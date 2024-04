Soins et services pour les enfants - Visite à Saint-Jérôme : Lionel Carmant et Youri Chassin inaugurent le tout premier pôle pédiatrique des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé, Youri Chassin, ont souligné, au cours d'une visite dans la région, l'inauguration du tout premier pôle pédiatrique des Laurentides, à Saint-Jérôme.

De gauche à droite : * Lionel Carmant - ministre responsable des Services sociaux * Youri Chassin - député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire au ministre de la Santé (Groupe CNW/Cabinet du ministre responsable des Services sociaux)

Le pôle pédiatrique vise à regrouper, sous un même toit, différents services destinés aux jeunes et à leurs familles, tels que : la clinique en pédiatrie, la clinique médicale spécialisée en pédiatrie, le Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U), la vaccination des enfants de 0 à 6 ans, les services du programme Agir tôt et des services en santé mentale jeunesse. Il permet une meilleure prise en charge des jeunes, notamment certaines clientèles ayant des besoins particuliers (ex. : enfants avec un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)) tout en répondant aux besoins d'accès de la population des Laurentides pour ce type de services.

Le pôle pédiatrique est en activité depuis décembre 2023. Il compte sur une équipe composée de pédiatres, d'infirmières auxiliaires, de travailleuses et travailleurs sociaux, de psychologues, de psychoéducatrices et psychoéducateurs, d'ergothérapeutes et de spécialistes en activité clinique.

Citations :

« C'est un très beau projet que nous inaugurons aujourd'hui. Il va faire une grande différence autant du point de vue de l'accessibilité que de la qualité des services offerts aux jeunes et aux familles des Laurentides. Il s'inscrit en continuité avec les nombreux programmes que nous mettons sur pied dans le but d'offrir le meilleur soutien aux jeunes du Québec, et le meilleur accompagnement aux familles. Ce projet de pôle pédiatrique est très attendu par les familles et la clientèle jeunesse des Laurentides, notamment car elle permettra à plusieurs d'entre eux de ne plus devoir se rendre à Montréal pour obtenir des services spécialisés. C'est une approche qu'on veut déployer ailleurs : les services jeunesse doivent devenir des services de proximité pour les familles, c'est très important. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« S'occuper efficacement de la santé physique et mentale de nos enfants est essentiel, c'est même une forme de prévention pour leur vie entière. L'idée d'un ensemble de services organisés en un pôle pédiatrique se base sur la perspective de l'enfant et de ses parents. On leur simplifie la vie, les interventions sont mieux ciblées et le patient ou la patiente vit une meilleure expérience. Les services s'adaptent à l'enfant, pas le contraire! »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire au ministre de la Santé

Faits saillants :

L'installation du pôle pédiatrique des Laurentides permet, entre autres :



L'amélioration des services offerts à la clientèle pédiatrique et l'augmentation de la volumétrie d'enfants suivis en services de deuxième ligne. L'augmentation de l'offre de services pour soutenir le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et la clientèle pédiatrique. Le bon service est ainsi offert par le bon professionnel, au bon moment. Le développement d'une nouvelle clinique spécialisée pédiatrique dans les Laurentides pour les jeunes présentant un portrait clinique complexe. Une offre de services adaptée aux besoins des enfants avec un portrait clinique complexe dans une approche interdisciplinaire, incluant le ou la pédiatre. L'amélioration de la prise en charge de certaines clientèles à forte volumétrie (par exemple, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).





Le coût total du projet est de 1 179 500 $. Il est financé par le CISSS des Laurentides ainsi que par le soutien financier de l'Institut de la pertinence des actes médicaux et de la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme qui a contribué pour la confection de la murale.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146