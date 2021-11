TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Groupe Média TFO (TFO) est fier d'être partenaire de la 7ème édition de la Soirée Saphir qui se tiendra ce jeudi 18 novembre 2021, dès 17h, à l'Arcadian Court, à Toronto. Porté par la Fondation franco-ontarienne (FFO) et présenté en partenariat avec le Club canadien de Toronto , l'événement vise à contribuer au rayonnement de l'engagement social féminin.



Au programme : mise à l'honneur de femmes exceptionnelles !

Comme chaque année, la Soirée Saphir a pour mission de mettre un coup de projecteur sur l'engagement, l'excellence et le rayonnement de femmes évoluant au cœur de la communauté franco-ontarienne. L'événement rassemble des femmes inspirantes aux profils divers : jeunesse, milieu des affaires, engagement communautaires, professionnelles chevronnées, etc.

"Nous sommes très fiers de réitérer notre engagement auprès de la Fondation franco-ontarienne, un organisme communautaire avec une mission sociale qui rejoint nos valeurs et objectifs : inspirer les jeunes, encourager les futurs leaders, œuvrer pour la francophonie ontarienne. Ce sont des événements comme celui-ci qui, par la valorisation et la reconnaissance des talents et des efforts de ces femmes, permettent d'en encourager d'autres à devenir des leaders dans notre communauté franco-ontarienne. Félicitations à la Fondation franco-ontarienne pour cette 7e édition et à toutes les femmes inspirantes nommées pour un prix." - Michelle Séguin, Présidente et chef de la direction par interim. Groupe Média TFO

C'est donc ce soir que la Fondation franco-ontarienne reconnaîtra une femme dans chacune des catégories suivantes : « Engagement communautaire », « Jeunesse », « Professionnelle », « Entrepreneure », « Entrepreneure agricole UCFO », « Personnalité féminine de l'année » et une toute nouvelle catégorie présentée par TFO : le prix « Jeune Citoyenne Inspirante ».

Nommées 2021

Nous sommes heureux d'être représentés par Julie Caron, Vice-Présidente du Continuum d'apprentissage chez TFO, finaliste dans la catégorie Professionnelle. Depuis 30 ans, Julie Caron est passionnée par l'éducation et par le potentiel d'impact des technologies et du numérique sur l'apprentissage. Elle s'investit dans le domaine des technologies éducatives et développe la stratégie d'apprentissage numérique du Groupe Média TFO pour créer des expériences d'apprentissage numérique qui rencontrent les plus hauts standards et répondent aux besoins et aspirations des élèves.

« Engagement communautaire » : Khatima Louaya et Colette Stitt .

. « Jeunesse » : Vicki Brisson,Vanessa Gilles et Koubra Haggar .

. « Professionnelle » : Céline Baillargeon-Tardif, Julie Caron et Francine Raymond

et « Entrepreneure » : Jocelyne Legault

« Entrepreneure agricole UCFO » : Manon Cyr et Mireille Leroux .

et . « Personnalité féminine de l'année » : Dr. Vera Etches , Vanessa Gilles et Carline Zamar .

, et . « Jeune Citoyenne Inspirante TFO » : Kiyara Dahane, Marème Racine Diongue et Sophie Levasseur .

Groupe Média TFO est fier de contribuer au rayonnement féminin en Ontario en présentant le nouveau prix Jeune Citoyenne Inspirante TFO. Par la création de cette nouvelle catégorie, TFO souhaite reconnaître l'implication, l'engagement social, communautaire ou environnemental des jeunes filles de l'élémentaire et du secondaire. Ce prix rappelle l'importance de cultiver le développement personnel des élèves et leurs aptitudes à remplir des responsabilités sociales et communautaires en tant que citoyennes du monde.

Prenez part à l'excellence franco-ontarienne

Rejoignez-nous pour encourager les finalistes de cette année 2021 en prenant place à votre table de gala virtuelle, depuis votre ordinateur. Rendez-vous sur la webdiffusion de la Soirée Saphir - gratuite !

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain.

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.



