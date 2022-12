Soirée-bénéfice Construire l'espoir - L'ACRGTQ remet un chèque de 75 000 $ à Leucan

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - La directrice générale et le président du conseil d'administration de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Mme Gisèle Bourque et M. Steeve Gonthier, ont remis un chèque de 75 000 $ à Magalie Boudreau, présidente du Conseil d'administration de Leucan, dans le cadre de la soirée-bénéfice annuelle, Construire l'espoir, au Cabaret du Casino de Montréal.

L'ACRGTQ et ses membres sont fiers de pouvoir venir en aide aux enfants atteints de cancer et souhaitent faire une différence dans le quotidien des familles touchées par la maladie.

Outre la soirée-bénéfice, l'ACRGTQ a appuyé LEUCAN, notamment lors de son tournoi de golf annuel. Aussi, c'est près de 30 000$ qui ont été amassés au printemps lorsque trois employés relevaient le Défi Têtes rasées avec beaucoup d'émotion. Depuis 2001, c'est plus d'un million de dollars qui ont été remis aux enfants malades par l'ACRGTQ.

Rappelons que Leucan est une organisation sans but lucratif fondée en 1978. Sa mission est de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des services d'accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la maladie et de ses effets.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

