Soirée Construire l'espoir 2023: l'ACRGTQ remet 46 000$ à Leucan

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Encore une fois cette année, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) est fière de soutenir Leucan.

En effet, la 22e Soirée Construire l'espoir s'est déroulée au Cabaret du Casino de Montréal. Lors de cet événement, M. Steeve Gonthier et Mme Gisèle Bourque, respectivement président du conseil d'administration et directrice générale de l'ACRGTQ, ont remis à Mme Juli Meilleur, directrice générale de Leucan, un chèque de 46 000$ afin de faire une différence dans la vie d'enfants atteints du cancer.

Depuis 2001, c'est maintenant plus d'un million de dollars qui ont été amassés au profit de Leucan via diverses activités de l'ACRGTQ comme le congrès, le Cyclo-Golf et la Soirée Construire l'espoir.

Rappelons que Leucan est une organisation sans but lucratif fondée en 1978. Sa mission est de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des services d'accompagnement ou de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la maladie et de ses effets.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Source: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]