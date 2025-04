L'initiative annuelle comprend un partenariat avec l'OSHA et un cadeau d'engagement en matière de sécurité

GREELEY, Colorado, 7 avril 2025 /CNW/ - « Construction Safety Week » est l'événement annuel de l'industrie de la construction d'une semaine axé sur la sécurité et conçu pour promouvoir la sécurité et le bien-être des travailleurs. C'est l'occasion pour les gens, les entreprises et l'ensemble de l'industrie de se joindre à nous, de célébrer et de s'engager de nouveau à faire tout ce qu'il faut pour renvoyer tout le monde à la maison en toute sécurité chaque jour. En 2025, la Semaine de la sécurité dans la construction aura lieu du 5 au 9 mai.

La Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction s'associe une fois de plus à l'OSHA et à son initiative nationale de retrait du secteur de la sécurité pour aider à prévenir les chutes dans le secteur de la construction, qui est l'une des principales causes de blessures aux travailleurs. Cet effort commun encourage les entreprises à suspendre les lieux de travail partout aux États-Unis et au Canada le mercredi 7 mai, ou dans la mesure du possible pendant la CSW, afin de créer la plus importante opération de démantèlement en matière de sécurité jamais organisée dans l'industrie.

Depuis le début de la Semaine de la sécurité dans la construction, l'industrie de la construction a fait des progrès considérables en accordant la priorité à la sécurité et en s'y engageant. Le thème de la Semaine de la sécurité dans la construction 2025, Ensemble, est conçu pour relier et renforcer le message dans l'ensemble de l'industrie. Le thème explore trois composantes : planifier, prendre en charge et s'engager. La Semaine de la sécurité dans les chantiers de construction fournit du contenu connexe aux entreprises pour qu'elles puissent planifier des activités, des conversations et des démonstrations avec leurs équipes.

« Depuis plus d'une décennie, la Semaine de la sécurité dans la construction est une force motrice qui renforce l'engagement de l'industrie envers la sécurité. Cette année, notre thème, « Ensemble », démontre que la sécurité sur un chantier est plus qu'une responsabilité individuelle; c'est un effort collectif », a déclaré Mike Choutka, chef de la direction de Hensel Phelps et président de la Semaine de la sécurité 2025. « En planifiant, en assumant la responsabilité et en s'engageant à assurer la sécurité, Nous veillons à ce que chaque travailleur rentre à la maison sain et sauf à la fin de la journée. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir une industrie plus forte et plus sécuritaire. Nous encourageons tout le monde à perpétuer l'esprit de la Semaine de la sécurité dans les chantiers de construction en maintenant les normes de sécurité les plus élevées tout au long de l'année. »

À l'approche du lancement de la Semaine de la sécurité dans la construction 2025, les travailleurs et les entreprises de l'ensemble de l'industrie sont encouragés à participer à Notre plan, mon cadeau entre le 7 avril - 8 mai. Le cadeau de cette année encourage les travailleurs et les entreprises à s'enregistrer chaque semaine d'avril et chaque jour pendant la Semaine de la sécurité afin de réaffirmer leur engagement continu envers la sécurité dans l'industrie. On demande également aux participants de dire comment ils démontrent cet engagement en milieu de travail pour courir la chance de gagner un grand prix de 1 000 $. Les classements de participation des entreprises, les résultats de la participation en direct et plus encore seront disponibles à www.constructionsafetyweek.com/giveaway.

Tous les travailleurs et toutes les entreprises de l'industrie de la construction sont invités et encouragés à participer à la Semaine de la sécurité dans la construction 2025. Des ressources gratuites sont disponibles sur le site Web de la Semaine de la sécurité dans la construction et comprennent du matériel promotionnel, des sujets de discussion, des idées d'événements, des vidéos, des activités à domicile pour les familles et du matériel traduit en espagnol et en français. Vous trouverez ces outils gratuits à l'adresse www.constructionsafetyweek.com/plan-for-safety-week/resources/.

La Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction est un événement annuel conçu pour sensibiliser la population à l'engagement continu de l'industrie à bâtir une culture de la sécurité grâce à l'échange de pratiques exemplaires, d'outils et de ressources sur les chantiers et dans les bureaux partout aux États-Unis et au Canada. La Semaine de la sécurité a été fondée par des membres de la Construction Industry Safety Initiative (CISI) et du Incident & Injury Free Executive Forum (IIF). Elle comprend maintenant 70 des principaux entrepreneurs de l'industrie, représentant des milliers de travailleurs. Un soutien supplémentaire provient des commanditaires, des partenaires et des défenseurs de la Semaine de la sécurité.

