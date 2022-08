MONTREAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est à guichet fermé que Pierre-Luc Racine a présenté son spectacle intitulé Très content d'être ici, au Terminal Comédie Club de Montréal. Ses prochains spectacles seront à Gatineau et à Sherbrooke.

L'ancien actuaire a délaissé ses formules mathématiques complexes et somnifères pour faire rire le Québec. Selon ses prédictions, quatre villes seront durement touchées par la drôle de tornade : Québec, Montréal, Sherbrooke et Gatineau. Pierre-Luc Racine nous présentera sa première tournée solo, avec son spectacle intitulé Très content d'être ici.

Pierre-Luc Racine présente sa première tournée solo au Québec (Groupe CNW/Passion MTL) Pierre-Luc Racine lance sa première mini-tournée au Québec (Groupe CNW/Passion MTL)

Ici, c'est un milieu symbolique pour l'humoriste. Ici désigne le Québec vu par l'enfant adopté, la scène sur laquelle il s'épanouit, et où il a maitrisé un trouble d'élocution. Ici, c'est également là où il rêve d'être depuis longtemps.

Son incursion dans le monde de l'humour a débuté après une carrière de 10 ans comme actuaire. Le nerd des maths a tout lâché du jour au lendemain pour s'inscrire à l'École nationale de l'humour. Et tant mieux ! Depuis, il ne cesse de cumuler les bons coups : il écrit pour URBANIA, RDS Jeux Vidéo et même pour d'autres humoristes. Il a mérité le sobriquet d'architecte de la blague lors de son passage au Bordel Comédie Club. Enfin, son livre Comment lâcher sa job de bouette et (essayer de) vivre de ses rêves, publié en mai 2021, est un témoignage de son parcours hors norme. L'ouvrage est même devenu un best-seller au Québec.

La mini-tournée Très content d'être ici s'arrêtera à :

Gatineau - Bar Le Troquet - 19 novembre 2022

Sherbrooke - Boquébière - 28 janvier 2023

Pour se procurer des billets : le point de vente

Pour en savoir plus sur Pierre-Luc Racine :

Facebook : https://www.facebook.com/racinepierreluc

Instagram : https://www.instagram.com/PierreLuc/

SOURCE Passion MTL

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour demandes d'entrevue : Stéphanie Alcaraz Robinson, PassionMTL Communications, [email protected]