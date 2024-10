Soins et services de qualité pour les personnes hébergées - Mise en place d'une administration provisoire au Centre d'hébergement et de soins de longue durée des Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce que le CHSLD Plaisance est placé sous administration provisoire à compter du 29 octobre 2024.

Cette décision résulte des problèmes financiers auxquels fait face ce CHSLD, et ce, malgré le soutien financier obtenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux au cours des dernières années. Ces difficultés compromettent sérieusement son administration, son organisation ou son fonctionnement, d'où la nécessité d'intervenir pour assurer la pérennité des soins et des services offerts aux personnes aînées.

Ainsi, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles est désigné pour assumer l'administration provisoire de ce CHSLD, et ce, pour une période d'au plus 180 jours. Au besoin, cette période pourra être prolongée.

Citation :

« Notre engagement est de nous assurer que les usagères et usagers puissent recevoir les soins et les services qu'ils méritent, peu importe leur milieu de vie. Nous agissons maintenant afin de préserver la qualité des soins et des services et nous assurer que les personnes hébergées au CHSLD Plaisance continueront à s'épanouir dans un environnement sécuritaire, stable et bienveillant. L'administration provisoire est une mesure d'exception qui permet d'agir efficacement pour régler des situations problématiques. Nous suivons de très près la situation. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

L'administration provisoire d'un CHSLD privé non conventionné est possible depuis le printemps 2022, à la suite de modifications effectuées à la LSSSS.

Il s'agit d'un outil important afin d'assurer notamment la continuité de la qualité des soins et des services dans ces milieux.

Pendant la période de l'administration provisoire, tout est mis en œuvre pour continuer d'assurer la qualité des soins et des services dispensés aux usagères et usagers.

