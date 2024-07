MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le Centre de Chirurgie Carré Westmount annonce qu'il se porte acquéreur du Centre Métropolitain de chirurgie (CMC). L'union de ces deux forces majeures dans le secteur des soins de santé destinés à une clientèle privée, permettra d'accroître la prestation de services chirurgicaux ambulatoires et de soins spécialisés de la plus haute qualité dans ce qui sera désormais le plus important centre de chirurgie privée au Québec.

Sous la direction du Dr. Michel Gagner, sommité mondiale en chirurgie bariatrique et spécialiste de la chirurgie mini-invasive, le Centre de Chirurgie Carré Westmount (CCCW) dessert plus de 3000 patients chaque année. Dans un environnement moderne, chaleureux et rassurant, les 30 médecins, anesthésistes et chirurgiens du CCCW offrent une vaste gamme de spécialités médicales :

Gastro-entérologie

Chirurgie orthopédique

Chirurgie bariatrique

Chirurgie générale

Chirurgie reconstructive

Chirurgie plastique

La renommée du Centre Métropolitain de Chirurgie en matière de chirurgie d'affirmation de genre dépasse les frontières québécoises et canadiennes. Depuis plus d'un demi-siècle, le CMC se définit comme un carrefour international d'excellence, grâce à une approche globale qui inclut des spécialités comme l'urologie et les chirurgies oto-rhino-laryngologiques, cervico-faciales et de la voix en plus de la chirurgie plastique et esthétique. Le CMC offre également les soins requis par les chirurgies grâce à sa clinique pré et postopératoire.

« Nous sommes ravis de passer le flambeau à une organisation dynamique qui va assurer la pérennité et le développement du CMC. Le choix de conserver l'expertise médicale et administrative en place vient consacrer tous les efforts déployés au cours des dernières décennies pour mettre sur pied un environnement spécialisé de classe mondiale et à dimension humaine », a déclaré Dr Pierre Brassard, véritable référence internationale dans le domaine de la chirurgie d'affirmation de genre et propriétaire du CMC depuis 2006. Dr Brassard poursuivra sa pratique au CMC.

« L'union de ces deux institutions montréalaises concrétise notre volonté d'offrir une alternative de premier plan aux patients québécois, canadiens et étrangers, qu'il s'agisse de chirurgies électives ou encore pour leur éviter les délais inhérents au service public. S'adjoindre l'expertise réputée d'une clinique dont la notoriété n'a d'égale que l'excellence de ses services contribuera à garantir des soins optimaux, empreints d'attention et d'empathie », a déclaré Dr Michel Gagner, principal actionnaire du Centre de Chirurgie Carré Westmount.

Avec cette acquisition, l'équipe du Dr Gagner dispose maintenant de six (6) salles d'opération majeures et ultramodernes équipées d'appareils médicaux à la fine pointe de la technologie. Les deux centres disposent également de deux salles consacrées aux interventions mineures. Deux autres salles chirurgicales sont en voie construction. Les deux centres de chirurgie bénéficient des services d'équipes de soins infirmiers compétentes, dévouées et bienveillantes, au comportement professionnel irréprochable.

À propos du CMC

Le Centre Métropolitain de Chirurgie offre des services chirurgicaux privés à des patients de partout au Québec ainsi que ceux des autres provinces canadiennes et s'assure de répondre aux standards les plus élevés en matière de continuité de soins de santé de qualité et sécuritaires. Le CMC est le seul centre hospitalier privé au Québec et il est agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada.

À propos du Centre de chirurgie Carré Westmount

Idéalement située au cœur de Montréal, le Centre de chirurgie Carré Westmount incarne l'alliance entre le confort et la précision, l'efficacité et de professionnalisme. Véritable institution dans la prestation de services chirurgicaux destinés à une clientèle privée, le Centre est dirigé par le Dr Michel Gagner, reconnu comme l'un des plus grands chirurgiens bariatriques au monde. Passionné de recherche, ses découvertes ont permis de révolutionner le domaine, notamment par l'exploration de nouvelles approches chirurgicales qui ont fait école sur la scène internationale.

