Soins palliatifs à Montréal - Québec accorde plus de 1,2 million $ à l'organisme Nova Soins à domicile

QUÉBEC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui le versement d'une aide financière de 1 214 800 $ afin de soutenir l'organisme Nova Soins à domicile dans sa mission d'offrir des soins palliatifs à domicile à la population montréalaise.

En plus de soutenir l'organisme dans sa mission, ce financement vise à l'aider à maintenir les quelque 24 000 heures de services infirmiers d'accompagnement et de répit spécialisé offertes par son équipe de 25 personnes à environ 500 Montréalais et Montréalaises. Cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'élargir l'accès aux soins palliatifs tout en améliorant l'accès aux soins à domicile. La demande étant forte, l'apport considérable d'organismes comme Nova Soins à domicile joue un rôle primordial pour les résidents et résidentes de Montréal.

Citations :

« La mission de Nova Soins à domicile s'inscrit dans nos orientations de développer une meilleure offre en soins palliatifs à domicile. Nous avons besoin de tous les partenaires pour y arriver. Nous comptons sur l'expertise de l'organisme, qui œuvre sur le territoire de Montréal depuis de nombreuses décennies. J'aimerais remercier toutes les équipes et la direction de Nova pour leur grande contribution, qui fait une réelle différence pour les familles. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Nous sommes très reconnaissants de cette aide financière qui nous permet de maintenir nos activités cette année. Cette contribution démontre à quel point notre expertise et nos soins et services font partie intégrante de l'optimisation du système. Avec des besoins grandissants pour les soins à domicile, les dons provenant de la communauté demeureront essentiels au développement de nos programmes qui misent sur la dignité humaine. »

Anne-Sophie Schlader, directrice générale de Nova Soins à domicile

Faits saillants :

Le financement total annoncé inclut le versement d'une aide financière de 851 800 $ à l'organisme pour le soutenir dans sa mission et un montant de 121 000 $ versé à chacun des trois établissements dont le territoire est couvert par les services de l'organisme, soit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, afin de couvrir les besoins à court terme pour les services professionnels.





Il est à noter que les services de soins infirmiers à domicile offerts par l'organisme sont accessibles de 8 h à minuit, sept jours par semaine. Ils sont offerts de manière complémentaire à l'offre des CLSC, notamment pour des heures supplémentaires et pour couvrir des horaires de soir et de fin de semaine.





Nova Soins à domicile participe également à un rehaussement de la pratique et des compétences en soins palliatifs en offrant des apprentissages et des outils aux infirmiers et infirmières partout au Québec. La formation est gratuite et accréditée par la Faculté de l'Université de Montréal.

