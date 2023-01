Soins obstétricaux - Projet-pilote concernant les activités professionnelles des candidates à l'exercice de la profession d'infirmière

QUÉBEC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le but de répondre aux besoins de main-d'œuvre dans le domaine de l'obstétrique au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce aujourd'hui la mise en place d'un projet-pilote concernant les activités professionnelles que peuvent exercer les candidates à l'exercice de la profession d'infirmière (CEPI) auprès des femmes enceintes.

Ainsi, le projet-pilote vise à autoriser les CEPI détentrices d'un baccalauréat en sciences infirmières à exercer auprès des femmes enceintes tout en respectant un certain nombre de conditions.

Ce projet pilote représente une avancée importante pour favoriser l'attraction des infirmières dans le secteur de l'obstétrique. Dès ce mois-ci, il sera déployé dans les salles d'accouchement de deux établissements, soit le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour son installation Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis. Pour l'ensemble du projet, une dizaine de CEPI auront l'occasion d'intégrer les services d'obstétrique dans ces deux établissements afin d'affiner leur formation en la matière.

En plus de permettre aux futures infirmières de se familiariser avec l'obstétrique dans le but de choisir ce secteur de soins, le projet-pilote a pour objectif de documenter les retombées de la réintroduction de l'exercice des CEPI auprès des femmes enceintes, notamment en matière de qualité, de sécurité et d'accessibilité des services, d'organisation des services et du travail, de même qu'en matière d'attractivité et de rétention de personnel.

Rappelons que les CEPI sont sous la supervision d'infirmières cliniciennes afin de compléter la formation reçue dans les établissements d'enseignement.

Citation :

« Je me réjouis du lancement de ce projet-pilote qui s'inscrit dans notre engagement à explorer toutes les possibilités pour soutenir le personnel de notre réseau de la santé et des services sociaux. Le gouvernement a particulièrement à cœur de proposer des soins obstétricaux de qualité à toutes les femmes enceintes du Québec. Ce projet-pilote nous permet de savoir si nous nous rendons dans la bonne direction. Pour les candidates infirmières, ce sera sans doute une expérience stimulante. Elles pourront bénéficier d'un encadrement de haut niveau afin de continuer d'assurer des soins de qualité et sécuritaires à toutes les patientes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Rappelons qu'en juin 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour favoriser la rétention du personnel dans les unités d'obstétriques, a annoncé diverses mesures dont le déploiement d'un réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique, des mesures de soutien au maintien des compétences, des postes de mentorat et du financement pour des stages d'exposition.





Le projet-pilote est prévu pour débuter en janvier 2023 et finir au 31 décembre 2023. Il couvrira deux cohortes de CEPI, soit celles de l'hiver et de l'été. Il prévoit intégrer à l'emploi dans un service d'obstétrique une dizaine de CEPI pour les deux établissements. Les résultats du projet-pilote sont attendus pour l'hiver 2024.





le respect du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers ;

l'exercice de l'activité dans des milieux de soins qui permettent que les CEPI exercent dans des unités à haut volume d'activités obstétricales;



l'exercice de l'activité sous la supervision d'une infirmière ou d'une infirmière-ressource afin de garantir des conditions cliniques sécuritaires ;



la détention pour la CEPI d'une formation requise pour pouvoir exercer ses activités de façon sécuritaire ;

la possibilité pour les membres de l'équipe de recherche d'évaluer l'expérience des parents et des participants au projet et évaluer différents indicateurs organisationnels et fournir ces données au ministre.

