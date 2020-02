Soixante-deux organisations présélectionnées pour le prix Milieu de travail d'exception 2020

Morneau Shepell et The Globe and Mail annonceront les lauréats de chaque catégorie le 24 mars

TORONTO, le 20 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Morneau Shepell et The Globe and Mail ont annoncé les 62 organisations ayant été présélectionnées à titre de milieux de travail d'exception pour 2020. Le prix Milieu de travail d'exception, qui en est à sa quatrième édition, reconnaît les organisations qui réussissent à établir un milieu de travail sain favorisant le bien‑être des employés. Créé par Morneau Shepell et The Globe and Mail, ce prix est le seul du genre à être fondé uniquement sur la rétroaction des employés.

Cette année, les lauréats dans 12 catégories d'entreprises, représentant des organisations de partout au Canada, seront annoncés durant une cérémonie qui se déroulera au Globe and Mail Centre à Toronto, le 24 mars, lors de l'événement Solving Workplace Challenges organisé par The Globe and Mail. De plus, ils feront l'objet d'un article diffusé à l'échelle nationale dans The Globe and Mail, le principal média d'information au Canada. Tous les lauréats méritent le droit d'utiliser l'insigne du prix Milieu de travail d'exception dans leur matériel de communication afin de s'identifier comme un employeur de choix.

« C'est encourageant de constater que, partout au Canada, des organisations très diversifiées prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le bien-être des employés est une priorité absolue pour leur entreprise, affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction de Morneau Shepell. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à The Globe and Mail afin de récompenser ces organisations qui continuent à démontrer qu'il est essentiel de comprendre l'importance du bien-être des employés. »

Le prix Milieu de travail d'exception reconnaît l'excellence des organisations qui favorisent l'engagement, la productivité et la santé de leur main-d'œuvre. Les employés des organisations participantes étaient invités à répondre à un bref sondage confidentiel qui leur a permis d'obtenir une évaluation personnelle portant sur tous les aspects de leur bien-être pouvant être améliorés. Quant aux organisations participantes, elles ont reçu un rapport contenant des renseignements sur leur score en matière de santé globale - qui tient compte de la santé physique, de la santé mentale, du milieu de travail et de la vie personnelle - et mettant en lumière leurs forces et les aspects à améliorer afin d'être reconnues comme un employeur de choix.

« La progression que nous observons à l'égard de cette initiative et de l'adoption par les employeurs de programmes de mieux-être est remarquable, souligne Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction, The Globe and Mail. C'est extrêmement satisfaisant de constater que les organisations ne se contentent pas de parler du bien‑être des employés, mais qu'elles prennent des mesures concrètes en ce sens. Nous les félicitons pour l'excellent travail qu'elles accomplissent. »

La liste des 62 milieux de travail d'exception pour 2020 figure ci-après.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux‑être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

À propos de The Globe and Mail

Principal média d'information au Canada, The Globe and Mail est au centre des débats nationaux et suscite un changement de politique depuis 1844 en pratiquant un journalisme courageux et indépendant. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, les versions imprimée et numérique de The Globe and Mail rejoignent 6 millions de lecteurs chaque semaine, et son magazine Report on Business est consulté par 2 millions de lecteurs à chaque parution imprimée et numérique. Notre investissement dans une science des données de pointe signifie que, tout comme le monde, The Globe and Mail continue à évoluer. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la division d'investissement de la famille Thomson.

Milieux de travail d'exception 2020

Organisation Lieu Active International Ontario Administration portuaire de Québec Québec Advisor Websites Colombie-Britannique Aéroport de Québec inc. Québec Allnorth Consultants Limited Colombie-Britannique Barreau du Québec Québec Baylis Medical Ontario Avantages sur mesure Ontario Groupe de clubs CAA Ontario Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau‑Brunswick Nouveau-Brunswick CBCL Limited Nouvelle-Écosse Citron Hygiène Ontario Credit Union Central of Manitoba Manitoba Data Innovations LLC Ontario Dejero Ontario Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. Colombie-Britannique Doctors Nova Scotia Nouvelle-Écosse École Lucien-Guilbault Québec EfficiencyOne Nouvelle-Écosse Endy Ontario Financement d'assurance First du Canada Ontario FormHero Inc. Ontario Collège Frontière Ontario Will Davidson LLP Ontario Gemstone Logistics Alberta GeoSpectrum Technologies Inc. Nouvelle-Écosse Humania Assurance Québec Innovative Automation Ontario Intercon Messaging Inc. Alberta Killam Apartment REIT Nouvelle-Écosse Klick Inc. Ontario KTI Limited Ontario LivingWorks Education Inc. Alberta Loopio Inc. Ontario MacLean Law Colombie-Britannique Municipal Insurance Association of British Columbia Colombie-Britannique Municipalité du comté de Cumberland Nouvelle-Écosse Énergie NB Nouveau-Brunswick Nestlé Canada Inc. Ontario Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire Nouveau-Brunswick Northwestern Health Unit Ontario OCAS Application Services Inc. Ontario Olive Fertility Centre Colombie-Britannique OnDeck Canada Québec Orix Geoscience Inc. Ontario Pason Systems Corp. Alberta Pfizer Canada inc. Québec Prime Data Inc. Ontario Protrans Personnel Services Ontario Raymond James Ltd. Colombie-Britannique Manoir Ronald McDonald du sud-ouest de l'Ontario Ontario SBI - Fabricant de poêles international inc. Québec Segic Québec Shaw Communications Inc. Alberta Sklar Wilton & Associates Ontario Tall Tree Health Centre Colombie-Britannique Groupe Banque TD Ontario Trafalgar Castle School Ontario Triovest Realty Advisors Inc. Ontario Util-Assist Ontario Wirefire Solutions Inc. Colombie-Britannique Zimmer Biomet Canada Ontario

