electric, Schimenti, Skanska, Stacy and Witbeck, Structural Group, Suffolk Construction, Sukut Construction, Sundt Construction, Superior Construction, Terracon, Traylor, Turner, Walsh, Webcor Concrete, Weeks Marine, Yates, Zachry.

Commanditaires de l'édition 2022 de la semaine de la sécurité :

Commanditaire principal : AGC of America, Aon, Beavers, Chubb (ACE American Holdings), CNA (assurances), Construction Industry Roundtable (CIRT), Dr. Sally (Sally Spencer Thomas), GPRS (Ground Penetrating Radar System), Gray Construction, iHeart Radio, JMJ Consultants, John Moriarty & Associates of Virginia, LLC, Kask Helmets, Milwaukee Tool, National Academy of Construction (NAC), Stanley Black & Decker (Dewalt), Stantec, The Moles, Travelers, Triax, Zurich.

Personne-ressource pour les médias :

Rob Pasquinucci

513 604-3556

[email protected]

SOURCE Construction Safety Week